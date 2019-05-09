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原本似乎逐漸平息的中美貿易戰，再次因為新關稅的威脅而驟然升級。

美國總統特朗普宣稱，將在周五（5月10日）對2000億美元（1530億英鎊）的中國商品關稅提升一倍以上，並且「不久後」將對更多產品徵收關稅。

儘管如此，中國還是按原計劃與美國開始為期兩天的談判。

美國總統發出提升關稅的威脅，正值北京試圖在貿易協議上作出讓步的消息傳出之際。

世界最大的兩個經濟體已經對彼此價值數百億美元的商品加徵關稅。

貿易糾紛的進一步升級，將會給企業和消費者帶來更多的不確定性，對世界經濟造成損害。

目前來看，中美貿易爭論當中的其中一些核心問題是這些：

1）美國的貿易赤字是怎麼加大的？

去年，指責中國進行不公平貿易運作的美國，開啟了對華貿易戰序幕。

美國不僅指責中國盜取知識產權，還希望北京改變通過政府資助來令本土企業獲得不公平優勢的經濟政策。

美國還希望中國購買更多的美國產品，來減輕美國對華4190億美元（3212億英鎊）的巨大貿易赤字。

貿易赤字來自於美國對外進口和出口產品數額的差異，將這個赤字減小是特朗普貿易政府的一個核心部分。

2）目前都徵收了哪些關稅？

去年，美國對來自中國的2500億美元商品徵收關稅，而作為回應，北京也已對1100億美元的美國產品徵收關稅。

今年，美國原本要在年初將2000億美元的中國產品關稅從10%提高到25%，不過這個想法後來被拖延了下來。

現在，特朗普聲稱將在周五執行這個計劃，因為與北京的對話進展「太慢」。

在此基礎上，他還聲稱要在「不久後」對另外3520億美元的中國商品徵收25%的關稅。

3）哪些商品可能受影響？

從貿易戰開始之初，受到美國關稅影響的中國產品範圍就涉及了從機械到到摩托車的廣泛領域。

在最近一輪貿易戰中，美國就對2000億的中國產品——包括魚類、手提包、服飾和鞋履等——加徵了10%的關稅。

如果按計劃進行的話，這些產品的關稅本周就會從10%增加到25%。

中國指控美國開展經濟史上最大一場貿易戰的同時，對美國的化學品、蔬菜和威士忌等等商品加徵關稅。

中國還戰略性地對一些共和黨優勢州的產品加徵關稅，以及對象黃豆等可以從其他地方進口的商品加徵關稅。

4）貿易戰已經波及市場了嗎？

中美貿易戰在過去一年一直是金融市場的一個不確定因素。這種不確定影響全世界投資者的信心，也帶來了一些損失。

2018年，香港恆生指數下跌了超過13%，上證綜合指數則跌了近25%。

兩項指數在今年都收復了一些失地，2019年至今分別上升12%和16%。

相比之下，道瓊斯工業平均指數（Dow Jones Industrial Average）在2018年下跌近6%，今年則已上升11%。

據路透社報道，人民幣兌美元在去年下跌了5%之後，2019年也廣泛趨於穩定。

5）貿易戰蔓延到了哪些地方？

中美貿易戰對於其他國家乃至全球經濟都產生的衝擊。

國際貨幣基金組織（IMF）表示，中美貿易戰的升級是去年末「全球發展嚴重削弱」的一個因素。IMF也降低了對2019年全球增長的預期。

一些國家可能也會直接受到衝擊——特別是那些中國和美國的重要貿易伙伴，或者在中美的供應鏈上擔當關鍵角色的國家。

過去一年，與中國的紛爭只是美國對其他國家展開的其中一場貿易戰。

特朗普還對墨西哥、加拿大和歐盟加徵關稅，鼓勵消費者買美國貨。所以這些國家都以加徵美國商品關稅來回應。