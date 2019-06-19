Image caption 別指望Libra 紀念幣會用扎克伯格的頭像，因為臉書說Libra外包給了總部在日內瓦的獨立財團管理，財團成員有同等投票權，不是臉書一言堂。

臉書（Facebook）要發行自己的貨幣，在臉書社區內流通，用作各種交易的結算。

臉書聲稱有24億用戶。臉書的數碼幣Libra（天秤，利波拉）2020年問世，屆時可能成為世界上使用人數最多的貨幣，還可能掀起一波金融創新巨浪，勢頭將遠超互聯網問世之初那一輪。

臉書的遠期展望中，Libra將可以和其他數碼幣和貨幣一樣在金融市場交易。那麼，世界會因此大亂嗎？Libra 問世之日真的就是未來錢幣降臨之時？

圍繞這個尚未誕生的社交網站數碼幣，人們對它的可靠性、波動風險，還有隱私保護和數據安全，心中不免忐忑疑慮。

這些問題的答案很大程度上將取決於世界對 Libra 的接受程度。

圖片版權 Facebook Image caption 用臉書幣支付軟件 Calibra （數碼錢包）就跟發短信一樣便捷、即時。中國的微信用戶表示這一點兒都不新鮮。

臉書幣Libra 真的全球通用？

臉書的目標是創造一種全球通用的數碼幣，但使用Libra 的手機軟件和相關服務必須遵守所在國的市場規則，接受本地監管。

臉書進不了中國，它旗下的WhatsApp和Messenger也一樣。

目前中國有三大移動支付：阿里的支付寶、騰訊的微信支付和中國電信的翼支付。勢力較弱的還有中國移動、中國聯通提供的移動支付服務。

它們和Libra及其支付系統一樣，附著在用戶數據庫上。最大的不同是它們沒有自己的數碼幣，用來結算的還是人民幣。

美國已經給臉書幣開了綠燈，但其他市場，包括Libra的目標市場之一印度，目前對數碼幣的政策如果不是充滿敵意，至少也是冷淡、不友好的。最新統計報告顯示，明年Libra 推出時，全世界只有12個市場可能做好了接納它的凖備。

WhatsApp在印度現有3億用戶。但印度政府正在打擊亂象頻生的數碼幣行業。

一位不願透露姓名的外匯圈業者對BBC表示，最難、成本最大的是合規部分。

還有身份認證。有些國家規定用公民身份證認證，但美國、英國之類發達國家沒有這個相對簡單易行的認證機制，英國甚至沒有個人身份證。

如果「臉書幣」確實能夠做到計劃書上所形容的那樣，用戶在手機上點幾下就完成付款操作，那它的確前途無量，堪稱錢幣的未來。但如何在控製成本、保證安全的前提下做到這一點，卻是極大的挑戰。

圖片版權 NurPhoto Image caption WhatsApp 用戶也可以用Libra

臉書幣Libra是什麼？

臉書、WhatsApp和Messaging用戶可以在臉書平台上買Libra，存到一個叫Calibra的數碼錢包裏，然後就可以用來支付其他用戶或商家，就像發個短信那樣方便，即時。

臉書說，出租車公司Uber、維薩（Visa）和萬事達（Mastercard）信用卡、網上支付PayPal、手機運營商沃達豐、eBay、Spotify等將來都可能會接受Libra付款。隨著更多商家和機構接受Libra，用戶可以用Libra 付各種帳單，掃碼購物，搭乘公共交通車輛。

使用Libra支付如果不是免費，收費也會很低。

這些操作用支付寶、微信支付、蘋果支付之類都能完成，而且都沒有額外收費。

不同之處在於，這些現有的移動支付沒有自己的加密數碼幣，而臉書不光有數碼錢包，還有專門為這個錢包而設的數碼幣。

英國貨幣業專家多米尼克·弗里斯比（Dominic Frisby）指出，儘管營銷文案和白皮書裏重點突出了"臉書Libra"的數碼幣屬性，不斷提到區塊鏈、去中心化和無許可（permissionless），實際並非如此。

