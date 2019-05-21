圖片版權 AFP Image caption 任正非說，他的家人都在用蘋果手機。

華為近日遭受連番打擊，谷歌、高通、英特爾等美國公司先後流出消息，表示會跟從美國政府的禁令，可能暫停部分與華為的合作。

華為會怎麼應對成為各界焦點。該公司創始人任正非周二（21日）早上，在深圳華為總部接受五家中國媒體的集體採訪，觸及了多個外界關注的問題。

1. 被美國封殺的回應

面對美國的封殺，任正非直言，美國政客目前「低估了他們的力量」，華為也能夠做「美國芯片一樣的芯片」。

他說，華為的「備胎計劃」是公開的，以前以正胎為主，現在以備貽為主，「很多東西已經投產了」、「量產能力還是很大」，美國的做法不會造成公司負增長。

美國政府雖然公布有90天的寬免期，容許提供對華為「現有」產品設備的支援，但不包括研發、專利轉移及未上市產品的零件。

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任正非說，美國的「90天臨時執照」對華為沒有多大意義，強調華為已經做好了凖備，「美國政府做的事不是我們能左右的……但不能因為華為在技術領域領先，就採取針對企業的限制措施。」

他強調，目前美國限制令只影響到華為的「低端產品」，但高端產品例如5G領域，則「絶對不會受影響」，「別人兩三年肯定追不上華為」。

這個困難時期還要持續多久？任正非說這個問題要問「川普」（即是特朗普），不能問他。

中國中央電視台在YouTube上載的訪問內容

2. 採購與研發並舉

值得留意的是，任正非對美國企業釋出善意的態度，說雖然華為有能力，但不等於不買美國的芯片，「我們不會輕易狹隘地排斥美國芯片，如果出現供應困難的時候，我們有備份，我們在和平時期都是一半來自美國芯片，一半來自華為，我們不能孤立於世界。」

「大家要罵就罵美國政客，這件事不關美國企業什麼事情，」他感謝美國企業為他們作出的貢獻，如果美國政府批准，華為會購買與自研並舉。

他說，美國科技深度和廣度上還是值得學習，很多小公司產品超級尖端，華為在5G技術做到前列，但整體國家而言，與美國相比，仍然差距很大。

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分析：任正非意在「提振士氣」

BBC中文 林祖偉

任正非試圖淡化外界描寫華為所面對的挑戰，有香港和台灣媒體形容，他是要「提振士氣」，但他的說法和一些歐美媒體以及業內人士分析有所出入。

雖然任正非說華為不是如外界般所指這麼依賴美國，但根據數字，華為每年約700億美元採購零部件，有100多億來自美國企業。

專家認為美國禁令會打擊華為的海外市場以及5G設備的供應。此前一些專家亦對BBC中文說，華為自主研發的程度仍然有點差距，在部分技術及零部件上，仍然要依賴美國，在美國以外國家尋求新的替代品也並不容易。

在谷歌的問題上，華為手機未來可能不能用安卓系統，任正非說，華為自己會做、能做操作系統。

但專家分析，要製作一個操作系統並不容易，花時間和投資，而且要其他公司在撰寫軟件時，也要使用其操作系統，才能有一定的廣泛性，微軟、黑莓、諾基亞過往也曾努力打入作業系統市場，均失敗收場。

3. 談愛國主義

在中國的輿論上，用蘋果、還是用華為時常成為了一些網民評價一個人是否愛國的標凖，但這位華為創辦人卻表明，自己家人都用蘋果手機。

任正非說，目前對華為有兩種情緒，一種是鮮明的愛國主義支持華為，一種是華為綁架了全社會愛國情緖，「不能說用華為產品就愛國，不用就不愛國。華為只是一個商品，如果你喜歡，那你用，不喜歡就不要用，不要和政治掛上鉤，千萬不能煽動民族主義。」

「像我的孩子就是不愛華為，因為他就愛蘋果，我們家人現在都用蘋果的手機，蘋果的生態很好，家人出國我還送他們蘋果電腦，不能狹隘地認為愛華為就愛華為手機，」任正非說。

然而，在中國官方媒體的微博上，仍然有不少網民表示，「愛國就用華為」的說法。

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4. 談家人

任正非提到自己在加拿大被捕的女兒孟晚舟，任正非說，此前認為美國兩年後才會針對華為，但女兒被捕的事件，讓他意識到這個時間提前來到。

「（這件事）就是想影響我的意志，但女兒說她有長期思想凖備，這也緩解了我很大的壓力。」

他動之以情地聊到自己的家庭，「我這輩子最對不起的就是自己的小孩，我創業時太忙，與她們溝通時間少，我年輕時公司處於生存的垂死掙扎中，經常幾個月很少與小孩有往來，我虧欠她們。」

「我們犧牲了個人、家庭，是我們為了一個理想，在最高點上，我們和美國有衝突，但最終還是要一起為人類做貢獻。」