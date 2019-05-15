華為願簽「無監控」協議5G爭議中突圍新嘗試

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華為董事長梁華周二（5月14日）表示，華為願意同包括英國在內的各國政府簽訂「無監控協議」。此前一些國家擔憂中國會把華為產品用於監控，而華為否認其產品將帶來任何間諜或破壞風險。

華為堅稱該公司是獨立於中國政府的一家民營企業。但是，一些國家出於國家安全考量禁止華為參與建設當地的5G流動通訊網絡。

據報道，英國可能允許華為設備「有限」參與其5G網絡建設，也就是說，會對華為的參與進行一些限制。

華為的歐洲進軍之路並不順利。德國政府提出了更嚴格的網絡安全規則；英國在考慮對電信網絡供應鏈進行審查，以確保其安全性和適應性。

法國議會本月將開始對一項議案進行辯論，這項議案要求對設備進行測試才有資格競標合同，即要求供應商交出產業機密。諾基亞和愛立信已對此表示同意。

「無監控協議」

華為董事長梁華周二在倫敦的一場商業會議上表示：「我們願意與包括英國在內的政府簽訂無監控協議，使我們的設備符合沒有監控、沒有後門的標凖。」

華為是世界上最大的電信設備製造商。一些西方國家擔憂在下一代5G移動網絡中使用其產品會有安全問題，華為因此備受質疑。

梁華稱，華為從不希望置身於政治漩渦之中。「網絡安全問題不僅局限於一家供應商或一家公司，而是整個行業乃至世界面臨的共同挑戰」。

梁華表示，華為在國際市場上從未代表中國政府。「儘管華為總部設在中國，但我們實質是一家在全球運營的企業，」他說，「不論在全球何處運營，我們都致力於遵守所在國適用的法律和規範。」

澳大利亞和新西蘭都禁止在其5G通訊網絡中使用華為產品。

英國正在考慮允許華為在多大程度上參與其5G網絡建設。據路透社報道，英國政府發言人周二表示：「英國電信網絡的安全和適應力十分重要，我們將對華為設備在英國的部署方式進行嚴格管控。」

該發言人稱，將馬上公布華為供應鏈的評估結果，所有網絡運營商都必須遵循該決定。

華為強調不受政府控制

英國外交大臣傑里米·亨特（Jeremy Hunt）周二表示，英國不會作出損害與美國情報分享的決定，但是也不想與中國開始新冷戰。

華為西歐地區副總裁沃特金斯周二（Tim Watkins）對BBC表示，美國最主要的擔憂是華為以某種方式與中國政府相連，但事實並非如此。

「我們已經解釋過很多次，華為是一家私營企業，企業是由員工持有，這是一種很不尋常的結構，尤其對於中國來說。」

沃特金斯還表示，華為將拒絶把客戶數據移交給中國情報部門。

「我們的創始人任先生在30幾年前創辦了企業，他已經明確表示，從未被要求交出任何客戶數據或任何信息。他也明確表示，如果被這樣要求他會拒絶。」

但是英國前國防大臣邁克爾·法倫（Michael Fallon）認為，英國是一個民主國家，政府對議會負責，但中國是專制政府，「某種程度來說，中國公司總是國家的一部分」。

「所以我認為，我們應該考慮美國的警告，我認為讓華為參與到下一代電信網絡的基礎設施建設非常危險，」他說。

他認為，如果英國與美國和澳大利亞等其他「五眼聯盟」盟友採取不同的做法，將是「巨大的錯誤」。

此前英國《每日電訊報》報道，英國首相特里莎‧梅無視內閣成員反對，容許華為參加建設英國5G網絡的「非核心部分」。

美國多月來嘗試阻止各國使用華為製造的通訊設備，指控對方可能會按中國官方指示，在它製造的設備中裝設「後門」，讓北京截取通訊。

華為回應報道時說，它仍然在等候英國政府就它參與建設5G網絡作出正式決定，對英國政府「以證據行事」的處理方式感到「欣慰」。