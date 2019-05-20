圖片版權 Getty Images Image caption 中美互相加徵進口貨品的關稅後，受最大影響的可能是美國的消費者。

中美貿易戰下兩國互加關稅，美國消費者會承受最終成本，那麼這個成本會有多少呢？

拿運動鞋來做個比喻。美國總統特朗普把從中國進口的關稅從10%加到25%後，威脅會進一步擴大加徵關稅的範圍。 美國鞋襪經銷商協會（Footwear Distributors and Retailers of America）估計，高關稅下運動鞋的售價會從150美元增加到206美元。其他種類的鞋子售價也會有類似的升幅。

對一般美國家庭來說，這是一筆不小的負擔。

這個負擔有多大？以下是一個美國家庭在買鞋子方面額外的花銷。

如果你住在美國，要給孩子買雙新鞋，美國鞋襪經銷商協會估計新鞋子的售價會從10美元漲到15美元。

而如果你的女兒要買一對新的藍球鞋，售價就會從130美元漲到179美元。

你的丈夫或太太或許還會說，他想要買對新靴子當生日禮物。加徵關稅前只需要190美元，但之後就會漲到249美元。

圖片版權 EPA Image caption 美國5月10日開始對中國2000億元美元商品加徵關稅後，中國宣佈反制措施，對已加徵關稅的600億美元清單的部分美國商品再加關稅。

額外成本轉給消費者

別忘了，如果美國真的擴大對中國的進口徵收關稅的範圍，受影響的貨物遠遠不只有鞋子。家庭電器、牛肉、冷凍水果和蔬菜等都會受到影響。

美國芝加哥大學一個研究顯示，美國消費者在中美互相加徵關稅後，洗衣機的平均售價上升了12%，烘乾機等相關產品的價格也上升。美國消費者在這輪中美糾紛要付出的代價，之後可能還會上升。

美國服裝和鞋履協會（American Apparel & Footwear Association）估計，如果中美貿易糾紛進一步升級，一個四人的家庭每年衣服、鞋子等相關產品的花費可能會增加約500美元。

貨品售價增加，是因為美國公司從中國進口產品的時候，需要給美國政府繳付額外的關稅，一些公司會選擇把這些額外的成本轉給消費者。

美國貿易顧問公司（Trade Partnership Worldwide）一個研究也估計，中美貿易糾紛令美國家庭每年的平均開支增加2300美元。

研發資金減少

特朗普經常說，如果公司在美國國內製造產品，或者把生產線移到越南、印尼等不受關稅影響的國家，就能避免關稅的影響。

美國服裝和鞋履協會首席執行官黑爾芬拜因（Rick Helfenbein）認為，那不是件容易的事。一些公司正著手把生產線轉到這些地方，但科技、工人的技術等卻不是那麼容易轉移的。

他透露，在美國出售的貨品中，72%的鞋子、84%配飾和41%服裝都是中國製造的。他說美國市場十分依賴中國，因為它找不到其他地方進口相應貨品，他形容美國是「陷進去了」。他說，關稅「將十分嚴重地」影響美國零售業。

美國鞋襪經銷商協會發言人波克（Andy Polk）接受BBC訪問時透露，美國國內的工廠不會製造一些可以從中國進口的鞋子，而即使它們會這樣做，美國造也會比從中國進口貴。

他說，美國製造遠足鞋的零售價可達300美元，跑步鞋的售價也會是150美元，甚至更貴。

波克又批評，特朗普的關稅措施，減少公司用做產品創新的資金。「公司大多在數個月前就已經制訂預算，中國的工廠現在已經開始在做冬季的產品，所以我們已經開始凖備2020年冬季的預算。」

「如果公司得花更多錢才能留在他們最大的市場，那麼他們花在產品創新、設計和科技的資金也會相應減少。」