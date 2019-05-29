圖片版權 EPA Image caption 谷歌是首家美國政府宣佈禁令後，第一批限制自身與華為合作的公司。它的措施還令各地一些電訊商決定停止售賣華為的手機。

美國政府早前宣佈，限制美國公司向華為等70家公司出售零部件或技術，多家跨國公司隨即宣佈減少與華為的合作，或暫停出售華為手機，以求符合美國政府的要求。

美國商務部的禁令在5月16日起生效，它之後宣佈暫時放寬措施，讓華為短期內可以向美國公司採購零部件，維修和保養已經存在的電訊系統，或向旗下的手機提供軟件更新。

英國芯片設計公司ARM早前據報將暫停與華為的合同，谷歌也宣佈華為新手機可能不會獲得谷歌軟件更新。另外還有多家公司為了遵守美國政府的要求，宣佈暫停或限制自己與華為進行的業務範圍。

美國政府的禁令也間接令許多地區的電訊商暫停向自己的客人出售華為製造的手機，這些公司擔心客人之後無法利用谷歌的服務，為自己的手機進行軟件更新。

圖片版權 Getty Images Image caption 低調的華為創始人任正非曾經是中國軍方的工程師，他在1978年成為中共黨員。這一背景往往被批評者用作證據。

斷供技術和零件

英特爾（Intel）、高通（Qualcomm）和博通（Broadcom）：彭博社早前引述消息指，這三家公司分別都已經要求員工不要給華為供應任何產品，直至另行通知。這些公司當中，英特爾給華為供應電腦伺服器使用的芯片、和筆記本電腦使用的處理器；高通給華為供應路由器等產品。

科爾沃（Qorvo）：路透社早前報道，主要製造無線電通訊設備芯片的美國公司科爾沃已經停止向華為供應零部件，公司預計因為美國政府的禁令，2019年第一季的收入將會減少約5000萬美元。

魯門特姆（Lumentum）：這家公司主要製造光學產品，它在5月20日宣佈將會暫停向華為供應零部件。魯門特姆發出的聲明指出，因應美國政府的禁令，公司預計2019年財政年度第四季的收入，將會比之前預計減少約三億美元。

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松下電器（Panasonic）：松下電器早前向BBC提供一份聲明指出，公司內部己經發出通知，暫停「與華為和68家跟它有關聯公司的業務往來」，但之後解釋說，如果某些與華為的交易不違反美國有關禁令，將會維持正常。公司發言人早前指，松下電器向華為出售的產品包括一些「電子零部件」，但沒有具體說明。

東芝（Toshiba）：東芝5月23日曾經暫停向華為供應電子零部件，公司發言人沒有具體說明給華為供應什麼零部件，但強調涉及的金額不大，對業務影響有限。東芝之後確認這些交易不會違反美國針對華為的禁令後，向對方恢復供應。

圖片版權 Reuters Image caption 美國政府的禁令間接影響了華為品牌手機的銷量。

電訊公司間接受影響

美國的禁令還間接令多地電訊服務商暫停售賣華為手機。谷歌宣佈使用者將無法在新版華為手機使用Gmail、YouTube和Chrome等谷歌研發的手機程式，谷歌也不會為華為手機的安卓（Android）系統進行更新。這些電訊商擔心，使用谷歌安卓系統的華為手機可能不會再獲得軟件更新。

兩家英國電訊公司EE、沃達豐（Vodafone）分別宣佈，因應谷歌針對華為的措施，將不會在當地推出5G通訊服務的時候，向它們的客人提供華為手機。EE母公司英國電訊發言人指出，在有信心可以為客人的華為手機提供技術支援之前，不會向他們提供這個品牌的手機。沃達豐的發言人稱，華為的新型號手機有「不確定性」，但將持續檢視情況發展。

在台灣，中華電信和台灣大哥大都因為差不多的原因，決定停止向售賣華為手機。

谷歌的措施也影響日本電訊公司出售華為手機的計劃。日本公司軟銀旗下的電訊公司和凱迪迪愛（KDDI）分別宣佈，它們會延遲出售華為的新型號手機。另一家電訊公司NTT就宣佈，暫停接受客人訂購新華為手機。

但香港、澳大利亞、新西蘭等地方的電訊商大多仍未作出類似行動。澳洲廣播公司（Australian Broadcasting Corporation）報道，當地電訊商Optus和沃達豐澳洲分部先後指出，公司正在跟谷歌和華為溝通，探討谷歌採取的措施對華為手機的影響。

沃達豐在新西蘭的分部稱，公司將繼續向新西蘭用戶售賣華為的手機。