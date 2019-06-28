圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普為台灣鴻海在美國投資的工廠奠基，他希望有更多的產能和工作崗位轉移回美國。

距離美國對中國商品加徵關稅，已近一年。一年來，中美兩國相互加徵關稅涉及超過3000億美元的商品。

這些關稅究竟由誰支付？不同的人有不同的說法。近期，國際貨幣基金組織（IMF）發佈的一份報告或許可以更客觀地回答這個問題。

「全都是中國買單」，真的嗎？

五月初，特朗普突然宣佈由於中國對已達成的協議內容反悔，美國將上調對2000億美元商品的稅率。

隨後，他在社交媒體「推特」上稱，對於突然停下來的貿易談判沒必要著急，因為加徵的關稅將由中國支付，而且，「這些巨額資金將直接到美國財政部」。

特朗普似乎傳達了一種邏輯，即徵收關稅與徵收個人所得稅一樣簡單——稅務部門開出稅單，個人照單繳納，錢進入財政部。

特朗普的說法甚至連自己的幕僚都不同意。白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）此前向美國媒體表示，任何從中國購買商品所附加的關稅，事實上是美國公司在買單。而且，如果這些公司把上漲的成本傳遞到商品的售價上，那麼美國消費者也將為此買單。

圖片版權 Getty Images Image caption 2018年感恩節期間繁忙的美國紐約商場，但關稅可能使不少來自中國的商品從貨架上消失。

消失的訂單

去年7月以來，美國先是對340億美元商品徵收25%關稅，隨後對160億美元商品徵收25%關稅，然後擴大到對2000億美元關稅徵收10%關稅，到今年五月再將2000億美元商品的關稅提升到25%。目前，美國共對價值2500億美元的中國商品徵收25%的關稅。

然而，2500億美元的數字是根據往年貿易規模測算的。而因為關稅成本大幅上漲，很多訂單可能由於無利可圖而消失。

國際貨幣基金組織（IMF）的報告顯示， 從340億美元、160億美元，到2000億美元，三部分中國商品清單中，美國從中國的進口均急劇下降。

340億美元清單上的中國商品，在關稅實施三個月後，進口額同比下降超過20%。160億美元商品清單，在關稅實施後三個月，進口同比降幅超30%，今年初下降超過40%。2000億美元清單商品最大單月同比降幅在10%左右。

相應地，在中國加徵報復性關稅後，美國對中國的出口也大幅下降。中國加徵的340億美元的美國商品清單，在去年10月同比降幅一度達80%。

這些消失的貿易訂單，或者轉移到其他國家，或者因為價格上漲需求下降而乾脆消失，但沒有發生貿易，關稅也就無從談起。

例如，在美國徵收關稅的商品中，美國從墨西哥的進口大幅增加。8月份對來自中國的160億美元的商品清單實施關稅之後，來自墨西哥的進口增加了約8.5億美元，幾乎抵消了來自中國的近8.5億美元進口的急劇減少。

圖片版權 Getty Images Image caption 洗衣機是最先被徵關稅的中國商品，上漲的成本由進口商和消費者共同承擔。

隱形買單者：美國消費者

對於那些沒有因關稅消失的貿易訂單，關稅確實被徵收了。

國際貨幣基金組織研究人員根據美國勞工統計局的數據發現，因關稅上升造成的成本幾乎全部由美國進口商承擔。因為，加徵關稅前後，從中國進口的跨境價格幾乎沒有變化，而美國進口商支付的進口價格急劇上漲的幅度與關稅幅度一致。

這些關稅價格被分為兩部分消化：一些關稅由進口商通過降低利潤率吸收，另一些則已轉嫁給美國消費者。

據國際貿易顧問公司「貿易伙伴」（Trade Partnership）的一項研究估計，關稅可能使普通的美國四口之家每年多出767美元的花費。

進口商這麼做實屬無奈。對於不少美國公司而言，選擇中國以外的供應商並不容易。

美國貿易代表辦公室為進一步增加關稅舉行為期七天的聽證會。聽證會上，嬰兒門、兒童加高座椅和便攜式遊戲圍欄生產商Regalo International LLC總裁馬克·弗蘭納瑞（Mark Flannery）表示，將生產轉移到越南的產品報價要比目前中國生產的成本高50%，墨西哥的報價還要高。該公司的產品主要使用中國製造的鋼鐵。弗蘭納瑞表示，「目前，除了中國，還沒有其他國家在生產金屬嬰兒門。」

更廣泛的損失

更廣泛的損失可能由全球經濟共同承擔。

美國目前已凖備對剩餘3000億美元中國商品加徵關稅，如果實施，這大概相當於去年美國從中國進口的總額。6月17日，美國貿易辦公室就該計劃舉行聽證會。

國際貨幣基金組織分析，有強有力的證據表明，美國、中國和世界經濟都是當前貿易緊張局勢的輸家。總體而言，貿易戰將導致2020年的全球GDP下降0.5%。損失將達到約4550億美元，比南非的經濟規模還大。