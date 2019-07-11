逃犯條例爭議之後 香港商業地位面臨重估

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香港行政長官林鄭月娥周二（7月9日）稱，《逃犯條例》修訂已「壽終正寢」，但她沒有宣佈「撤回」修例，也沒有回應反對人士的其它訴求，「反送中」示威者揚言繼續抗爭。此前，香港已發起了多次大規模的遊行集會，多場警民衝突，甚至爆發了主權移交以來，破壞程度最嚴重的佔領立法會事件。

原本對《逃犯條例》發出強烈反對聲音的香港商界，實際上在政府宣佈修例以後，表面立場已逐漸軟化。但多位專家對BBC中文表示，《逃犯條例》爭議突顯了香港政治的不穩定因素，引發的憂慮將具有長期影響。

投資觀望

聯博香港大中華區首席經濟學家紀沫對BBC中文表示，在英國脫歐的情況下，倫敦有一些機構其實一直考慮把一部分業務帶到香港，但此次事件可能讓企業暫緩考慮這個事情，有一些在港外資本身想擴張，也可能等一下才進一步決定在港投資是否擴張。

她特別提到，香港房地產市場的需求主要來自中國資金，但有關法律可能令買家和投資者多了一個風險因素去考慮，可能會考慮投資到新加坡、加拿大等其他地方。此次事件，短期之內對零售業有影響，可能讓不了解局勢的人──例如一些大陸旅客──有不必要的擔心，「這種形像雖然受損，但可以修復。」

香港政府未宣佈暫緩修例前，香港商界和國際商會均表達過顧慮，路透社引述多名知情人士消息，說部分富豪開始向海外轉移資產，其中一名認為自己是政治敏感人士的富豪從香港把1億美元轉到新加坡，有國際銀行的負責人對路透社表示，他們認為香港局勢失控，無法相信林鄭月娥和北京領導人，會無法意識到這件事造成的經濟損失。

不確定的香港

香港商界反對修例的主要原因，是基於對中國法治系統的不信任，認為香港保持獨有體制是成功的關鍵。香港的美國商會曾經直言，香港的吸引力是建基於其獨立司法系統和公共機構有別於中國大陸。

圖片版權 AFP Image caption 持續的抗議活動，可能影響香港旅遊業。

在港府宣佈暫緩修例後，美國商會態度立場軟化，歡迎港府的決定以及尋求與港府對話，在示威者7月1日衝擊佔領立法會後，美國商會發表聲譴責暴力──也反映商界對示威升級的憂慮。

但國際評級機構穆迪近期發表的報告認為，香港大規模民眾抗議是制衡政府的手段，如果這種制衡能力被削弱，反而會對香港信用評級產生負面影響。

報告指出，「一國兩制」提到「50年不變」的過渡期將在2047年結束，香港的政治及經濟獨立性，以及相對於大陸大城市具競爭優勢的體制特徵，都可能面臨受損的風險，削弱香港極強的體制能力，拉近與大陸的評級差距。

目前，香港在國際上的貿易安排，一直獨立於大陸的地位。報告指出，如果有一些國家採取單邊行動，情況可能有變，特別是美國若廢除或修訂《美國－香港政策法》，則會對香港和美國之間貿易安排造成很大影響，波及香港及其它地區的貿易關係，大幅削弱香港作為國際貿易金融中心的吸引力。

國際風險管理公司品克頓（Pinkerton）亞洲區域副主席格蘭特‧斯特拉德威克（Grant Strudwick）對BBC中文表示，雖然林鄭月娥說方案已死，但未來仍然有很多不確定因素，會有更多的示威抗議和不穩定性。

品克頓提供的分析指出，《逃犯條例》是否被擱置，香港仍然要面臨多個潛在問題，就算林鄭月娥下台，也只會換上另一個親北京的人選，遊行示威會持續。隨著大陸經濟發展，中央政府覺得不需要維持香港特別地位，2047年往後中港兩地法律結構是否各自獨立，會成為企業風險評估重要因素，例如香港房地產市場，有些批出的按揭已經超出2047年期限，企業是否延長貸款具備不確定性。

斯特拉德威克說，香港最近的爭議引發的是「不確定性」，「企業會希望知道甚麼法律可以依賴，甚麼法律會用，哪些機構會支持你的企業運作……2047年將至，大家關注香港的體制和大陸會有什麼不同，有些公司已經決定把總部設在新加坡而非香港，就是因為新加坡的政治風險更低。」

你的器材不支持播放多媒體材料 香港遊行轉戰遊客區，BBC訪問大陸遊客和香港抗爭者。雙方如何就遊行、政府、自由等話題激烈辯論？其中反映怎樣的兩地差異？

香港自身困境

香港浸會大學經濟系副教授巫伯雄認為，香港社會這麼「亂」，某程度上是政策出現偏差，令香港生產力下降，比如說，香港政府近年出台「最低工資」政策，干擾勞工市場，通貨膨脹嚴重，令貧富差距變大，激化社會矛盾。

對於外界憂慮香港制度和中國變得一體化，或是自由受損影響營商環境，巫伯雄認為民主自由不是商界最主要的考慮因素，殖民時期的香港或新加坡也不是民主自由社會，企業主要看的是穩定性、商機和是否賺錢。

圖片版權 AFP Image caption 香港法律界人士6月6日在高樓林立的中環舉行散步，抗議逃犯條例修訂。

他認為所謂民主自由社會，不同勢力為了爭取選票而分化內部利益，「你看一下台灣、菲律賓、拉丁美洲、目前美國的情況，都是走下坡的，為什麼？你看得出來，因為它們不斷內耗，但相對地中國可以把精力放在經濟發展。」

「香港如果走民主，香港是死路一條，最後成為中國的一個次級城市，目前香港優勢是人民幣未國際化，人民幣一旦開放，香港價值完全喪失，現在只剩下20年時間奮起直追，」他說。

香港近年來正面對大陸其他城市的競爭，例如中國有意把上海打造成為與香港一樣的國際金融中心。

聯博香港大中華區首席經濟學家紀沫說，兩地是可以同時進步，而香港在軟實力方面依然非常有吸引力，有制度上的優越性、開放包容法律制度的建設，「不是一時間就會被拿走」，不覺得香港在落後當中。

然而，紀沫說，在全球經濟有下行壓力底下，香港也會遇到問題，而香港本身也面對經濟轉型的問題，要如何不依賴房地產、金融，轉而在科技、服務業投入更大的力量，是香港要去補的功課。