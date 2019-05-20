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谷歌（Google）暫停與華為在涉及軟件、硬件和技術服務方面的合作，華為手機將無法更新安卓（Android）系統，新的華為手機可能無法再使用谷歌軟件，包括Gmail、YouTube、Chrome 瀏覽器、谷歌應用商店（Google Play Store）。

美國總統特朗普早前簽署行政命令，禁止美國企業使用威脅美國國家安全的外國電訊設備。美國商務部隨後宣佈，將把華為及70家關聯企業列入「實體清單」（Entity List）。與此相關的禁令一旦生效，就意味著如果沒有美國政府的批准，華為將無法向美國企業購買元器件。

谷歌發言人表示，公司會遵從有關華為的禁令，並審視其可能的影響。華為稱，Google Play以及其安全保障，在現行華為產品中會繼續運作。

華為拒絶評論，之前華為創辦人任正非表示，美國封殺華為無阻華為長遠發展，而華為之前亦表示，對於遭遇封殺有所凖備，已有計劃研發自己的技術。

分析認為，谷歌此舉將大大打擊華為在海外的市場，因為海外用戶不會希望在自己手機上不能使用用谷歌旗下的軟件。

圖片版權 PA Image caption 華為手機將不能用熱門谷歌軟件。

谷歌封殺對華為的影響

路透社引述消息人士稱，華為可以繼續使用免費的安卓開放源代碼操作系統，但不能夠使用谷歌專屬的軟件及服務，例如Gmail、YouTube、Chrome 瀏覽器。

谷歌會暫停向華為提供涉及到未來軟件和服務的技術支援和合作，不過具體詳情仍然在谷歌內部討論。

消息人士透露，目前的華為產品用戶如果已經使用谷歌應用商店，仍然可以下載程式更新，因為這些軟件更新不涉及運作系統。

根據谷歌的資料，全球目前約有25億件安卓產品在活躍運作。

路透社報道指，面對谷歌封殺，華為在中國的市場不會受到很大影響，因為許多谷歌軟件本來就被禁止使用，騰訊和百度會提供同類型軟件，但對海外特別是歐洲市場，就會有所影響。即使部分歐洲國家仍然願意與華為合作，但也會打擊消費者使用華為手機的信心。

BBC科技事務編輯克利昂（Leo Kelion）認為，谷歌此舉對華為在西方國家的市場將受到很大打擊，智能手機用戶不會希望自己的安卓手機無法使用谷歌應用商店及安全更新等等。

不過華為似乎已做好凖備面對美國的全面封殺，早前華為高層對德國媒體透露，有意研發自己的操作系統。