他說：「據我所知，Libra既不去中心化，也不是無許可。一個不具備去中心化、不帶挖礦獎勵屬性的區塊鏈就不能叫區塊鏈。它只是一個數據庫。」

它是一種基於數據庫的加密結算貨幣，有硬通貨資產為依托，有獨立管理機構。所以，Libra不同於比特幣、數碼信用額，也不同於傳統貨幣。

但是，在基於數據庫的支付系統之外再造出一個加密數碼幣，難道不是畫蛇添足嗎？

臉書的說法是，Libra具有比特幣的全部優點，卻沒有它的弊端。具體來說，就是跟比特幣一樣即時、全球化，但比後者安全、穩定。而且對環境無害，因為它不需要挖礦。

這在幣圈人士聽來有點似是而非，不明白為什麼把Libra 說成加密數碼幣，還跟區塊鏈有關。

圖片版權 Getty Images Image caption 戴維·馬庫斯（David Marcus）是臉書幣項目的統帥

「臉書幣」Libra 有什麼必要？

臉書說，Libra和裝它的Calibre 肩負著重大使命 — 在傳統金融服務落後的地方提供便捷可靠的支付渠道，賦予智能手機用戶更大的金融自由。

這個目標群體大約有17億人，其中包括大量發展中國家沒有銀行賬戶的女性。

到2020年上半年，幾乎每個地球人都擁有至少一部智能手機，而智能手機為很多窮人提供了上網渠道和即時支付的工具。有了Libra，這個工具無疑更方便。

也許客觀上能夠產生這種效果，至於Libra 問世後最先擁抱它的，可能還不是沒有銀行賬戶的人。

評論人士眼裏，更明顯的是臉書在挖掘用戶群數據庫的商業價值，在用戶基礎上創造一種內部儲備貨幣和支付系統。

BBC科技事務記者羅瑞·塞拉-瓊斯說，這個宏大的項目代表了臉書的未來，以及錢幣的未來。硅谷不少巨頭和風險投資基金都已加盟。

但是，萬變不離其宗，問題是「為什麼」。 為什麼我們需要一種新的全球流通的貨幣？我們為什麼要對臉書幣放心？

畢竟這是一種依托社交網站和軟件流通的加密數碼幣。

臉書幣在臉書業務架構裏的定位不是搖錢樹，收取的費用幾乎可以忽略不計，但廣告商可能需要為此付溢價，因為交易速度和效率提高了。而臉書掙錢的節點在其他方面，比如提供附加值服務等。

參與Libra財團的大公司需要付入伙費，1000萬美元。這筆錢給它們換來的除了在財團裏的平等股權，還為它們打開了臉書網絡的數據庫。這個數據庫的潛在價值難以估量。

圖片版權 Getty Images Image caption 虛擬貨幣，加密數碼幣市值波動之劇烈是世人有目共睹，挖礦的能耗也頗受詬病。

臉書幣Libra 如何令人放心？

Libra 財團首席執行官戴維·馬庫斯（David Marcus）接受BBC採訪時說：」 這是臉書發起的項目，沒錯。但是，它明年在市場亮相時，就不是臉書掌控的項目了。我們（財團成員）的投票權是同等的。"

臉書的宣傳口號是：你或許不信任我們，但你總得信任維薩、PayPal和優步（Uber）。

臉書在保護用戶隱私和數據安全方面的記錄並非潔白無瑕，而數碼貨幣也一樣毀譽參半，除了市場波動劇烈，還涉及洗黑錢和金融詐騙等犯罪活動。

針對幣值波動劇烈的擔憂，臉書表示臉書幣跟一籃子成熟貨幣掛鉤，包括英鎊、美元、日元和歐元。

管理「臉書幣」的獨立機構設在令人心安的瑞士日內瓦。Libra 財團有28個創辦成員，各自擁有同等投票權，來自金融、電商和數碼幣等行業。財團計劃擴展到100個成員。

臉書幣的支付系統，Calibra，安全性比肩銀行和信用卡系統的安全防範程度，採用跟後者相同的認證和反詐騙機制，用戶錢幣失竊可以得到補償。

但各國政府對社交媒體和網絡金融的身份認證有不同的法規，Libra 會不會遇到水土不服的問題，現在不清楚。

但「為什麼」的核心是信任，金融機構可以為用戶建立信用評級，而用戶對臉書幣的信任則不同。

2009年，臉書推出類似的支付系統，臉書信用額（Facebook Credits），兩年後關閉，主要原因是響應者寥寥，因為缺乏信任。

為了解決這個問題，臉書這10年來做了很多努力，跟各國政府、監管當局和央行和溝通，包括美聯儲和英格蘭銀行。

最終，只有時間能檢驗真偽、優劣。