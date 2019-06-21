貿易戰中蘋果的糾結，一邊抗議一邊轉移產能

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中美貿易戰不斷升級，蘋果越來越難置身事外。本周四，蘋果公司與多家美國公司一同反對特朗普對更多中國商品加徵關稅的計劃。

蘋果在一封致美國貿易代表萊特希澤的信中稱，新一輪關稅將削弱蘋果的競爭力，蘋果對美國財政的貢獻也將減少。

蘋果認為，由於中國和其他非美國企業在美國的市場並不大，因此課徵關稅將導致競爭環境對蘋果的競爭對手有利，給蘋果的業務帶來衝擊。

這種衝擊也將導致蘋果對美國經濟和財政收入的貢獻減少。蘋果稱，該公司是美國最大的企業納稅人，並重申了其在2018年做出的在未來五年向美國經濟直接貢獻逾3500億美元的承諾。

由於蘋果公司生產的iPhone和iPad等產品在中國組裝，因此在國際貿易中被算作中國商品。目前，美國已對價值2500億美元的中國商品加徵關稅，但並不包括上述蘋果產品。

然而，特朗普已凖備對剩餘3000億美元中國商品的關稅計劃，如果實施大概相當於去年美國從中國進口的總額。屆時，蘋果產品勢必難以倖免。

6月17日美國貿易辦公室就擬對華加徵關稅計劃開始舉行聽證會。為期七天的聽證會依然在進行中，美國企業界爆發出強烈的反對聲浪。

路透社援引一家美國空調製造商稱，對空調零部件徵收的最新一輪關稅，將導致美國製造的暖通空調（HVAC）設備在美國消費市場價格大漲，而該公司將需要12-18個月時間才能找到零部件的替代供應來源，成本升高可能迫使其退出低價空調市場。

咖啡機製造商Keurig的法律顧問則在公眾意見中稱，美國售出的所有咖啡機中，約有88%是從中國進口的。這對直接受到影響的製造企業和喝咖啡的美國消費者來說影響是巨大的，消費者將別無選擇，只能為咖啡機支付更高的價格，或者放棄每天早上喝咖啡的習慣。

圖片版權 Getty Images Image caption 富士康公司是蘋果公司產品的主要生產者。

蘋果的兩手凖備

蘋果本已對中美貿易談判表達了樂觀的看法。5月1日時，路透社援引蘋果CEO庫克稱，與上一季度相比，貿易關係有所改善，基調更好了。

然而，5月6日，中美貿易談判突然陷入僵局，特朗普宣佈將2000億美元中國商品的關稅稅率提高。

對在中國投入巨大的蘋果而言，顯然不是一個好消息。不僅包括iPhone在內的絶大部分硬件產品在中國生產，蘋果的全球版圖中，中國市場佔比和增速都很重要。蘋果iPhone的銷量，中國佔比達三分之一。此外，根據年報，截至2017年9月蘋果的長期資產中，中國資產佔30.2%，美國佔了61.1%。這些長期資產主要指的是產品加工和製造設備、零售商店以及相關基礎設施。

日經亞洲評論本周三報道稱，蘋果已經要求主要供應商評估將15%-30%產能移出中國、轉至東南亞對成本造成的影響，凖備對供應鏈進行調整。

蘋果的要求是起因於中國和美國貿易爭端久拖不決，但日經援引多名消息人士指出，就算有了貿易解決方案，該公司的決定也不會改變。

報道稱，蘋果已經認定高度仰賴中國製造的風險太大，而且還在繼續上升。

一邊抗議美國繼續加徵關稅，一邊分流自己在中國產能。蘋果的兩手凖備凸顯出貿易戰的影響。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國的龐大市場和製造能力，以及政府施加的重重限制，讓跨國公司又愛又恨。

跨國企業的窘境

包括蘋果在內而很多美國跨國公司，都在中美貿易戰中面臨類似窘境。一方面，面對中國的龐大市場和「世界工廠」的地位，跨國企業十分看重自己在中國的利益；另一方面，這些公司也希望借由貿易戰改變中國長期以來對外資的限制措施。

在聽證會上，雖然大量美國公司反對徵收關稅，但中國美國商會則在一項針對900個在華經營企業的調查中顯示，超過半數認為中國的保護主義是它們最為擔心的挑戰之一，主要針對中國的市場凖入限制性措施，認為這違背了其開放市場的承諾。