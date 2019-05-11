中美貿易戰後續：中方更倚重「一帶一路」、談判立場「更強硬」

圖片版權 Reuters

美國總統特朗普早前宣佈進一步加收中國出口貨物的關稅後，正式實行新關稅措施。這一次突然的貿易戰升級，令全球都措手不及。

中國商務部周五（5月10日）發表聲明稱，中方對美方加徵關稅深表遺憾，將「不得不採取必要反制措施」，但沒有具體說明。

同一天，中國副總理劉鶴仍然繼續與美方代表進行貿易談判。美國總統特朗普在社交網站透露，談判過程雙方「意氣相投」，但絶對不趕急。

分析認為，中國意識到解決與美國的貿易糾紛十分重要，因此會繼續與美國談判，但同時會更依重透過「一帶一路」等計劃，發展與其他國家的經貿合作。而劉鶴未來在談判過程中將面對壓力，對美方採取更強硬的態度。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國副總理劉鶴（右二）多次代表中方，與美國官員就兩國貿易糾紛談判（資料照片）。

加重倚靠「一帶一路」

去年美國多次增加對中國貨物徵收關稅，中方也多次增加美國進口貨的關稅作為回應。

經濟學人智庫（EIU）中國經濟分析師王丹認為，美國這次增加關稅後，中國短期內可能會相應增加美國進口貨物的關稅、透過官方媒體鼓勵公眾抵制美國貨物、減慢向美國公司發出營業執照等方法應對，長期會以中美兩國之間「實力的對比」來應對。

她在接受BBC中文訪問時解釋，中國在未來十年內「一定會成為世界最大的經濟體」，也會「不遺餘力地」爭取其他國家支持，例如東歐和西歐一些對中國友好的國家，也會同時推進「一帶一路」等計劃。

「『一帶一路』的基建儘管有很多負面的報道，但事實上從我們的研究來看，『一帶一路』是真的在推進，有很多項目，包括絶大部份五年前開展的項目現在都接近尾聲。所以說，在『一帶一路』的國家這方面，中國會投入更多資金和人力。」

你的器材不支持播放多媒體材料 中國副總理劉鶴在會談前說，他此程「頂著壓力「、」帶著誠意」來。

王丹舉例說，希臘的比雷埃夫斯港（Port of Piraeus）是一個成功的例子。截至去年的數字，這個港口有51%的股權由國有企業中國遠洋運輸公司擁有，當地媒體早前報道港口在2017年約有1.1億歐元（約合124億美元）利潤，是10年以來最高。

王丹形容，這個港口是「所有歐洲參加『一帶一路』國家最正面的一個反饋，給當地帶來就業，並且改變當地工作市場的情緒」。

全球供應鏈轉移

美國總統特朗普多次表示，對中國貨物增加徵收關稅後，將為美國國庫帶來更多收入。但BBC亞洲商務記者瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）說，最受影響的公司仍然是在中國開設工廠，然後把貨物進口到美國的公司，因為它們大都要承受關稅帶來的額外成本。

她指出，特朗普把關稅加到25%後，這些公司「就很難自行負擔關稅，很可能要（把額外成本）轉給客人，美國消費者因此要付出更貴的價錢」。

跳過 Twitter 帖子 2 用戶名 @realDonaldTrump Tariffs will bring in FAR MORE wealth to our Country than even a phenomenal deal of the traditional kind. Also, much easier & quicker to do. Our Farmers will do better, faster, and starving nations can now be helped. Waivers on some products will be granted, or go to new source! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年5月10日

路透社發表評論文章指出，以GDP增減評論貿易戰帶來的影響十分「誤導」，因為即使經歷中美去年拳來腳往的關稅戰，兩國經濟至少仍然表現不錯。

文章指出，外界必須審視各國的貿易數字，才能看出增加關稅帶來的真正影響。「東南亞等十分依賴貿易的地區正處於糾紛的磨心。現時情況暫時對它們有利，但很難斷言這種情況會維持多久。」

總部設在英國的中國工商標凖銀行（ICBC Standard）首席中國經濟分析員嚴瑾也說，中美貿易糾紛的一個副作用，就是令全球供應鏈出現變化，尤其是與中國貿易的大伙伴，例如歐盟。

她接受BBC訪問時說，「事實是世界其他經濟體的增長，都要比美國或任何先進經濟體要快。」

你的器材不支持播放多媒體材料 特朗普和習近平還是哥們嗎？

「劉鶴面對更大壓力」

中美日前進行了最新一輪貿易談判，美國白宮在新關稅生效前90分鐘發表聲明稱，周五雙方將繼續進行「關鍵貿易磋商」。

王丹認為，特朗普最新一輪增加關稅的措施會增加中國談判代表劉鶴的壓力，因為雖然中國國內媒體相關報道很少，如果劉鶴對美方作出讓步的話，中國國內輿論不會賣帳。考慮到這一點，可能會令他對美方「更強硬一點」。

「如果美國作出讓步，中國這邊可以以此為賣點，作出相應的讓步。但美國現在態度強硬的話，我感覺對劉鶴來說很難做。」