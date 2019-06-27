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美國芯片生產商美光科技已恢復向中國科技巨頭華為的部分供貨，並預期今年稍晚對公司芯片的需求能夠回升，這使得其股價在周二一度大漲10%。

5月15日，美國將華為和其68家子公司列入「實體清單」，這意味著如果沒有美國政府的批准，華為將無法向美國企業購買元器件。

不過，美光的首席執行官桑傑伊·梅赫羅特拉（Sanjay Mehrotra）稱，美光可以合法地「恢復部分現有產品的發貨」。

據報道，英特爾及其他市場領導者也恢復了對華為的銷售。

不貼「美國製造」來規避禁令

華為是美光第一大客戶，美國的禁售令導致美光第三季銷售流失了多達2億美元。

梅赫羅特拉在投資人電話會議上表示，「我們認為能合法地恢復一些現有產品的出貨，因為它們不在出口管理規範的範圍，也不在實體清單的限制內。」

美國施加禁令規定適用於含有超過25%美國零件或材料的商品。

《紐約時報》報道，美光、英特爾等多家行業巨頭通過不把產品標記為美國製造，成功規避了禁令。

美國半導體產業協會在一聲明中說：「我們已經與美國政府討論過，現在可以向華為提供一些符合實體名單及監管規定的產品。」

但梅赫羅特拉也警告，圍繞華為的情況不確定性很大，無法預測能夠向華為出貨的產品數量或能夠持續多久。

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美國芯片商向政府施壓

被列入實體清單，使華為可能損失300億美元。不過華為仍能銷售帶有庫存組件的手機。一些分析師預計，依賴庫存組件的情況下，華為可以持續一年。

對華為的禁令不僅對美光造成衝擊，很多美國半導體公司都受到影響。華為2018年花費700億美元用於購買零部件，其中約有110億美元流向美國公司，包括高通、英特爾和美光。

路透社此前援引消息人士稱，英特爾、賽靈思、高通等美國芯片供應商正悄悄向美國政府施壓，要求放寬針對華為的銷售禁令。其中一位人士說，「這不是在幫助華為，而是為了防止對美國公司造成傷害。」

為了減少損失，華為自己也在調整。路透社報道，中國華為技術有限公司位於美國的研究團隊Futurewei Technologies已經採取行動，將業務從母公司華為分離出去。

一些大學正在猶豫是否能繼續維持與Futurewei的合作伙伴關係，這家公司目前並未被列入美國政府的實體清單。

美國專利商標局的數據顯示，Futurewei在電信、5G移動網絡及視頻和照相技術等領域申請了2100多項專利。