圖片版權 Getty Images

大阪G20峰會上，美國宣佈暫停對中國加徵新關稅，雙方重回談判桌。緊接著在中國大連召開的夏季達沃斯上，貿易戰和全球經濟前景自然成為討論的焦點。

「兩個大象打架，我們不想被踩死。」印尼大學教授、前印尼商務部長馮慧蘭（Mari Elka Pangestu）的觀點代表不少東南亞國家。她認為，貿易戰導致產能轉移出中國，看似東南亞國家受益，其實被置於更長遠的風險中。

貿易戰的最大受益者

「一個月前，我們對在華的美國企業進行調查，40%的企業表示，要麼正在把產能轉移出中國，要麼正在考慮把產能轉移出中國。」前美國助理貿易代表、中國美國商會主席夏尊恩（Timothy Stratford）表示，這是企業不得不考慮的問題，如果是高科技企業，那不得不想，未來幾個月美國會出台什麼樣的政策影響自己的業務。

香港交易所首席執行官李小加稱，所有可以轉移的邊緣業務已經開始轉移了，所有不涉及巨大供應鏈可以單獨轉移的，人們已經在考慮了。

跨國企業將產能從中國轉移，目的地往往選擇越南、馬來西亞等具備勞動力成本優勢的東南亞國家。馮慧蘭認為，越南已成為貿易戰的主要受益國。

圖片版權 NHAC NGUYEN/AFP/Getty Images

2019年上半年，越南對美國的出口大幅增長27%。這也讓越南GDP增長處於接近7%的高位。

但馮慧蘭認為要理性看待這些短期利益，貿易戰對東南亞國家是一把雙刃劍。她表示，面對美國，東南亞國家面臨「下個就輪到你」的威脅，而面對美國的單邊主義政策，小國不會處於一個平等地位。最好的情形是回到基於規則和多邊體系的貿易框架中。

事實上，中美貿易戰還未結束，越南已經被美國「點名」。G20峰會前，特朗普接受美國福克斯新聞稱，「許多公司正在遷往越南，但越南對我們的利用甚至比中國更糟......我們正在和越南談判，越南比中國小得多，但它幾乎是最惡劣的濫用者。」

僅僅幾天后，7月2日，美國商務部宣佈對來自越南的鋼鐵製品徵收最高達456%的懲罰性關稅。原因是一些企業通過越南轉口美國以規避關稅。

圖片版權 Getty Images

科技領域的雪上加霜

正在打架的「兩隻大象」，爭的不僅是貿易，還涉及科技和安全的問題。

夏尊恩稱，雖然商界對中美回到談判桌很高興，但他們廣泛擔憂其餘的不確定性，因為貿易談判中也涉及國家安全，這讓談判變得更為棘手。

「貿易政策和國家安全是兩個不同的領域，它們有不同的目標，不同的規則去遵守，不同的機構來執行。所以把他們混為一談，會使事情更複雜。我認為他們應該被分別處理，你不能用一個作為另一個的籌碼。」

對於東南亞國家而言，馮慧蘭稱，「在科技領域，看著兩隻大象打架，讓我們最擔心的是，如果我們不得不做出選擇怎麼辦？對於印尼來說，60%的通信基礎設施已經在用華為了。如果美國對我們施壓怎麼辦？這些已經超越了傳統的WTO規則和貿易，還沒有人對此制定規則。」

圖片版權 Getty Images

貿易戰最終會如何結束？

港交所主席李小加在夏季達沃斯論壇上認為，這取決於美國想要什麼和中國怎麼做。

李小加稱，貿易其實是錢的問題，能用錢解決的問題，不是大問題，可以達成一個協議；第二個層面是行為改變，美國想讓中國改變知識產權的盜竊等行為，像讓中國停止抽煙喝酒，這個難得多，但是長期理性來看，中國能意識到抽煙喝酒並不好，停下來未嘗不是一件好事，不過給我點時間，如果這是美國人想要的，還是有達成協議的可能，雖然可能會有些痛楚，有些漫長；但美國人想要的是第三層面的東西，可以比喻成你必須去教堂，你的孩子必須按照某種方式來教育，你必須停止吃中餐，那些絶對不會發生。

「如果中國繼續改革開放，最終大家都會聚焦於第一層面，可能涉及一點第二層面，沒人會討論第三層面。問題是，如果中國不再加速進行改革和開放，第三層面的訴求會被擺上談判桌，第二層面也會一直在談判桌上，事情就變得難辦的多。無論如何，這都會是一個漫長的過程。」

馮慧蘭則認為，貿易戰造成的不確定性導致很多投資決策被延遲，究竟延遲多久？還是硬著頭皮承受風險？無論如何，都會造成經濟的損耗。最終，承受損失的是消費者，如果美國的經濟真的開始下滑，消費者開始抗議，這有可能起到決定決定性作用。