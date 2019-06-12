英國運營商促政府就華為爭議和商界對話

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英國的移動運營商發出警告，認為英國有可能失去移動互聯網領域全球領導者的地位。營運商致內閣秘書馬克·塞德維爾（Mark Sedwill）的一封信中敦促英國政府澄清對華為的立場。這封信要求行業領導人和政府之間召開緊急會議，討論他們的擔憂。

運營商表示，如果對中國技術使用的不確定性仍然存在，他們不會貿然投資移動技術所需要的基礎建設。這些公司計劃在本周盡快將這封信寄給政府，他們擔心政府無法決定是否會批准華為參與英國新的5G網絡建設。

一位英國政府發言人表示：「英國電信網絡的安全性和適應性至關重要。我們制定了強有力的程序來管理國家安全風險，並致力於制定高度安全標凖；電信供應鏈的評估將在適當的時候公布。我們在整個過程中都明白，所有網絡運營商都需要遵守政府的決定。」

你的器材不支持播放多媒體材料 華為的5G「城堡」與「後門」之憂

華為是全球領先的下一代網絡設備供應商，但它遭到美國的強烈抵制。美國政府已經禁止使用華為技術，因為其擔心華為可能會允許中國政府窺探關鍵基礎設施，對美國造成安全威脅。

美國威脅要限制任何接受華為設備的國家參與分享情報。今年初有未經證實的報道表示，英國政府正在考慮允許華為設備進入新移動網絡的核心系統「外圍」，而不是進入管理醫院、警察和能源網絡等關鍵服務系統。

圖片版權 In Pictures / Getty Images Image caption EE最近在英國6個城市開啟5G服務。

英國電信（BT）擁有的移動運營商EE說，該公司推遲發佈華為5G手機，「直到我們獲得信息能保障我們的客戶得到長期安全支持」。沃達豐（Vodafone）也宣佈暫停華為5G手機訂單。

另外，英國公司ARM設計的處理器在全球大多數移動設備中使用，該公司表示它可能會暫停與華為的聯繫，外界分析這是對華為最大的打擊。

華為發現自己已經身處於中美貿易戰的前端。該公司堅稱，其產品不會對任何客戶構成安全威脅。華為表示，美國這一做法的目的是為了重組歐美相關技術，更是為了干擾中國成為高科技設備領域領先者的煙霧彈。