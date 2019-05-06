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在美中兩國即將於本周在華盛頓進行高級別貿易談判的最後關頭，美國總統特朗普周日意外宣佈將對中國商品加徵關稅，使世界兩大經濟體之間的緊張局勢突增。

貿易磋商能否繼續？

特朗普周日（5月5日）宣佈對2000億美元的中國商品關稅從10%提高到25％，他還進一步威脅將對另外的3250億美元中國商品課稅。

特朗普的言論正值中美貿易談判進入最後衝刺階段。中國國務院副總理劉鶴本來預計將於本周抵達華盛頓，有超過100名中國官員隨訪，外界曾預期雙方可能會簽署最終協議。

在周一（5月6日）下午的中國外交部記者會上，中國外交部發言人耿爽稱，中方團隊正在凖備赴美國參與貿易磋商，但其沒有直接回應劉鶴是否會前往。

他還表示，美國應與中國合作，在相互尊重的基礎上達成互利共贏的條約。「這符合中國、美國和國際社會的利益。」

此前，《華爾街日報》和CNBC報道稱，在特朗普發佈加徵關稅的言論後，中國「正考慮取消預定於本周進行的貿易談判」。

中國官方《環球時報》總編輯胡錫進在推特表示，特朗普不懂關稅如何運作。他認為劉鶴在特朗普的關稅威脅下，本周應該不太可能訪問美國。

「讓特朗普提高關稅吧。讓我們看看貿易談判什麼時候能恢復，」胡錫進說。

圖片版權 Getty Images Image caption 去年12月，中美兩國領導人在阿根廷G20會議期間會面。

態度轉變

特朗普此次要加徵關稅的2000億美元中國商品，原定於今年1月1日起實施。但去年12月，中美兩國宣佈進入臨時休戰期。

自此之後的幾個月，美中兩國一再表示談判正取得「積極進展」。甚至於上周五，特朗普仍表態兩國的談判「進度良好」。

然而，美國財政部長史蒂文·穆努欽（Steven Mnuchin）上周的表態似乎有意降低外界預期。他表示，如果未能得到滿意的協議，談判將「繼續下去」。

如今，特朗普的態度顯然發生了明顯的轉變。他責備中美兩國進行的貿易談判「進展太慢」，因為中國試圖討價還價。

特朗普發佈推文後，白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）稱，總統是在對中國「發出警告」。「我是一個支持自由貿易的人，但總統的徵稅在談判中一直非常有效，」庫德洛說。

紐約州參議員、民主黨領袖查克·舒默（Chuck Schumer）對特朗普的決定表示歡迎。他表態稱：「別退縮。實力是戰勝中國的唯一途徑。」

圖片版權 Getty Images Image caption 2016年深圳一家工廠生產的特朗普面具，它們將被發往美國。

分析人士認為，特朗普的自信或許來自於美國近期不斷向好的經濟數據。

美國商務部4月份公布的美國一季度經濟數據顯示，美國一季度GDP增長3.2%，遠超各界預期，這也是近六年來，美國一季度GDP增長首度超過3%。

而美國勞工部的數據顯示，4月份美國非農就業人數增加26.3萬人，遠超華爾街預期的19萬人；失業率更意外下降到3.6%，為1969年12月以來低點。

不過，特朗普的此次決定還是遭到了美國服裝鞋類協會（AAFA）的譴責。協會總裁海芬斌（Rick Helfenbein）表示，更多的關稅將「使美國家庭處於不利地位，並對經濟增長增添額外障礙。」

他的團隊估計，對該行業商品加徵至25％的關稅，會使一家四口的生活成本每年增加約500美元。

全球市場震蕩

特朗普的推文對於此前樂觀的市場預期影響嚴重，全球市場低開，亞市早盤，美股期貨和油價大跌，現貨黃金、日元等避險資產跳漲。

道指期貨跌1.73%，標普500期貨跌1.77%，納指期貨跌2.08%。WTI原油期貨目前跌2.97%；現貨黃金漲3美元，報1284.3美元/盎司。

離岸人民幣匯率周一早盤暴跌，一度跌破6.82關口，跌幅為2016年1月以來最大。在岸人民幣兌美元開盤報6.7880，較上周五夜盤收盤跌530點，創1月23日以來新低。

圖片版權 Getty Images Image caption 香港恆生指數5月6日早盤大跌逾3%。

剛剛結束勞動節假期的中國大陸滬深兩市雙雙大幅低開。上證綜指最大跌幅近5%，深證成指跌近6%。香港恆生指數大跌近3%，台灣加權指數下跌1.8%。

受到波及，澳大利亞標普/ASX 200指數下跌逾1.2%，新加坡海峽指數下跌2.8%。