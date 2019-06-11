華為英國國會答疑能否打消5G安全疑慮

圖片版權 Getty Images Image caption 澳大利亞、新西蘭和美國均以信息安全為理由，禁止華為向它們的市場提供未來5G移動寬帶網絡的設備。

華為全球網絡安全和隱私官約翰·薩福克（John Suffolk） 周一（10）出席英國國會聽證會，回應英國國會議員提問。關於華為設備安全性及與中國政府關係的問題，薩福克表示華為經得起檢驗。BBC商業記者瑪莉安·盧森 (Mary-Ann Russon) 報導了這場華為在英國聽證會上的答辯。

華為否認與中國政府有特殊聯繫

薩福克（John Suffolk）周一告訴英國國會議員，華為從未被中國或任何其他政府要求「做任何特殊的事情。」

圖片版權 Parliament TV Image caption 薩福克：華為從未被中國或任何其他政府要求做任何特殊的事情。

薩福克表示，華為歡迎外界分析其產品，並檢測工程或編碼缺陷。

「我們毫不掩飾地站在世界面前，但我們樂意被這樣檢視，因為它使我們能夠改進我們的產品。」 薩福克表示。

他補充說：「我們希望外界有所發現。無論是一項還是一千項發現，我們都不在意。我們不會這些發現而感到尷尬。」

華為受邀參加科技選拔委員會會議（Technology and Science Select Committee），回答英國國會議員關於其設備安全性及與中國政府關係的問題。美國政府認為華為可以將其產品用於監控，於是鼓勵國際盟友從他們的5G設備中封殺華為。

薩福克說：「中國政府從來沒有要求華為做任何不該做的事。」

「再補充一句，中國或任何其他任何國家都沒未曾要求華為做任何會減低產品安全性的事情。」

英國國會議員對中國侵犯人權的行為表示擔憂，包括新聞報道稱在新疆有多達100萬名穆斯林民眾被拘留一事。他們詢問華為，是否需要在新疆提供設備給中國政府，特別是考慮到2017年《中國情報法》要求個人和機構必須與中國情報機關合作。

薩福克說：「華為之前不得不花了一段時間與中國當局一起澄清事實，但結果出來很清楚，我們沒有被要求做任何不該做的事情。」

遠程追蹤系統

「我們已通過我們的律師驗證，並經過錢斯（Clifford Chance）律師行再次驗證……根據他們提供的法律建議，華為不做任何會削弱產品安全的事情。」薩福克稱。國會議員還詢問華為是否能夠通過其設備與英國的5G移動網絡建立遠程連結。薩福克回應稱，華為只是為移動網絡運營商提供通訊設備。

「我們不運行網絡，所以我們無法碰觸在網絡上運行的任何數據，」他還解釋，華為只是大約200家供應商中的其中一家，一起提供各種不同的設備，建設英國5G網絡。

「但是如果營運商發現華為設備上的問題，我們在羅馬尼亞的支援中心將能夠遠程接入設備，以解決問題。」

圖片版權 PA Image caption 英國政府通信總部（GCHQ）下屬的國家網絡安全中心對華為的一系列技術問題表示擔心。英國女王曾經去那裏視察。

國會議員還想知道是否可以使用5G網絡來跟蹤個人用戶。薩福克回應，移動電話技術要求移動運營商不斷追蹤用戶電話，以便能將它們連接到移動網絡。在這邏輯之下，運營商始終需不斷追蹤客戶。他還告訴英國國會議員，華為產品中大約只有30％的組件實際上是由該公司製造， 其餘的組件都產自華為密切監控的全球供應鏈，以堵住安全漏洞。

英國：華為突破美國封殺的破口?

BBC中文記者 呂嘉鴻

美國對華為的封殺行動仍在繼續，但華為在英國的際遇有所不同。首相特里莎·梅（Theresa May）執政後期，一度傳出英國政府已經放行華為的消息，這一放行一旦成真，華為將成為「五眼聯盟」中唯一為華為開綠燈的國家，英國相信，只要讓華為僅參與5G非核心項目建設，則風險可控。

但這也不表示華為在英國一帆風順。

之前，前國防大臣加文•威廉姆森（Gavin Williamson）被特里莎·梅認為洩露國家安全委員有關華為的討論而被要求離職。而威廉姆森是公開反對華為入主英國5Ｇ工程的政治人物之一。

根據BBC之前分析，反對華為入主英國5G建設工程的官員尚有內政大臣賈偉德（Sajid Javid）、外交事務大臣亨特（Jeremy Hunt）以及前倫敦市長約翰遜 （Boris Johnson）等，而後兩者都是下任首相的熱門人選。這顯示出華為此刻前往英國議會進行聽證會的必要性——試圖力保華為在英國目前為止還算樂觀的前景。

換言之，在「五眼聯盟」中，英國一直是華為力求突圍的破口。但華為能不能在這裏取得突破，可能取決於新任首相的態度，以及國會聽證後作出的判斷。