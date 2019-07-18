谷歌中國版搜索計劃「蜻蜓」終止 又疑被中國軍方滲透

Image caption 去年谷歌計劃在中國推出"和諧版"搜索服務的消息引來爭議。

最近谷歌與中國的關係為這家全球科技巨頭帶來不少話題。7月17日，谷歌高管證實該公司的中國版搜索服務「蜻蜓」項目已經終止，而美國總統特朗普在同一天稍早時間表示要調查谷歌與中國政府之間是否存在合作。

去年谷歌計劃在中國推出「和諧版」搜索服務的消息引來爭議，曾有報道稱谷歌已暫停這一計劃，但也有傳言指該計劃仍在繼續。谷歌副總裁巴提亞（Karan Bhatia）17日出席美國參議院司法委員會舉行的聽證會時確認，「我們已經終止蜻蜓項目」。

美國媒體Buzzfeed稱，這是谷歌第一次在公眾場合承認蜻蜓已經終結，谷歌一發言人也向其表示，谷歌沒有在中國發佈搜索項目的計劃，也沒有為此進行任何工作。

但路透社報道稱，巴提亞拒絶承諾在中國不會就內容進行審查，或是允許第三方審查該公司內容審核政策。

和諧版谷歌「蜻蜓」

去年多家美國媒體報道稱，谷歌計劃在中國推出符合當地法規的搜索服務，這種程序可以對內容進行審查過濾，並監測網民網上行動。

這一消息引來眾多譴責。國際特赦組織表示，這可能為科技公司幫助政府侵犯人權開先河。有超過1000名谷歌員工聯名抗議，呼籲取消蜻蜓計劃。也有前谷歌僱員向媒體表示，這種計劃「令人不安」。

2018年12月，谷歌首席執行官桑達爾·皮查伊（Sundar Pichai）曾向美國參議院司法委員會表示，當時谷歌在蜻蜓項目上的工作比較「有限」。

根據美國調查新聞網站「攔截」（The Intercept）獲得的資料顯示，蜻蜓項目在2017年春天啟動，谷歌工程師曾就過濾BBC、維基百科等網站展開工作，以配合中國互聯網審查規定。

在中國內容審查政策下，外國科技巨頭要想進入中國市場通常需要作出妥協。領英（LinkedIn）在對內容進行審查後成功進入中國大陸，蘋果也曾應中國相關部門要求在商城下架一些應用程序。

谷歌目前在中國設有3個辦公室，為谷歌其他項目提供研發支持。谷歌翻譯應用程序自2017年起可以在中國使用，去年谷歌還投資中國遊戲直播平台「觸手」，並在微信平台推出遊戲。

谷歌被中國軍方滲透？

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上周美國知名科技風頭資本家彼得·蒂爾（Peter Thiel）表示，谷歌可能與中國情報機構有聯繫，並與中國軍方有合作，呼籲美國聯邦調查局（FBI）與中央情報局（CIA）調查谷歌與中國的關係。

周二特朗普在推特上表示，蒂爾「比任何人都更了解這個問題」，他會讓可能包括司法部在內的不同機構針對蒂爾的指控進行調查。

巴提亞在聽證會上回應共和黨議員霍利（Josh Hawley）提問時稱，與其他主要科技公司相比，谷歌現在在中國可以做的事情「很少」。他表示谷歌沒有被中國情報公司滲透。

據路透社報道，谷歌公司同時在一份聲明中表示，「與我們之前的說法一樣，我們沒有與中國軍方有任何合作」。

今年3月美國海軍陸戰隊上將、參謀長聯席會議主席約瑟夫·鄧福德（Joseph Dunford）也曾表達類似對谷歌的擔憂。

蒂爾曾為多位共和黨政客提供資金支持，其中包括特朗普與霍利。他是社交媒體公司Facebook Inc投資人，也是數據分析軟件公司Palantir Technologies的高管，這兩家公司都是谷歌的競爭對手。