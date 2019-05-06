中美貿易談判：特朗普宣佈加徵關稅致變數突增，中國稱磋商將繼續

  • 2019年 5月 6日
U.S. President Donald Trump looks on during an event recognizing the Wounded Warrior Project Soldier Ride in the East Room of the White House, April 18, 2019 in Washington, DC. 圖片版權 Getty Images

在美中兩國即將於本周在華盛頓進行高級別貿易談判的最後關頭，美國總統特朗普周日意外宣佈將對中國商品加徵關稅，使世界兩大經濟體之間的緊張局勢突增。

貿易磋商能否繼續？

特朗普周日（5月5日）宣佈對2000億美元的中國商品關稅從10%提高到25％，他還進一步威脅將對另外的3250億美元中國商品課稅。

特朗普的言論正值中美貿易談判進入最後衝刺階段。中國國務院副總理劉鶴本來預計將於本周抵達華盛頓，有超過100名中國官員隨訪，外界曾預期雙方可能會簽署最終協議。

在周一（5月6日）下午的中國外交部記者會上，中國外交部發言人耿爽稱，中方團隊正在凖備赴美國參與貿易磋商，但其沒有直接回應劉鶴是否會前往。

他還表示，美國應與中國合作，在相互尊重的基礎上達成互利共贏的條約。「這符合中國、美國和國際社會的利益。」

此前，《華爾街日報》和CNBC報道稱，在特朗普發佈加徵關稅的言論後，中國「正考慮取消預定於本周進行的貿易談判」。

中國官方《環球時報》總編輯胡錫進在推特表示，特朗普不懂關稅如何運作。他認為劉鶴在特朗普的關稅威脅下，本周應該不太可能訪問美國。

「讓特朗普提高關稅吧。讓我們看看貿易談判什麼時候能恢復，」胡錫進說。

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Image caption 去年12月，中美兩國領導人在阿根廷G20會議期間會面。

態度轉變

特朗普此次要加徵關稅的2000億美元中國商品，原定於今年1月1日起實施。但去年12月，中美兩國宣佈進入臨時休戰期。

自此之後的幾個月，美中兩國一再表示談判正取得「積極進展」。甚至於上周五，特朗普仍表態兩國的談判「進度良好」。

然而，美國財政部長史蒂文·穆努欽（Steven Mnuchin）上周的表態似乎有意降低外界預期。他表示，如果未能得到滿意的協議，談判將「繼續下去」。

如今，特朗普的態度顯然發生了明顯的轉變。他責備中美兩國進行的貿易談判「進展太慢」，因為中國試圖討價還價。

特朗普發佈推文後，白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）稱，總統是在對中國「發出警告」。「我是一個支持自由貿易的人，但總統的徵稅在談判中一直非常有效，」庫德洛說。

紐約州參議員、民主黨領袖查克·舒默（Chuck Schumer）對特朗普的決定表示歡迎。他表態稱：「別退縮。實力是戰勝中國的唯一途徑。」

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Image caption 2016年深圳一家工廠生產的特朗普面具，它們將被發往美國。

分析人士認為，特朗普的自信或許來自於美國近期不斷向好的經濟數據。

美國商務部4月份公布的美國一季度經濟數據顯示，美國一季度GDP增長3.2%，遠超各界預期，這也是近六年來，美國一季度GDP增長首度超過3%。

而美國勞工部的數據顯示，4月份美國非農就業人數增加26.3萬人，遠超華爾街預期的19萬人；失業率更意外下降到3.6%，為1969年12月以來低點。

不過，特朗普的此次決定還是遭到了美國服裝鞋類協會（AAFA）的譴責。協會總裁海芬斌（Rick Helfenbein）表示，更多的關稅將「使美國家庭處於不利地位，並對經濟增長增添額外障礙。」

他的團隊估計，對該行業商品加徵至25％的關稅，會使一家四口的生活成本每年增加約500美元。

全球市場震蕩

特朗普的推文對於此前樂觀的市場預期影響嚴重，全球市場低開，亞市早盤，美股期貨和油價大跌，現貨黃金、日元等避險資產跳漲。

道指期貨跌1.73%，標普500期貨跌1.77%，納指期貨跌2.08%。WTI原油期貨目前跌2.97%；現貨黃金漲3美元，報1284.3美元/盎司。

離岸人民幣匯率周一早盤暴跌，一度跌破6.82關口，跌幅為2016年1月以來最大。在岸人民幣兌美元開盤報6.7880，較上周五夜盤收盤跌530點，創1月23日以來新低。

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Image caption 香港恆生指數5月6日早盤大跌逾3%。

剛剛結束勞動節假期的中國大陸滬深兩市雙雙大幅低開。上證綜指最大跌幅近5%，深證成指跌近6%。香港恆生指數大跌近3%，台灣加權指數下跌1.8%。

受到波及，澳大利亞標普/ASX 200指數下跌逾1.2%，新加坡海峽指數下跌2.8%。

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