圖片版權 Reuters Image caption 沒有了谷歌，華為的未來還會一片光明嗎？

世界第二大智能手機製造商華為再遇新的麻煩：谷歌（Google）表示將會禁止華為使用谷歌旗下基於安卓操作系統開發的手機軟件。

這家中國科技公司的未來發展，如今將取決於人們對於谷歌這家搜索引擎公司旗下一系列軟件的依賴有多大——這其中包括YouTube、谷歌地圖和Gmail。

這一舉動發生在特朗普政府將華為列入一份限制名單之後。美國公司必須獲得許可證書，才能與該份名單上的公司進行貿易合作。

谷歌的決定將意味著，華為手機的安卓系統更新將會受到限制，並且不能進入Google Play的應用商店。

圖片版權 EPA Image caption 不能使用谷歌旗下的應用會令買家放棄選擇華為手機嗎？

這將可能影響華為的增長速度，最近華為指自己已經在手機銷售的領域中取代了蘋果（Apple）的領先地位。

華為的高層現在將需要衡量，人們在多大程度上願意放棄使用如今已然成為我們生活一部分的手機版谷歌軟件。

搜索一家獨大？

谷歌一開始就是一個搜索服務供應商，而直到現在，幫助人們在網上搜索信息仍然是谷歌做得最好的業務之一。

在全世界，當人們拿起手機去網上查找信息時，89%的人會使用谷歌。

很能說明問題的是，根據市場份額統計網站NetMarketShare的統計，排名第二的搜索引擎、中國的百度算不上是谷歌的直接競爭對手。

圖片版權 Reuters Image caption 百度是中國大陸最大的應用程序製作商。

大約有8%的人會使用百度，但這部分人主要在中國大陸，谷歌引擎在那裏受到了政府的屏蔽。

於是，雖然谷歌的做法可能不會在中國本土市場對華為造成打擊，但是一說到搜索，人們還是喜歡用谷歌——因此，限制搜索將很可能令世界各地的一些手機買家不選擇華為。

視頻網站：多變的市場

谷歌在2006年收購的YouTube，其成功的程度甚至開創了一個新行業：YouTuber。

如果你在打遊戲、化妝或者其他各種事情上足夠厲害，就會有數以百萬計的人訂閲你的YouTube頻道，令你變成百萬富豪。

不過，雖然YouTube的成功足以令人一夜爆紅和一夜暴富（據《福布斯》指，去年前十名的YouTube網紅年收入總共有1.805億美元），但正是在這一領域，谷歌面臨著其他視頻應用程序的嚴酷競爭。

圖片版權 Reuters Image caption Tiktok橫空出世，成為世界最流行的應用之一。

據市場分析公司Sensor Tower的統計，截至2018年末，Tiktok（抖音的國際版）是下載量世界第三的應用程序。

儘管它在2016年左右才開始存在，現在它在全世界的每月活躍用戶數量已經達到5億。

它最初是由中國公司字節跳動（Bytedance）發佈的一個在中國內地叫做抖音的應用，之後它逐步在全世界流行。

它只承載短視頻，而且更多地是Instagram而不是YouTube的直接競爭對手，但是這款應用不可思議的爆紅顯示了人們的趣味是如何多變。

或許現在YouTube是谷歌的一大資產，擁有18億用戶，但是在未來它未見得不可能被一個更年輕的對手取代，然後很快就變得不那麼不可或缺。

誰來帶路？

即使在谷歌的高標凖下，谷歌地圖也算得上是一個受歡迎的應用。

這一部分是因為競爭對手蘋果的Apple地圖並不好用，它在2012年發佈，卻由於定位不準確和缺少細節信息而飽受批評。

問題的嚴重程度令蘋果在去年通過從iPhone用戶那裏獲取以及使用帶感應器的特殊汽車收集數據，對產品進行了大規模重整。

圖片版權 Reuters Image caption 將來你買的華為手機，可能將不會再有Google Play。

市場調查公司Fluent的一項調研發現，在美國69%的iPhone用戶傾向於使用谷歌地圖多於蘋果的地圖。

但是，和搜索引擎一樣，這個圖景在不同的國家是不一樣的。

在中國，谷歌的大部分應用遭到屏蔽，意味著本土的競爭者百度地圖擁有更廣泛的用戶。百度聲稱，有2億人正在使用百度地圖最新的語音激活功能。

百度正在尋求走出中國國門的機會，而這將會給華為提供機會，填補谷歌地圖封殺華為之後留下的空缺。

市場將進一步分化？

雖然目前的手機用戶習慣從主要的兩個操作系統——蘋果的iOS和其他一系列手機的安卓——當中二選一，但是華為被谷歌封殺，可能會帶來第三種可能。

「美國政客目前的做法低估了我們的力量，」華為創始人任正非在接受中國官方媒體訪問時表示。

圖片版權 AFP Image caption 華為創始人任正非認為，他的公司將能夠順利度過谷歌的封殺。

華為創始人認為，該公司可以在沒有美國軟件的狀況下繼續運作下去。

「我們一直在為這種可能的結果制定應對計劃——不過它還沒有出現，」華為的英國行政副總裁傑里米·湯普森（Jeremy Thompson）表示。

「我們已經有一個平行的項目在進行，開發另一種選擇……我們認為它會令我們的客戶高興的。」

圖片版權 AFP Image caption 華為手機的銷量高於蘋果。

華為手機使用一種新的操作系統加入競爭，可能意味著在蘋果和安卓之外，將開始有更多的選擇，而在這樣的競爭中，很難說誰將獲勝。

這家中國公司很可能將依賴中國政府的支持，和一個龐大的本土市場。

谷歌會希望保持它在移動應用市場當中的強勢地位，也會希望全世界的谷歌用戶繼續使用和喜愛谷歌應用。

另一家美國科技巨頭微軟（Microsoft）一度佔據美國移動電話操作系統42%的市場份額，後來儘管曾通過收購手機巨頭品牌諾基亞（Nokia）來嘗試支撐其手機操作系統，但是最終還是完全退出了這個平台。

谷歌將希望，自己不會遭遇這樣一夜打回原形的命運，而選擇獨力自救的華為，也是一樣。