美聯儲暗示降息 能否刺激經濟增長成疑

圖片版權 Reuters Image caption 鮑威爾是美國總統特朗普首個任名的聯邦儲備局主席。

美國聯邦儲備局（美聯儲）官員早前暗示可能會降息，刺激全球股市上揚。分析認為中美貿易糾紛談判仍然沒有解決跡象，而美方這個時候發出訊息，表示願意在經濟增長放緩的時候採取措施刺激經濟，令市場感到安心。

美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）周二（6月4 日）發展演講時指出，會針對貿易糾紛帶來的不穩定性作出「適當」的回應。

而聖路易斯聯儲局主席布拉德（James Bullard）周一（6月3日）也曾經表示，降息可能快將成一件「應該做」的事情。

但有意見認為，美國的經濟已經差不多連續10年錄得增長，經濟放緩是週期的一個部份，不是降息能夠改變。

圖片版權 Reuters Image caption 中美自去年開始發生貿易糾紛，多次互相加徵關稅，被指可能導致美國經濟增長放慢。

「適當行動」

美國主要股市受消息刺激，周二當天漲幅均炒股2%，亞洲股市周三也大多上揚。

美國目前除了要應對與中國的貿易糾紛外，總統特朗普早前還宣佈凖備對墨西哥進口的貨品加徵關稅，要求對方採取行動阻止非法移民從墨西哥偷渡到美國。

鮑威爾周二說，目前尚未知道這些糾紛什麼時候會結束，但美聯儲會觀察事態發展，需要的時候會採取行動保持美國經濟增長。

他沒有明確表示這些行動是否包括降息，但美國《紐約時報》報道指出，市場把他的講話解讀成美聯儲會採取行動，減輕貿易糾紛帶來的影響。

報道又留意到，美聯儲1月曾宣佈將保持利率穩定，這一信號穩定了投資者信心，令股市上漲，特朗普因此可以繼續進行他的貿易外交政策，而不用擔心這些政策會影響美國經濟。

美國股市受刺激上升，納斯達克指數周二上升約200點

經濟增長週期

特朗普過去多次批評美聯儲的基凖利率定得過高，影響經濟發展。聯儲局自2015年起已經加息9次，分析擔心貨幣政策是否變得太緊，影響經濟發展。

聯儲局1月宣佈不會加息後，曾經刺激股市上升，但摩根士丹利美國分析員威爾遜（Michael Wilson）認為，美國經濟已經差不多連續10年錄得增長，聯儲局減息會不會幫助經濟存在疑問。「美聯儲已經盡可能延長經濟增長週期，但這可能已經不夠。」