亞馬遜：七張圖看懂電商巨頭25年成長之路

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亞馬遜25歲了。

1999年，傑夫·貝索斯（Jeff Bezos）對跟隨自己打拼5年的亞馬遜創業團隊說了一句話：「誰都無法保證 Amazon.com 能成功。我們在做的這件事很複雜。」

那時，亞馬遜已經在網上賣了5年書。

從一個網上書商，到全球第二大上市公司，擁有線下實體店、自有品牌、最先進的物流系統，創辦人貝索斯成為全球首富，亞馬遜過去25年走過一條什麼樣的路？

亞馬遜的創新精神、理念和實踐在這些圖表中展露無遺。

2018年，它成為繼蘋果公司之後全球第二家價值達1萬億美元的上市公司，公司市值全球第二，僅次於微軟公司。

營收圖表上也寫著成功二字。

到今年年底，亞馬遜的銷售額預計將達到創紀錄的2750.6億美元，2020年突破3200億美元。

亞馬遜和貝索斯的成功部分歸功於全球擴張，但最主要的還是廣泛涉獵各個不同的領域。

流媒體服務、流媒體設備、雲服務和最新開闢的食品雜貨，不但為亞馬遜開闢了收入來源，也使它跟其他行業的巨頭站到同一張擂台上角力，比如臉書、谷歌和Netflix視頻網站。

一切都從不起眼的網上書店開始。

1995年：亞馬遜推出網上售書業務

貝索斯在做了幾年網上書商後，曾感概地回憶，當年有許多人說風涼話，都說這些電腦專業的人不懂怎麼賣書，對圖書業一竅不通。

後來的歷史證明，亞馬遜很會做書商生意。當然，電子書的問世是它成為美國第一大書商的重要契機，而亞馬遜及時抓住了這個機遇，也是關鍵因素之一。

1999年：亞馬遜成為全球最大的網上銷售平台

1990年代後期，亞馬遜決定開始增加網上銷售的商品種類，除了書籍，還兼賣音樂和影視碟片。

然後，電子設備、玩具、家電和廚房用品等都迅速進入了貝索斯的網上零售王國。

成功的電商背後一定有堅實的倉儲和物流為依托。亞馬遜比這更進一步的是建立了覆蓋美國全國的倉儲網絡。

僅僅過了10年，亞馬遜就成為美國和世界最大的網商。

2005年：亞馬遜推出高級會員服務

亞馬遜商場2000年啟動，數千家小商戶進駐。亞馬遜覺得應該設法在送貨方面優惠那些忠實的老客戶。

於是，2005年推出了高級會員（Prime）服務，許多商品可以享受次日送貨服務，還可以免費享受亞馬遜網站的視頻及音樂播放。

這個服務的付費訂戶現在超過了1億，在世界同行中名列第二。

2007年：亞馬遜推出首款自有品牌產品Kindle

亞馬遜家大業大了之後，也沒忘記初心，自己原本是賣書的網商。2007年，貝索斯看凖了電子書行將走紅的時機，推出 Kindle，後來就成了電子閲讀器領域的主角。

競爭自然極其激烈、殘酷，尤其是考慮到對手包括蘋果和谷歌。那是在2010年代早期 。

進入智能設備和人工智能時代，亞馬遜又率先推出Echo 音箱，配上亞馬遜自家的人工智能系統 Alexa 的聲音。

亞馬遜現在是美國第三大智能設備銷售商。

2018年下半年，公司不太順，市值一度跌破1萬億美元大關。

不過，經過25年的成長，亞馬遜已經不再是單純的網商了。

它現在考慮向線下實體店擴展；不是簡單的開店，而是要推出一種新式購物方式。

再過25年，亞馬遜會長成什麼樣？這個問題只有時間能回答。