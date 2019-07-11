圖片版權 AFP Image caption 寶礦力和多家公司捲入了香港《逃犯條例》風波。

香港電視廣播有限公司（TVB）、日本知名藥廠大冢製藥公司品牌能量飲品寶礦力和多家公司捲入了香港《逃犯條例》風波。

香港寶礦力周二（9日）回復網民查詢時表示，決定暫停在電視廣播有限公司（TVB）各個平台播放廣告，呼籲TVB回應公眾關注。

香港網民指責TVB近日報導《逃犯條例》爭議偏頗，發起包圍其總部及活動的行動。

除了寶礦力，多家在香港營業的公司宣佈或被曝取消在TVB刊登廣告，包括國際連鎖快餐店必勝客、信諾環球保險（Cigna）、李健駕駛學院、活色生香安全套等等，然而這些公司在回應中，只是簡單交代與TVB合作關係暫時結束，沒有交代原因。

TVB發表聲明說，少數個別客戶押後宣傳計劃，對業務無重大影響。中國官媒《環球網》同樣作出跟進報道，香港前特首梁振英呼籲全國予以抵制，中國網民也在寶礦力微博予以強烈批評，並呼籲抵制寶礦力產品。

寶礦力在香港的母公司，香港大冢製藥10日發聲明，就事件引起不便致歉。

因為政治改變的消費模式

香港《逃犯條例》修訂爭議持續下，多家企業因為表達個別立場而遭香港網民追捧或抵制。

22歲的香港市民黃先生對BBC中文說，他看到企業表態支持學生而刻意地去選擇個別餐廳和產品。例如有商店推出有示威標語的餅乾，他立刻去買了，也會刻意避開那些曾表態反對學生的商店。

「我覺得在香港可以表達意見的機會不多，我們遊行這麼多次也沒有用，年輕人衝擊立法會也沒有用，那麼現在想到下一步可以針對的就是企業。」

寶礦力回復網民查詢時表示，基於當前局勢，決定暫停在電視廣播有限公司（TVB）各個平台播放廣告，並表示正全面審視媒體計劃，呼籲TVB回應公眾關注。

消息傳出後，黃先生也刻意在一家支持「反送中」的小店，買了一打飲品表示支持。

「我覺得香港人是以支持某個品牌作為誘因，多於以抵制施壓一些公司，追捧它們比起抵制個別企業，效果來得更好，」他說，「網民說抵制，大多只是隨便說，香港還沒有這個氛圍，不會很多人實踐，我爸媽就一定不會，他們才不管那家店的立場，好吃就去，要東西就去買，普通人就是這樣。」

很多香港網民在社交媒體上載飲品的照片，表態支持。在香港一家超級市場，記者目睹有人買了兩箱寶礦力，那名年約20來歲的買家對記者說，打算在未來遊行的時候派發。多家網上銷售平台的寶礦力缺貨。

圖片版權 Getty Images Image caption 必勝客在中國也有多家分店。

TVB：少數公司做法對業務沒影響

除了寶礦力，多家公司也跟隨表態，暫停與TVB的合作。香港的信諾環球保險、李健駕駛學校也在社交媒體回應網民，稱公司在TVB的廣告將結束，會定期審視市場策略。

活色生香安全套在社交媒體則用較為強烈的措辭，表示TVB近年作風受到社會質疑，日後抉擇宣傳平台時，將不會考慮TVB，直至其檢討作風及正面回應社會訴求。

快餐店必勝客回復網民查詢時，確認暫時在包括TVB在內的大眾媒體都不會有電視廣告，必勝客說，這是審視在不同渠道營銷的成效性。

TVB發表聲明表示，承認少數個別客戶因為最近的經濟情況及政治事件，希望押後宣傳計劃，或調動廣告時間，公司會按個別情況處理，對業務無重大影響。

TVB強調，其電視台的新聞採訪一直秉持中立、專業及客觀的原則，並確保報道凖確和持平，記者在近期示威和衝突事件中堅守崗位，第一時間在現場直播，透過提供多角度畫面讓觀眾親眼目睹現場情況，公正不偏報道事件。

中國官媒《環球網》同樣作出跟進報道，並引述TVB發言人說，對寶礦力發表的言論感到極度遺憾，稱其公司是想討好示威者，做法等同向暴力低頭，內容與TVB發給其他香港媒體不一樣。

