圖片版權 Getty Images Image caption 傳聞稱很多人正查詢計劃轉移資產。

香港行政長官林鄭月娥周二（9日）表示，《逃犯條例》修訂已經「壽終正寢」，但「反送中」示威者仍然認為林鄭月娥沒有回應他們的具體訴求，正醞釀新一波的抗議活動，希望尋找正式撤回。

BBC亞洲商務記者瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）分析認為，從商界的角度來說，林鄭月娥的表態實際上已經令企業感到鬆一口氣，他們認為政府已經不會再推動《逃犯條例》修訂。

商界本身對該條例感到憂慮，擔心修例通過會令在香港的人被移交到法律體制沒有那麼完善的中國大陸，這會削弱香港的自治，而這種自治則是令香港成為亞洲最重要金融中心之一的重要因素。

然而，示威者與政府之間的對峙沒有平息，香港原本是對商界具有吸引力的地方，但持續的官民對抗可能會構成新的威脅。

圖片版權 AFP Image caption 專家稱，政府與示威者之間的鴻溝很大。

香港美國商會會長早泰娜 （Tara Joseph）對BBC說，政府和示威者之間有很大的鴻溝，是一種「詭異的感覺」。

「香港經濟感受到中美貿易戰帶來的小痛，抗議活動只是表明的一層。非常重要，這裏有部分的因果關係。」

很多跡象顯示，人們開始對這個亞洲金融中心感到緊張。

傳聞說，香港的富豪開始考慮未來的選項。

移民律師萊佩斯蘭斯（David Lesperance）對BBC表示，香港高淨值資產人士的查詢急劇上升，他們希望移居海外，得到當地的居住權或入籍。

萊佩斯蘭斯指出，這些人已經對前景憂慮了一段時間，但《逃犯條例》爭議、抗議以及衝擊立法會，真的讓他們採取行動。

「人們開始加強其後備方案，包括以歸化或投資入籍，」他說，「我可以確認，這事情的確是正在發生。」

你的器材不支持播放多媒體材料 前學生運動領袖黃之鋒：盼社會諒解衝擊港立法會示威者。

BBC記者瓦斯瓦尼接觸了一些私人銀行家，近期私人銀行的客戶查詢如何把戶口搬到新加坡，這是破紀錄的查詢人數，但亦有些銀行家說，只有少數客戶感到擔憂。

商界人士說，在香港經營的風險已經上升，據報道，一些公司正在積極探索把總部搬到別處的可能性──但目前沒有官方證據證明。

許多專家認為，雖然港府宣佈《逃犯條例》修訂已經「壽終正寢」，但「反送中」示威者仍然會繼續。今年7月，香港的示威者已發起大小規模不一的抗議活動，並強調政府不回應訴求不會停止。

不過有律師認為，這條具爭議性的法案不會重見天日。

在香港當律師的戴安通（Antony Dapiran）是《示威之城：香港近期的異見抗爭史》一書的作者，他對BBC表示，「這似乎是林鄭月娥要保存面子，避免被視為屈服於示威者的訴求，所以不用撤回的字眼。」

他不認為政府有秘密的計劃再次重推條例修訂，「至少親北京政黨已經對局勢感到極其煩厭，技術上是需要這些政黨讓方案在立法會通過，但目前沒有這種政治決心。」

有「蘭桂坊之父」之稱的香港猶太裔商人盛智文（Allan Zeman）BBC表示，自從遊行示威開始後，旅遊業收入大概縮減了5%至10%。

「反送中導致零售業低迷，好多零售商店因為示威亦被迫關門，生意不穩定。」

不過，長期影響是有限的。

盛智文說，香港過往的大型示威，並沒有對經濟造成深遠重大的影響，「我們有79天的佔領運動，但這個城市很快就恢復反彈過來。」

「真正最有關的事情是社會問題，例如如何把房價降低的問題，如果你生活美好，你會愛政府和中國，如果租金高昂，你就走上街了，」他說。

盛智文說，香港經濟的命脈在於它獨立於中國，有一定的自治，中國也十分清楚這一點，不會願意去冒險。

你的器材不支持播放多媒體材料 香港遊行轉戰遊客區，BBC現場訪問內地遊客和香港抗爭者。雙方如何就遊行、政府、自由等話題激烈辯論？其中反映怎樣的兩地差異？

但BBC記者瓦斯瓦尼說，很多人告訴她，由於香港的經濟未來仍然是依靠其作為大陸的出入口，這兒的人愈來愈渴望自由，兩者之間要取得平衡不容易。

25歲的何姓活動人士對BBC說，「我想在香港終老，在這兒養活我們的孩子，但中國的影響力只會不斷加強。2047年愈來愈近，如果甚麼也不做，那香港就會變成中國另一個普通城市。」

「一國兩制」中有「50年不變」的說法，期限是2047年，「一國兩制」到時會發生甚麼樣的事情，並不清楚。國際社會亦留意到這一點。

歐洲委員會一份2018年的報告認為，「一國兩制」是香港經濟成功的基石，委員會關注香港是否繼續有高度自治，讓香港長期保持國際商業中心的吸引力。

今次政治事件，提醒了大家這個現實，2047年已經快將來臨。

許多在香港的年輕人擔心中國日益增長影響力，這是一個難以忽視的巨大威脅。

如何平衡中國的經濟影響和本地年輕人的訴求，是香港面對的難題。但香港年輕人認為，接受北京進一步控制，並不會讓他們看到經濟方面的前景。