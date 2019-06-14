圖片版權 Getty Images Image caption 2017年11月特朗普訪美時曾參觀紫禁城。

美國總統特朗普多次表示，他凖備在6月底在日本大阪舉行的峰會上與中國國家主席習近平會面，但中國沒有予以證實。中國外交部發言人耿爽周四仍沒有確認G20峰會期間的習特會晤，稱如果有這方面的消息，將會及時發佈。

路透社援引包括北京和華盛頓的官員及外交官稱，目前對於這場潛在的習特峰會只做了很少的凖備工作，主要原因就是兩邊不停的摩擦。

美國白宮首席經濟政策顧問拉里·庫德洛說，雖然特朗普非常希望能夠在出席大阪G20峰會之際與習近平會晤，但這次會面未正式敲定。

沒有凖備的習特會

消息人士稱，中美領導人可能會進行某種形式的會面，但是無論在大阪發生什麼，都會是談判進程的後退，因為兩個月前，原本期待兩國領導人能在大阪簽署一份歷史性的協議。

對於美國方面而言，這幾年來特朗普在缺乏凖備的情況下參加一場重要會面並不是稀罕事。特朗普經常出席重要會談前只做少量的凖備，然後在去程的飛機上制定會談策略。

習近平則可能根本不想參加一場無法預料結果的會談，而且還要面臨繼續加徵關稅的威脅。

「對中國而言，完全取決於對習近平的禮節，並保證他受到尊重。」一位亞洲外交官表示，「中國不希望習近平參加一場可能使他感到尷尬的會談。」

圖片版權 AFP Image caption 中國副總理劉鶴（中）與美國貿易代表萊特希澤（右）及美國財長姆努欽就中美貿易進行多次磋商。但5月談判停滯後雙方未再見面。

本周，美國商務部長羅斯也在淡化在月底的G20峰會上解決爭端的可能性，稱峰會將不會是「達成最終協議的地方」。

「在G20峰會上，頂多也就是……對未來的道路達成某種協議，但肯定不會是一個明確的協議，」羅斯向CNBC表示。

康奈爾大學教授艾斯瓦爾·普拉薩德（Eswar Prasad）表示，任何形式的談判預期都很低，即便習特會舉行，最好的結果就是雙方重回談判桌，而現在對於暫時停火的前景也消散了，長期的貿易戰和更廣泛的貿易緊張關係似乎已經到來。

「關稅是一個偉大的談判工具」

「關稅是一個偉大的談判工具，」特朗普在推特上說。

此前，特朗普表示如果在G20峰會無法與習近平見面，將會實施新一輪懲罰關稅。不過，周三的白宮記者會上，特朗普被問及在進一步採取懲罰舉措前與中國達成協議是否設有最後期限時，特朗普的答案是否定的。

「我沒有最後期限，」特朗普在一場記者會上指著自己的頭表示，「我的最後期限就是在這裏。我們會想出一個最後期限。基本上沒有什麼人可以弄清楚。」

他在本周二表示，中國非常希望達成一項貿易協定，但除非這是一項好的協議，否則他對達成協議不感興趣。

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從5月兩國貿易談判停滯後，特朗普多次表達重回談判桌的希望。

過去一個月，全球經濟受到影響。路透社稱，這期間投資者已經看全球股市超過一萬億美元蒸發。

美國國內經濟增長出現放緩跡象。迄今公布的數據顯示，美國第二季經濟成長大幅放緩，年初因出口和庫存增加，經濟獲得暫時提振。5月份就業增長大幅放緩。4月份製造業生產、出口和住宅銷售下降，消費者支出降溫。

中國國務院副總理劉鶴出席陸家嘴論壇時承認中國經濟面臨外部壓力，但他認為這些外部壓力有助於中國提升創新自主的能力。「相信在不久的將來，中國政府將進一步推出有力度的改革開放新舉措。此外中國宏觀經濟空間大，政策工具儲備充分，有充分條件、信心應對各種挑戰。」