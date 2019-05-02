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中國暫停從兩家加拿大公司入口豬肉，是中加關係在華為孟晚舟案後出現的最新一起風波。

中國海關總署4月30日在網站表示，即日起暫停加拿大肉類出口商Olymel LP和Drummond Export的入口，但沒有交代原因。

Olymel LP發言人承認，公司位於阿爾伯塔省的工廠已被中方除名，但不知道背後原因；Drummond Export暫時沒有回應。

加拿大農業部長瑪麗-克洛德·比博（Marie-Claude Bibeau）對路透社表示，並未收到中國方面正式通知，目前不會猜測背後的原因，認為有可能是行政問題。

加拿大法院下周三（5月8日）將繼續審理中國通訊產品製造商華為首席財務官孟晚舟是否引渡到美國的案件。

兩家受影響公司

兩家涉事公司總部位於加拿大魁北克。

Olymel LP聘用了1.3萬名員工，向超過65個國家出口豬肉與禽類產品。

2017年，這家公司出口到中國的豬蹄，曾被中國當局驗出有瘦肉精。

根據中國出入境檢驗檢疫協會資料，這家公司約半年前才在北京開設新辦公室，當時中國國家市場監督管理總局也有派員出席開幕儀式，並讚揚這家公司生意上有驕人成績。

Drummond Export在1984年創立，向超過30個國家出口產品。網站資料顯示，台灣也是其出口目的地之一。

圖片版權 AFP Image caption 加拿大農業部長瑪麗-克洛德·比博表示，並未收到中國方面正式通知，目前不會猜測背後的原因。

中國施壓？

中國是全球最大豬肉生產者和消費者，但自去年起，中國爆發了非洲豬瘟疫情，宰殺了超過100萬頭豬。

為農業提供貸款的荷蘭合作銀行（Rabobank）分析師預測，今年中國生豬產量會因為豬瘟疫情減少1.5億至2億頭。2018年，中國宰殺了7億頭生豬。

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加拿大農業部長麗-克洛德·比博（Marie-Claude Bibeau）表示，因為非洲豬瘟的原因，中國成為加拿大豬肉非常重要的市場。2018年，中國向全球第三大豬肉出口國加拿大購買了約3.8億美元的豬肉。

中加關係自去年12月起惡化，美國指控華為及其首席財務官孟晚舟違反美國對伊朗施行的制裁，而向加拿大提出尋求引渡。加拿大法院下周將繼續審理孟晚舟是否引渡到美國的案件。

華為和孟晚舟均否認有違法行為。

之後中國逮捕了兩名加拿大人，把一些在華加籍罪犯判刑或改判死刑，並暫停入口兩家公司的油菜籽，這被視為對加拿大施壓。外界猜測這次豬肉禁運，同樣是中國想向加方施壓的舉措。

中加關係近期關鍵事件時間表

2018年12月1日：應美國要求，孟晚舟在加拿大溫哥華轉機時涉嫌違反美對伊朗制裁被捕。

12月10、12日：加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）和與朝鮮當局關係密切的加國商人斯帕弗（Michael Spavor）因「涉嫌危害國家安全」先後在中國被拘捕。

12月11日：孟晚舟被加拿大法庭獲准保釋，但仍可能被引渡至美國，引渡法律流程目前仍在進行當中。

2019年1月14日：加拿大公民謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）因在中國走私毒品而被大連一家法院判處死刑。

1月15日：加拿大政府對考慮前往中國的加國旅客發出警告，提高旅遊安全風險級別，稱由於中國"存在任意執行當地法律的風險"，赴華需"高度謹慎"。

1月26日：加拿大駐華大使麥家廉（John McCallum）在總理特魯多的要求下辭職。麥家廉較早前接受媒體採訪時說，相信孟晚舟能針對美國的引渡要求給出"很有力的反駁"，他隨後承認失言。

2月15日：加拿大多倫多大學藏族學生齊美拉莫（Chemi Lhamo）當選學生會長，由於她支持藏獨，遭到校內大批中國留學生抗議。麥克馬斯特大學另有維吾爾族學生公開批評中國政府對待維族的方式，該校中國留學生將現場信息發送給中國大使館。

3月1日：中國以檢驗出"危險性有害生物"為由，先後撤銷加拿大兩家主要出口商的對華出口油菜籽資格。4月初，中國對第三家加拿大油菜籽出口商提出品質不佳的質疑。

3月4日：孟晚舟起訴加拿大政府、加國邊境服務局和皇家騎警，指控他們在未告知她的情況下，就對她進行逮捕、搜查和審訊。

3月26日：一名中國留學生在加拿大安大略省萬錦市被三名持電擊槍的男子綁架，失蹤多日後獲救。

4月11日：據加拿大媒體報道，今年中國停購加拿大原油，疑是由於中加關係持續緊張。中國在2018年共向加拿大購買656萬桶原油。

4月30日：加拿大籍被告范威等人因毒品相關罪名被中國法院判處死刑。