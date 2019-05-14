加拿大為何成為許多新產品的測試平台

圖片版權 Toronto Star via Getty Images Image caption 加拿大人口背景多樣化，讓公司在一個國家就能測試不同受眾的反應。

社交網站Instagram凖備改變功能，把上傳到網站的照片或影片讚好的數字藏起來，這個改變仍然在測試，先會在加拿大推出。

除了社交網絡，加拿大之前已經多次成為各個公司測試新產品或服務的地方。Instagram母公司臉書（Facebook）去年推出網上約會配對服務前，其中一個測試的地區就是加拿大。

除了科技產品，許多飛機發動機、汽車和家庭電器等製造商都選擇加拿大做他們的測試平台。

BBC駐多倫多記者傑茜卡‧墨菲（Jessica Murphy）報道，加拿大在氣候和人口等方面的方樣性，令不同公司在一個地方，就能測試產品在不同地方的表現和受眾的反應。

圖片版權 Courtesy Facebook Image caption Instagram測試的新功能將在加拿大首先推出，其後再推廣至其他地區。

人口多樣

許多跨國公司在多倫多、蒙特利爾或溫哥華等主要加拿大城市都設有分公司，包括豐田、現代汽車和通用汽車除了在瑞典、俄羅斯、中國和美國有試驗基地外，它們大多在加拿大也有測試設施。

家庭電器公司松下電器（Panasonic）加拿大分部總裁莫斯科維茨（Michael Moskowitz）認為，這些公司在不同地方設有試驗設施，是為了測試它們的產品在不同的環境和氣候情況下的表現。

英國公司勞斯萊斯（Rolls-Royce）和美國公司普惠（Pratt & Whitney）在曼尼托巴省（Manitoba）設有一個合作興建的設施，測試飛機發動機在嚴寒天氣的運作狀態。

松下電器在2011年也宣佈與兩個原著民部落合作，在當地測試一個可用於家居隔熱的真空冷卻裝置。

圖片版權 NurPhoto Image caption 加拿大有許多極端氣候環境，讓生產商測試產品在不同環境的性能，例如汽車在泥濘的表現。

但除了當地氣候，加拿大居民多樣化的文化背景、收入水平和居住在城市或郊區的人口比例，也令當地成為不同公司測試新產品的良好試驗場。

這種多樣性讓不同公司在全球正式推出新產品或服務前，先在加拿大試驗，就能測試出不同背景使用者對這種新產品或服務的反應。

圖片版權 Reuters Image caption 勞斯萊斯在加拿大興建設施，測試發動機在寒冷天氣的表現。

世界縮影

加拿大地理上十分接近美國，這也是令加拿大成為新產品試驗場的一個原因。市場研究公司Environics Analytics首席研究員霍伊曼（Danny Heuman）指出，大部份加拿大人居住在距離美國邊境不到160公里的範圍內，令他們深受美國文化影響。

加拿大居民在媒體、流行文化和飲食上與美國人十分相似，兩國也有類似的流動通訊網絡基建，它們的居民也大多擁有智能手機。

霍伊曼說，這些因素令兩地居民在使用Instagram等科技的習慣十分相似。

至於家庭電器方面，許多多倫多家庭都住在小公寓，居住環境與許多美國和加拿大家庭都十分相似，因此松下電器之前選擇在多倫多，測試旗下即將推出的小型電器。

但霍伊曼同時認為，加拿大的文化也有一定的歐洲元素，令它可以真正成為代表世界多國的實驗場地。

他形容不同公司選擇在加拿大測試產品「十分符合邏輯」，因為加拿大「很像美國，也像澳大利亞，像英國，跟德國也有一點相似。我們也仍然像瑞典、挪威等國家。」