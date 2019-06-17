圖片版權 Getty Images Image caption 華為由於其增長迅猛的智能手機銷售，去年的公司總銷售收入超過了千億美元。

中國電訊巨頭華為公司的創始人任正非說，未來兩年，華為每年的銷售收入將比預期減少約300億美元，到2021年才可能恢復。他還警告說，特朗普的制裁令華為智能手機銷售聚減40%。

華為由於其增長迅猛的智能手機銷售，去年的公司總銷售收入超過了千億美元。不過他在今年1月預計2019年將面臨困難。

這是華為首次對美國制裁衝擊的影響作出量化描述。任正非周一（6月17日）再次把受美國制裁的華為比作「一架彈痕累累的飛機」。同最近華為高管對自己技術實力的樂觀相比，任正非的評論略顯悲觀。

任正非在華為深圳總部說，華為沒有料到美國禁令帶來如此嚴重的影響。

他還指出，美國除切斷華為的零部件供應鏈，還禁止華為參加許多國際組織，不讓華為和一些大學合作，不能使用有美國技術成分的產品，甚至禁止華為同包含美國技術成分的網絡銜接。

圖片版權 Getty Images Image caption 任正非表示華為對特朗普政府決心採取「極端」手段對付華為感到意外，「我認為雙方都會蒙受損失，會兩敗俱傷」。

美國公司也受損失

任正非表示華為對特朗普政府決心採取「極端」手段對付華為感到意外，「我認為雙方都會蒙受損失，會兩敗俱傷」。

美國總統正在協調盟國和其他國家在全球範圍內努力把華為排除出5G移動網絡。華為是世界主要的網絡設備供應商，許多公司警告說，放棄華為轉用其他供應商為時已晚，會令他們蒙受億萬美元的損失。

報道說，美國硅谷巨頭因封鎖華為面臨巨大潛在損失，他們正在悄悄游說特朗普政府，希望能夠放鬆對中國電信巨頭華為供應的禁令。

這其中就有芯片製造商英特爾（Intel）和賽靈思（Xilinx）。根據路透社引述知曉內情的人士說，這兩家公司上月底與美國商務部就華為被列入黑名單磋商對策。高通（Qualcomm ）也在會議上向美國商務部施壓。

華為公共與政府事務部總裁辦副總裁解釋說，「他們（美國公司）在按自己的想法行事，對於許多美國公司來說，華為是他們的主要客戶之一。」他說，一些美國公司失去中國市場，後果是「災難性的」。

圖片版權 Reuters Image caption 高通是華為的主要芯片供應商，據說包括高通在內的硅谷技術公司正在游說美國政府，希望放鬆對華為的制裁

美國半導體產業協會(SIA)證實，目前芯片製造商和美國政府官員在進行會談，這個溝通過程在5月美國把華為列入制裁實體名單後就開始了。但是美國商務部表示，這種會談對於「執法行動」沒有任何影響。

美國半導體產業協會副總裁吉米·古德里奇說，「那些無關國家安全的技術似乎不應該被列入行政命令的（制裁）範圍，我們已經向政府表達了這個看法。」

一些分析人士和美國企業也正密切觀察下周在日本大阪舉行的G20峰會，期待特朗普與習近平就中美貿易談判發出信號。周一（6月17日），數百家美國企業、貿易團體和個人警告說，若華盛頓繼續就中國進口產品徵稅，美國消費者將成最終的受害者。

「我們正在談論的是你我都會買，而且在商店裏買的那些東西，消費者會直接感受到（價格的上漲），」美國商會的首席政策官布萊德利（Neil Bradley）說。

臨時許可證將到期

美國在5月15日開始生效的行政命令，把華為列入管制實體名單，旨在防止「外國敵對勢力」對美國通訊系統造成安全威脅。

但為了防止購買華為網絡設備的美國移動通信供應商出現網絡運營和設備中斷的問題，美國政府又對華為及其70家分公司發放了為期90天的臨時許可證，其間允許華為繼續購買美國產品，但禁止他們購買用於製造新產品的零部件。

去年華為投入110億美元從美國數十家科技公司購買零部件，例如高通的芯片，以及微軟和谷歌的軟件。為期90天的臨時許可證到期後，美國公司將失去來自這部分業務。

Image caption 任正非周一說，儘管華為會受到資金影響，但華為不會減少研發，也不會大幅度裁員。

華為繼續投入研發

華為高管說因為預料到有朝一日會被美國供應商斷供，已經儲備了大量電腦芯片和電子元件。華為還表示正在開發自己的操作系統，替代谷歌的安卓手機系統。

美國公布制裁華為後，谷歌公司決定停止支持華為，禁止華為手機使用安卓操作系統。這對希望使用華為智能手機的消費者產生了極大影響。

華為公司透露，計劃於秋天推出的「鴻蒙」操作系統是集手機，電腦，平板，電視，汽車，智能穿戴為一體的統一操作系統。但這個未經檢驗的雄心勃勃的操作系統能否為歐洲消費者接受，仍然是個未知數。目前華為已經成為歐洲智能手機的主要供應商。

不過任正非說，儘管華為會受到資金影響，但是他們不會減少研發，也不會大幅度裁員。

任正非在最近的採訪中再次強調，華為設備並沒有「後門」，所以中國安全部門不可能在網絡監督其客戶。