圖片版權 Getty Images Image caption 巨大的美元標識

美國財政部周一（6月10日）公布，今年4月中國繼續減持美國國債，持倉降至1.113萬億美元，降至2017年5月以來最低。

中國持有美債規模已經連續兩個月下降。據測算，兩個月的減持規模都在100億美元到200億美元之間。

雖然如此，中國依然是美國以外最大的美債持有國。

去年9月開始，絶大部分月份，中國都在淨賣出美國國債。連續減持美債，再次激起「武器化」美債的討論。

美方擔憂，如果中國加大力度出售美債，可能對美國利率施加上行壓力，使美元匯率一落千丈。專家分析，如果中國拋售美債，價格暴跌，手中剩餘的債券也將貶值，對自身殺傷力可能更大。

為何中國成為美債最大持有者？

這在一定程度上反映了中美貿易的逆差。中國對美國貿易，持續順差，事實上，對全球其他國家也是順差。

中國向美國出口商品，換回美元，需要把這些巨額的外匯投資出去，以保值和增值。對中國來說，美國公債市場就是這些美元的一個天然存放處。因為長期以來，美國公債市場是全球最大、流動性最強的安全資產池。

不僅如此，這一市場不僅大到足以容納中國龐大的外匯儲備，而且其回報率也高於其他超級安全投資，比如，目前，10年期美國國債收益率為2.42%，而德國、日本國債為負收益率，也明顯高於英國10年期國債1.03%的收益率。

富蘭克林鄧普頓（FranklinTempleton）固定收益部門首席投資官索納爾·德賽表示，如果不買美債，中國還能買什麼呢？

圖片版權 Getty Images Image caption 中美貿易爭端，雙方不斷升級打擊手段，有人擔心，中國可能使用限制稀土和拋售美債等手段。

正因為如此，1990年代初以來對美持續貿易順差，中國就不斷買入美債，作為其美元儲備的一部分。中國持有美債的金額從2000年的600億美元，增長到如今超過一萬億美元。

其中，在10年前的金融危機後，中國擠下日本，成為全球持有美國政府債券最多的國家。2013年末時的持倉量觸及1.32萬億美元的高位，此後有所下降。

雖然中國是美國最大的海外債主，但美國債券的最大買家還是本國的機構和個人。在美國16.18萬億美元未償還公債中，中國持有約7%，低於2011年時的峰值14%，並創下14年來最低水凖。中國的持倉比例僅低於美聯儲，後者持有2.15萬億美元公債，佔比為13.5%。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國如果拋售美債，將對全球金融市場產生巨大衝擊。

為何拋售美債是「核武器」

路透社將拋售美債形容為「核武選項」。原因在於，超過萬億美元的龐大資產，可能造成全球市場大地震，推動利率飆高。

對美國而言，大部分分析師認為，一旦大規模拋售，將擾亂美國公債和其他市場，壓低美國公債價格、並推高收益率，導致美國政府借款成本上升。

美國經濟也將受到更廣泛的影響。因為美國公債收益率是美國消費者和企業信貸的一個參照指標，從公司債到住房抵押貸款的各種利率將會上升，可能導致經濟放緩。

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然而，對於中國而言，摁下這個「核武按鈕」並不是件容易的事。

最直接的壞處是投資損失。如果中國選擇拋售美國公債，會造成美債價格暴跌，中國手中剩餘的美債也會貶值。

其次，中國手中的美債，還是穩定人民幣匯率的重要工具。本月初，離岸人民幣對美元匯率連續跌破6.94、6.95、6.96這3道關口，日內跌近400點，「破七」近在咫尺，創去年11月以來最低。

但中國可以出售美國公債以及其他貨幣儲備穩定人民幣匯率，以便維持出口競爭力。分析師表示，中國通常會在需要支撐本國貨幣時賣出美國國債，事實上是賣出美元。

「『核武器』之所以是『核武器』，就是因為它幾乎不可能被使用。」

冰川思想庫研究員陳季冰認為，面對這樣的利害關係，中國不太可能突然大規模拋售美債，不過長期來看，中國減持美債多元化配置是大趨勢。