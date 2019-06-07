圖片版權 Steven Lo Image caption 在中國大陸設廠打拼十多年的台灣家具商羅彬碩（右）

「我感覺中美貿易戰是沒完沒了……」 在大陸設廠十多年的台灣家具商人羅彬碩說。

現年47歲的羅彬碩2002年初到上海閔行區投資家具廠，並來年正式接手。工廠現有僱員約500人。據說，從2003年SARS（非典）至今，他自己見過不少中國家具產業的大風大浪，但是這次貿易戰，家具業又再度被衝擊的力度不小，確實讓他與很多同業者都憂心忡忡。

美中關稅戰自6月初打響第二回合以來，數以百億計商品成為課稅新目標，至今無停歇跡象。羅彬碩最近接受BBC中文訪問，介紹了在美中大戰夾縫中的大陸台商維繫生意和尋覓新機的心歷與辛苦。

台商因應變局

其實，早已嗅到危機的在大陸台商們，早在2018年就已開始重新布局在中國產業。羅彬碩也不例外，持續調整步驟來因應時局。

在談到中美衝突時，羅彬碩說，商家客戶當然不希望國家關係影響到他們的生意。不過，他認為，眼前的貿易戰就算和解，中美其他方面衝突還是會「野火燒不盡，春風吹又生」，而且「絶對會轉到其他層面」。

他認為，自蘇聯解體以來，一直沒有國家可以實質威脅到美國利益，而如今防範中國已經是美國的「現在式」。有了中國大陸這個對手，美國短時間是很難放棄他的國家利益。

只能去想他仿冒，也是在幫你宣傳吧，畢竟東西做不好的話，他們也懶得仿冒 羅杉碩, 中國大陸的台灣家具商

中國目前是全世界最大的家具生產國，擁有近40%的出口佔比，遠比第二的美國還要多出近20%。羅彬碩表示，美國在2006年對中國臥室寢具開徵反傾銷稅後，許多在中國的家具廠就開始轉型，不是離開另覓他國建廠，就是轉型為中國大陸內銷。

不過在新一波中美貿易戰打下去後，未來中國為數不多專做美國市場的家具廠，可能都要加速離開，前往越南或柬埔寨等國。而他本身在大陸的家具廠，則是從2013年起轉型做自有品牌，走義式高檔設計，專心經營中國國內市場，目前年營收一億多人民幣，並有多家直營店。

大陸台商難做：關稅、人工、房價

羅彬碩說，雖然現在工廠80%都是做中國內銷，但在原料進口上，還是有受到貿易戰的一些波及，最顯而易見的就是木頭。他說：「我們都是用北美材，如果關稅戰打下去，進口美國木頭，還有外銷成品回美國，都課25％關稅，那影響還是蠻大的」。

為因應關稅戰風波，羅彬碩未來也打算調整木頭原料，從美國變成歐洲進口為主，並囤積了一些木頭以備不時之需。轉做內銷後，羅彬碩的廠雖並未受到貿易戰太大衝擊，但據他所言，許多100%做外銷的工廠，已在2018年12月前結算後解僱員工。

其實，除台商感受到中美貿易戰的不穩定外，中國大陸人工薪資如今對比2006年整整漲了三倍，房價也不斷高企，對整體市場都有衝擊。據介紹，不少台商都早有預備案，而2018年中美貿易衝突加劇後，許多人就順勢移往東南亞。

圖片版權 Reuters Image caption 中國某壓合板廠生產線上的工人

羅彬碩的家具廠有20%外銷，他也曾去越南考察過廠房。不過，在中美貿易升溫後，當地土地也水漲船高。隨著中美局勢緊張，未來他也不排除讓在台灣的工廠接手美國客戶訂單。

維護知識產權也難

除了關稅，知識產權的爭議也是中美貿易戰爭議中關鍵一點，特朗普常用中國"偷竊了我們的東西"來批評中方完全不尊重知識產權。而中國產業厲害的地方，正是代工之後，技術很容易被學走，然後立刻有人另起爐灶。

同樣的狀況，也發生在羅彬碩身上，但他沒用「抄襲」而是用「跟風」來形容，他就實際碰過有中國大陸人直接到他工廠內挖角員工後，在不遠處蓋一間一樣的工廠，生產一樣的東西。「距離只差不多20公里吧！」他回憶道。

中國大陸還是全球數一數二的大市場，中國人也是勤奮民族，對於加班工作，改善物質生活的願望都很強烈 羅杉碩, 中國大陸的台灣家具商

更厲害的是，仿冒者會在掏寶等網絡上開設商城，圖片來源都是用羅彬碩工廠的產品，但這些業者聲稱自己是代購或是用較低價格批發取得，來蒙混消費者。

羅彬碩表示，這種情況是「打完一批又生一批」，自己也只能一直跟律師研究要怎麼處理。但是中國大陸政府對知識產權的保護很少有成功案例，他苦笑說：「只能去想他仿冒，也是在幫你宣傳吧，畢竟東西做不好的話，他們也懶得仿冒」。

另闢蹊徑：轉單效應？

根據美國國際貿易委員會公布的資料，2019年第一季（1月至3月）中國對美國的輸出比2018年同期銳減152億美金，降幅達12%。其中貿易戰主要項目標機械、家電、家具等就佔近113億，家具則減了10.4億。

圖片版權 Reuters Image caption 中國是世界第一大家具生產國，也有巨大內需市場

相反，越南、台灣與墨西哥等國，從中國進口和對美國的出口額卻大幅上升，顯示不少商人很可能選擇經由第三國途徑運輸模式轉口貿易。

羅彬碩則表示，未來他也打算讓美國原料在台灣先做初級加工後，他再直接購買成批的初級加工品到中國大陸做家具。中美貿易戰下，這樣的「轉單效應」會愈來愈多。

不過這樣美中經由第三國轉運一事，也有「洗產地」的風險。2018年9月，就有600台中國制音響被越南官方扣押，原因是這批音響到越南後，包裝與貼紙改頭換面成「越南制」，有迂迴貿易的嫌疑。

《日本經濟新聞》則是採訪深圳的物流公司，對方則回答他們目前處理從中國輸出馬來西亞後，再從馬拉西亞輸往美國的貨櫃愈來愈多，一個貨櫃也有17000元人民幣（約2460美金）的公定價。顯見「迂迴貿易」後重新包裝再銷往美國的情況，在中美貿易戰打局面下會愈來愈多。

不過，至少從羅彬碩的個人角度看，傾訴了諸多苦衷與困難之後，也並不意味著中美衝突會導致所有台商或外來廠商遷移。至少他目前依舊帶領工廠員工在中國大陸持續做穩。對他來說，大國間的政策瞬息萬變，而中小企業與工廠只能在不斷的博弈中尋機求生存。

「中國大陸還是全球數一數二的大市場，中國人也是勤奮民族，對於加班工作，改善物質生活的願望都很強烈」，羅彬碩說。