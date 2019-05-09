圖片版權 Lora DiCarlo Image caption 洛拉·迪卡洛堅信女性應該對娛樂和科技空間發聲。

一款女性性愛機器人失而複得重獲創新大獎。該玩具上次獲得該獎項是在4個月前，但隨後被禁止參加今年年初的美國「消費電子展」(CES)，得獎也被取消。

作為美國消費電子展主辦方的消費者技術協會（CTA）5月8日宣佈，除了重新向洛拉·迪卡洛（Lora DiCarlo）公司重頒相同獎項外，還向該公司「真誠道歉」。

這款自稱為性愛機器人的玩具由洛拉·迪卡洛公司發明，今年1月獲得由消費者技術協會頒發的創新大獎。然而，該協會很快就改變主意，撤回獎項，並禁止其參加消費電子展，這一做法引來各界批評。洛拉·迪卡洛公司的創始人兼首席執行官洛拉·哈多克（Lora DiCarlo）當時在博客中指責該協會存在性別歧視。

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哈多克女士當時稱，消費電子展拒絶了一項女性專用的性愛科技產品，但針對女性的購物或兒童護理相關產品則被允許競爭同一獎項。她強調：「我們堅信，女性、跨性別人士、不符合性別規範與所有性少數人群，都應該在娛樂界和科技界發聲，爭取空間。」

哈多克當時批評，消費電子展對於男女性產品採取了雙重標凖。她表示，該展會2018年有專為男性設計的性愛機器人展出。2017年，有展廳專門展示虛擬現實（VR）色情片。

哈多克的產品採用仿生技術，能夠模仿人類的運動，可以根據用戶喜好調整。

圖片版權 Lora DiCarlo Image caption 哈多克說這款設備並不能單被稱為振動器而是機器人。

「協會之前沒有正確處理這一獎項。」消費者技術協會的營銷主管珍·福斯特(Jean Foster)表示。「這促使內部和外部顧問進行了一些關鍵討論，我們期待通過這些學習能繼續改進這個獎項。」 她補充。哈多克女士說，她讚賞此次新的表態，這將有助於「消除圍繞女性性行為的恥辱和尷尬。」

她表示，這段經歷中自己得到的支持和關注證明，這種改變是有意義的。「希望我們這家小公司能夠幫助消費電子展變得更加包容。」