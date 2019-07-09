圖片版權 Getty Images Image caption 布朗特綠色開心果綠色果仁外包著一層紅衣

開心果醬汁通心粉、開心果冰激淋、開心果酒......再過2、3個月就是西西里島的開心果節。

開心果這種尋常的零食在意大利西西里島卻是「綠色的金子」，地位尊貴，每年夏秋收獲季前後還享受警察晝夜武裝保護待遇。

這款開心果世界的王者叫「布朗特綠色開心果」（Pistacchio Verde di Bronte），原產地在埃特納火山（Etna）北側山腳坡地，種植面積3000公頃（1.5萬畝）。

BBC記者瑪切斯在布朗特鎮目睹了意大利國家警察晝夜保護那萬餘畝開心果園的情景。

白天至少6名警察巡邏，夜裏增加一倍，12名；必要時還會動用直升機。

負責今年開心果收獲季安全保護行動的莫蘭蒂警長和他的部下屬於意大利國家警察。

Image caption 長在樹上的開心果，到9月份才能採摘。

布朗特綠色開心果屬世界頂級核果，產量只佔世界開心果總產量的1%，價格在最貴之列，1公斤帶殼開心果的價格一般是15.5歐元（17.4美元，13.45英鎊）。

美國和伊朗是世界兩大主要開心果出產地，它們的開心果價格不到「西西里綠色金子」的一半。

西西里人說，那是因為布朗特開心果口味更佳，色澤保鮮時間更長。

如此金貴的果仁，不是誰想種就能種的，必須有種植許可。

圖片版權 Carabinieri Image caption 意大利國家警察的直升飛機在空中巡視守護開心果園。這片果園受歐盟原產地保護（DOC）。

據當地商會的統計，230位農民持有許可證，可以在享受歐盟原產地保護（DOC）的布朗特區域種開心果樹。

特殊的水土和氣候條件養育出來的世界頂級開心果每兩年收獲一次，是在奇數年，比如今年，通常是在9月。

產量高低很大程度上取決於天氣。2017年布朗特開心果產量1250噸，2015年1400噸。

圖片版權 Gaetano Guidotto Image caption 布朗特綠色開心果一律手工採摘，就跟數百年前一樣。

凡是金貴的東西，賊就會惦記。世界頂級開心果早就被賊盯上了。

他們會趁著夜黑人靜，開車進園偷摘果子，有的還會帶著武器。

最嚴重的一次失竊是10年前，2009年收獲季，盜賊偷了300公斤布朗特開心果。按今天的價格，約值4600歐元。於是布朗特鎮長求助於警方，請求警察保護。

2011年，意大利國家警察（Carabinieri）開始派直升機在空中巡邏，並增加了地面巡邏警員人數。

圖片版權 A Aidala Image caption 果農和商家在設法拓展海外市場

西西里的「綠色金子」80%出口，主要銷往法國、德國、日本、瑞士和美國。

除了每年至少參加6次國際交易會展，包括紐倫堡和迪拜交易會，當地商家還在通過網上營銷擴大出口。

瑪切斯報道說，他們一個心病是覺得跟外部世界交流太少，別人不太清楚怎麼跟布朗特的開心果園和商戶聯絡，那裏的人對世界各地人們的消費習慣也不太了解。

開心果和相關產業每年給布朗特當地經濟貢獻2000萬歐元。

除了布朗特的原產地保護區，西西里島上其他地方也產開心果。

布朗特鎮上的的食品公司不但加工本地的開心果，還加工其他地區和其他國家的開心果。

圖片版權 Luca Vitello Image caption 開心果是意大利餐桌上的主要食材之一

開心果源自中東。摩爾人在9-11世紀統治西西里島時開始在埃特納火山腳下種植。

當年收獲開心果的方式是手工採摘，現在布朗特的果農還恪守傳統，手工採摘。

摘下的果子去殼後在西西里烈日下曬3天，曬乾後先進倉庫，然後進工廠加工。