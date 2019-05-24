華為被斷供後 美國供應商可能承受的痛

圖片版權 AFP

中國電訊設備企業華為遭受美國政府封殺，多家美國科技公司暫停向華為供貨，令華為受到前所未有的壓力，但事實上，在全球化時代產業鏈上下游互相依賴共存的情況下，美國科技公司也在承受壓力。分析認為，中國可能會從市場、原材料供應方面作出反制措施，但這是要承受很大風險。

美國供應商受壓

華為每年從美國供應商入口約110億美元的部件和材料。這次針對華為的舉措，令一些美國供應商也蒙受損失。

根據路透社的數據，偉創力（Flex）、博通（Broadcom）和高通（Qualcomm）在華為賺取的收入最多，其中，偉創力在亞洲設有多家工廠，其中就有為華為代工的工廠。華為很大部分智能手機、筆記本電腦訂單都是交給偉創力，公司去年營收有24.3億元人民幣來自華為。博通和高通則向華為出售芯片、零部件等產品，兩間公司去年分別從華為獲得20.9億和15.8億元人民幣訂單。

十大從華為賺取最多收入的美國科技企業

不過，這些公司是大企業，本身有為其他國際品牌代工，承受較大的壓力的是新飛通光電（NeoPhotonics）、魯門特姆（Lumentum）、Inphi等規模較小的公司。

魯門特姆表示，會完全跟從美國商務部所作出的規定，並停止向華為供貨，目前無法預測何時會重新供貨，但已下調未來的淨收入預期約6-8%。

集成電路及光通信模組製造商新飛通光電有近一半的收入來自華為訂單。該公司沒有回應BBC中文的提問。

美國科技企業對華為的依賴 9家美國公司華為訂單佔總收入百分比

美國的資訊科技及創新基金會5月曾發表報告稱，如果美國對新興及基礎技術實施更嚴厲的出口管制，可能導政美國企業損失最高達563億美元，威脅7.4萬個職位。

報告指，美國政府以國家安全為由限制出口是有所需要，但如果範圍太大就會威脅到美國企業的發展，因為美國企業壟斷全球技術的情況「越來越不普遍」，出口限制只是把市場拱手讓給其他具備同等技術的國家及公司。報告建議，美國政府應著手管制技術轉移，而非單純的產品出口。

歐美媒體分析認為，特朗普的禁令會給一些視華為為長期客戶的美國公司帶來痛楚，但對華為而言，卻是「生死存亡」。

不過，華為創辦人任正非高調回應指，美國政客低估了華為，華為有備胎計劃，已有一定的儲貨，也可以自主生產研發所需要的部件、芯片和技術，公司仍然可以運作。

圖片版權 Reuters

中國可能的反制方法

香港中文大學工程學院副院長黃錦輝對BBC中文表示， 美國科技公司不完全依賴中國市場，華為面對短期「陣痛」，但也不是無法生存，要看華為是否真的能如任正非所言，自行量產所需零部件和推動自身研發的技術和系統。

早前，谷歌表示華為未來推出的手機可能不能夠用谷歌軟件，這一舉動必將影響華為的海外市場。但華為稱會很快推出自己的操作系統。過往微軟、諾基亞、黑莓等都未能夠突破蘋果iOS和谷歌安卓在操作系統的壟斷，華為或是其他中國的操作系統如何突破重圍，還是未知之數。

黃錦輝說，歐美企業無法突破壟斷是因為企業奉行自由經濟，但中國政府可以通過種種手段催生內需，例如要求政府部門使用華為的操作系統，華為亦可以把目光放在「一帶一路」沿線國家，可能能夠彌補部分失去的美國市場。他說，科技行業存在很多相互依賴。生產工程好多都是代工製造（OEM），互相用大家的部件，也有美國的公司使用華為設備，例如華為擁有大量5G技術專利，也是歐美國家難以完全擺脫華為的因素。