《環球網》報道引述寶礦力日本總部的公關負責人稱，這是香港公司基於商業原因做出的決定，並不涉及政治因素，日本方面沒有指示。

在中國社交媒體微博，大批中國網民要求寶礦力、必勝客「滾出中國」，揚言抵制相關品牌。

中國政協副主席、前香港行政長官梁振英在社交媒體說，寶礦力黑白不分，呼籲全國消費者抵制。

為何針對TVB？

TVB是華人地區家喻戶曉的電視台，以前播出的很多電視劇大受歡迎，但近年香港政治風波愈演愈烈，其新聞報道被指不夠中立和偏頗，有人會戲稱其為「CCTVB」，諷刺其親官方的作風。

在「反送中」示威現場，經常發生示威者包圍TVB記者及採訪車，並高喊「無線新聞，是是旦旦（粵語，隨隨便便、不認真的意思）」的口號。TVB新聞部曾發聲明，表示示威活動受部分人阻撓表示極度遺憾。

有網民發起包圍TVB總部及其活動的行動，導致一些宣傳活動被迫取消。

香港浸會大學新聞系高級講師呂秉權對BBC中文表示，公眾對TVB的印象是日積月累。他指出，過往TVB在報道「六四」天安門事件週年會「冷處理」，不作重點報道，當前中共總書記趙紫陽錄音曝光或是維權人士陳光誠逃到美國駐華使館時，當其他香港媒體甚至國際媒體都重點報道時，TVB也會刻意把有關消息放到較後的位置。

在2016年農曆新年香港爆發旺角騷亂，TVB很快就跟隨政府的定性，在報道中稱事件為「旺角暴動」，並以「暴徒」稱呼示威者。其他非親中媒體，則只用「示威者」和「騷亂」等字眼。

2014年佔領運動爆發期間，TVB拍下了七個警察在暗角向示威者「拳打腳腿」的畫面，但後來傳出錄音，高層下令不能夠用「拳打腳腿」四個字，觸發一批記者聯署，對公司管理層改動報道文字表示不滿和遺憾，很多聯署記者之後陸續離開了TVB。

呂秉權說，TVB新聞近年不斷報道小規模親中團體的動作，即使那些示威只有幾個人，調查基數不足，過往主流媒體也不一定會報道，但TVB近年就多了報道這些新聞。

「任何媒體運作都應該獨立自主，但為何仍然要針對它，是因為外界不相信它是獨立自主，亦符合不到大眾對公共廣播需符合公眾利益的期望。」他說。

他分析認為，今次網民發起的行動，相信對TVB的損失不算甚麼，但這涉及公眾形像，打擊了其信譽，TVB可能會在一定程度上檢視自己，令自己日後所做的事情，避免讓外界覺得過份，有所顧忌。

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商界站在政治風波之中

中國社交媒體微博上，寶礦力和必勝客的專頁底下，都一度有大批大陸網民留言，聲言要抵制這些品牌，要求它們「滾出中國」。

這種情況在大陸經常出現，如反日、反韓浪潮中，出現抵制日貨、韓貨的聲音，中國大陸亦對航空公司或著名品牌施壓，要把台灣稱作「中國台灣」，以市場達到政治目的，反對「賺共產黨的飯、砸共產黨的鍋」。

事件升溫後，寶礦力香港總公司香港大冢製藥10日發聲明，就事件引起不便致歉。在中國代言寶礦力的女子偶像團體GNZ48的所屬公司廣州絲芭文化傳媒集團亦發聲明，停止與寶礦力合作。

無可否認，中國大陸的市場比香港大，企業隨時得不償失。

呂秉權形容大陸出手是「槍打出頭鳥」，針對個別公司，作出警示的作用：「企業作出表態要考慮到大陸的市場，在大陸要接受『賺錢就要收聲』這種遊戲規則，」他說，「但我們是否願意看到社會這樣，唯利是圖、不問是非的環境？」

香港和中國網民的做法，同樣是透過向企業施壓而達到政治表態的效果，但呂秉權說兩者性質不太一樣，香港的施壓是民間行為，但中國大陸的做法，則涉及有公權力的人或組織在背後支持或呼籲，沒有官方認可，大陸網民鼓動不了民意。

「這件事情不是太健康，」他說，「但這是香港網民用盡方法也無法抗衡制度的結果。」