中美貿易談判：特朗普突然威脅加徵關稅 最後階段的「硬骨頭」和不確定因素

圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普還在推文中進一步威脅稱，「中國對美出口的3250億美元額外商品仍未徵稅，但很快將以25%的稅率課稅。」

美國總統特朗普（Donald Trump）星期日（5月5日）宣佈，美國將從本周五起，將2000億美元的中國商品關稅從10％上調到25％，並不排除對其它商品也加徵關稅。

特朗普的言論正值中美貿易談判進入衝刺階段。中國高級官員預計將於本周抵達華盛頓。此次中國代表團將有數百名官員隨訪，外界曾預期雙方可能會簽署最終協議。

特朗普突然威脅加徵關稅

特朗普周日在推特（Twitter）上發佈對華加徵關稅的消息時，同時責備中美兩國進行的貿易談判「進展太慢」。「與中國的貿易協議（談判）在繼續，但他們試圖重新談判，這太慢了，」特朗普說。

特朗普所指的要加徵關稅的2000億美元中國商品，是他在去年9月最初提出的一項對中國的懲罰性措施，本定於今年1月1日起實施。但去年12月，特朗普和中國國家主席習近平在阿根廷G20峰會上會晤後，決定推遲該計劃，而將稅率保持在10%不變。中美兩國從此進入了為期90天的談判期。

2019年3月2日，美國貿易代表辦公室再次宣佈，對這些商品繼續維持10%的稅率，不提高加徵關稅稅率。

特朗普還在推文中進一步威脅稱，「中國對美出口的3250億美元額外商品仍未徵稅，但很快將以25%的稅率課稅。」

中國副總理劉鶴與美國貿易代表萊特希澤、財長姆努欽等先後互訪談判10次，5月8日還將進行第11次會晤。

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美中將舉行第11次會晤

據多家媒體報道，此行劉鶴將帶超過100名中國政府官員到美國談判，顯示談判步入最後階段。

美國總統特朗普周五放話說，談判進度良好，白宮發言人桑德斯周四時表示，雙方代表完成第11次談判後，習近平和特朗普可能會決定是否見面並完成貿易協議。歐美媒體先後引述不同消息，說美國願意在網絡盜竊、中國補貼本國企業的議題上作出讓步。

然而，被指有中國官方背景的微信公眾號「陶然筆記」認為，美國「對談判時限的渲染」是想製造緊張氣氛，向對手施壓，「越到最後，談判的難度越大，不到最後一刻，不好輕言談判結果」。

讓步妥協？

根據美國《華爾街日報》的報道，中美貿易談判在最後階段商討中國會如何擴大購買美國產品，還有是否批准外國企業進入中國雲端市場，以及兩國會否撤銷打擊對方出口的懲罰性關稅。

報道說，中國補貼國內企業的議題未解決，美國官員希望尋求中國有更實質的承諾和具體措施，對待國內外的企業一視同仁，而不是空泛的承諾。但中國經濟學者及政策顧問認為，這涉及到結構性問題，如果大幅度削減補貼會影響中國經濟。

「目前未達成協議，也不知協議會否包括補貼這項議題，」消息人士說。

圖片版權 AFP Image caption 中國副總理劉鶴（中）與美國貿易代表萊特希澤（右）及美國財長姆努欽就中美貿易進行多次磋商。

美國商會執行副會長薄邁倫（Myron Brilliant）表示，爭取北京削減對國內企業補貼是美國企業最想看見的東西，但似乎這次協議不會有重大改變，或許只是輕輕提及加強透明度等內容。路透社此前報道，中國談判代表對美方這一要求持強烈反對的態度。

科技議題方面，美國似乎放棄了長期以來爭取的網絡商業盜竊的問題。英國《金融時報》引述消息人士說，「特朗普希望達成協議，願意在談判中拋棄很多東西。」

特朗普指責中國政府背後支持入侵美國企業的網絡，偷取商業機密，但中國否認有這樣做。

美國貿易代表辦公室前駐京負責人詹姆斯‧格林（James Green）說，兩國能夠解決這個問題的可能性很低，這需要有足夠的科技能力去執行法律，「我不認為政府真的認為貿易談判或關稅可能制止這些活動。」

北京大學國際事務專家王勇也表示，這個問題非常複雜，如果要在知識產權上的網絡安全保障方面達成共識，將難以完成貿易協議，雙方要在執法問題上有更多對話。

美國副總統彭斯接受媒體採訪時否認美國在此議題讓步，他強調，特朗普立場強硬，會要求中國就知識產權保障問題上作出結構性改革。白宮經濟顧問庫德洛亦指，美國沒有軟化立場。

但在高科技產業開放方面的談判略有進展，《華爾街日報》報道說，中國願意進一步開放雲端計算市場，包括不再限制一些雲端外資企業只可以持有50%股權的規定，這對於亞馬遜、微軟和蘋果公司來說可能是好消息。

起初，一些傳言說中國只願意在自由貿易區開放市場， 但美國商會執行副會長薄邁倫表示，中國在開放雲端市場方面可能是超乎預期，不再限於自貿區，即不會有地域限制，但他們仍然希望爭取中國放寬雲端外資企業發牌制度，以及修改網絡安全條例，容許這些企業把數據轉移海外。

目前美國向中國約2500億美元的輸美產品徵收懲罰性關稅，歐美媒體引述消息人士透露，美國正考慮繼續維持當中五分之一，即500億美元產品的關稅，直至北京切實履行承諾、沒有違反協議後，才再度考慮撤銷餘下產品的關稅。

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不確定性

中國官方或媒體沒有詳細透露談判具體內容。

微信公眾號「陶然筆記」被指專門幫北京發放貿易談判訊息，其最近一篇帖文表示，談判到這個階段，能達成的共識應該已經達成，「剩下的都是難啃的硬骨頭」。

「談判越接近尾聲，難度越是呈幾何級數的上升。影響磋商結果的變數也有可能陡然增加許多，」這篇文章只提及談判策略，沒有接觸到任何有關政策改變的具體內容。

文章說，美國政府以及媒體最近熱心為談判定調，稱之為「決定成敗的最後關鍵階段」，這是「通過設置話題來製造緊張氣氛，從而給對手施壓」。

文章承認美國有更大主動權，但如果某一方只考慮自己訴求，通過施壓迫使另一方就範，而忽視磋商的公平性，那是有「不歡而散」的可能。

人民大學國際關係專家時殷弘對《南華早報》說，中美雙方都想達成共識，但美國一開始有太多要求，要北京作出大幅度體制改革是不切實際，而美國似乎也明白這一點。

時殷弘說，現在最大的不確定性，是美國堅持部分關稅措施下，中國會否接受這份協議。