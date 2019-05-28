Image caption 谷歌禁止華為使用谷歌旗下基於安卓操作系統開發的手機軟件，這在非洲也成為頭條新聞。

多家美國公司在美國政府對中國科技公司華為實施制裁後隨即宣佈停止與華為的合作、或暫停出售華為手機。這被視為一場科技冷戰的開始。分析稱，非洲也可能受到這場爭斗的影響。

華為的網絡基建設備和手機在非洲十分受歡迎。BBC記者奧維（Dickens Olewe）形容，大部份使用手機上網的非洲人「很大可能用一個中國品牌手機、透過一個使用中國設備建成」的網絡連到互聯網，而這些人當中最少一半正在使用華為的手機。

設於南非的研究中非項目（China Africa Project）研究員奧蘭德（Eric Olander）指出，華為在非洲建設了大量基礎建設。「如果美國真的成功令這家公司無法運作，非洲近年冒起的科技企業將十分痛苦，因為它們依靠的公司被美國針對。」

數碼殖民主義

圖片版權 AFP Image caption 中國製造的廉價智能手機在非洲十分受歡迎。

谷歌前首席執行官施密特（Eric Schmidt）曾經指出，美國政府的行動無可避免會把互聯網分為兩部份：一部份由中國主導、一部份由美國主導。

肯尼亞中非關係專家卡裏烏基（Harriet Kariuki）認為，如果一分為二的情況真的出現，非洲不應選邊站。她接受BBC訪問時解釋，那不是非洲的爭奪戰，非洲應該「專注做對自己有用的事情」。

她形容，非洲應該利用這個機會發展適合自身市場的科技，而不是繼續被動地購買其他地方的產品。「我希望非洲國家可以合作，抵抗這種慢慢侵蝕的數碼殖民主義。」

對華為的依賴

美國、澳大利亞等國家指控華為的產品會造成安全隱憂，先後禁止它參與建設這些國家的5G通訊網絡。在這之前，華為在非洲國家也爆出過類似爭議。

華為早前獲得訂單，為位於埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴的非洲聯盟總部裝設電腦伺服器。這個總部大樓2012年完成，建築費約2億美元，全部由中國資助。時任中國政協主席賈慶林當時出席了開幕儀式，形容大樓是中國給非洲的「又一珍貴禮物」，體視了「中國對非洲國家聯合自強和一體化進程的支持」。

法國《世界報》2018年報道，這個非盟總部的伺服器啟用以來，每天晚上半夜到早上2時被發現把資料傳送到一些位於上海的伺服器，情況持續約五年，非盟的工作人員並不知情。中國和非洲聯盟官方都否認《世界報》報道內的指控。

BBC記者奧維分析，非洲國家在這次華為和美國的爭端中沒有發聲，原因不難明白：華為製造的智能手機在非洲市場佔有率很高，它也為許多非洲國家建立了4G通訊網絡。

肯尼亞一家主要無線網絡公司薩法利通訊（Safaricom）的首席執行官科利莫爾（Bob Collymore）早前接受訪問時形容，華為「多年來都是個好伙伴」。

圖片版權 AFP Image caption 非盟否認電腦系統有安全漏洞。

華為在非洲的發展如何？

華為1998年在非洲開設首家辦公室，分析認為它在取得非洲5G合約的競爭中十分有優勢。南非國際事務研究所中國關係研究員斯塔登（Cobus van Staden）指出，華為是第一家發現非洲資訊科技業潛力的公司，它也有資金支持自己在當地的投資。

他接受BBC訪問時指出，中國政府給非洲提供援助的時候，會要求受惠國使用中國公司的服務，這也幫助華為在當地擴展業務。

市場調研機構國際數據公司（IDC）的資料指出，華為智能手機在非洲的銷量排名第四，排在同樣是中國公司的傳音公司和韓國的三星後。這些公司製造的手機全都使用谷歌的安卓操作系統。

斯塔登認為，美國對華為的禁令在非洲市場引起了一定憂慮，但華為仍然可以反擊。「搞懂非洲市場的美國公司不多，它們不會為非洲設計產品。但華為可以利用目前的情況，創造真正為非洲使用者服務的產品。」

他指出，便宜的中國手機讓許多非洲人可以連接上網，他們注重的是手機能否同時使用兩張SIM卡、電池充電後可以用多久等功能，而不是追求某一個操作系統。

圖片版權 AFP Image caption 華為的手機銷量在非洲排第四。

科技界的不結盟運動

分析認為，目前的情況會令華為最終研發自己的軟件和操作系統，但這不會是容易的事。中國也不大可能說服中國以外的使用者使用百度和新浪微博，來取代谷歌和推特等服務。

研究中非關係多年的學者加利亞多內（Iginio Gagliardone）接受BBC訪問時指出，非洲不應選邊站，如果非洲在這場科技戰爭中形成一個不結盟運動，將十分有趣。他的研究發現，中國沒有主動要求非洲國家使用中國版本的互聯網產品，而是按非洲要求提供一些當地需要的服務。

加利亞多內認為，中國可以利用它與非洲國家的關係，要求對方發展一些對中國公司有利的技術，但這不會影響非洲消費者，他們仍然可以選擇不同產品。

但南非莫亞研究院學者弗蘭斯曼（Fazlin Fransman）認為，非洲國家選擇大量使用中國公司的通訊產品，它在這場科技戰已經選擇靠攏中國。