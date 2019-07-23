圖片版權 Getty Images Image caption 7月22日，科創板在上海鳴鑼開市。

7月20日，中國宣佈了11條措施，大幅放開一些金融市場的限制。這些措施允許外資更廣泛地參與中國的銀行、保險、證券等行業，同時允許外資機構在中國開展信用評級業務。

本周一（7月22日），科創板開市，首批25隻股票上市交易。截至收盤，25家公司首日平均漲幅約140%。

分析人士認為，這些措施是為了應對不斷放緩的經濟，以及貿易戰帶來的壓力。也有觀點認為，中國希望借此引進外資，刺激國內金融行業提升競爭力，完成金融領域的改革。

中國宣佈新措施的前一天（7月19日），中國副總理劉鶴應約與美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽通話，為恢復面對面貿易談判鋪路。

放開哪些領域？

7月20日，中國國務院金融穩定發展委員會辦公室發佈的單顯示，鼓勵境外金融機構參與設立、投資入股商業銀行理財子公司，並提出允許境外資產管理機構與中資銀行或保險公司的子公司合資，並設立由外方控股的理財公司。

在保險領域，新政策放寬外資保險公司准入條件，取消30年經營年限要求；取消境內保險公司合計持有保險資產管理公司的股份不得低於75%的規定，允許境外投資者持有股份超過25%。

中國銀保監會新聞發言人稱，允許外資控股金融機構，將有利於引進國際先進的資管實踐和專業經驗。

此外，對於一些原定的開放措施提前施行。比如，將原定於2021年取消證券公司、基金管理公司和期貨公司外資股比限制的時點提前到2020年。

長期以來，金融是中國開放程度最低的領域之一。

經合組織（OECD）發佈的2016年金融業外國直接投資限制指數顯示，中國在62個樣本國家中排名61位。

美國傳統基金會2017年全球經濟自由度排名中，中國的金融自由度在186個國家中排名162。

中國金融學會會長、中國人民銀行前行長周小川不久前在公開場合稱，中國在金融領域已取得的進展很大程度上是對外開放帶來的，而目前中國的銀行市場、保險市場和資本市場中，外部資金和外資機構佔比很低，進一步金融開放很有必要。

圖片版權 Getty Images Image caption 科創板是一個類似納斯達克的市場，用於促進科技企業的發展。

除此之外，上述政策宣佈時隔一天，科創板首批25隻新股周一首日集中上市。這個最新的金融市場，與主板不同，科創板股票上市前五日不設漲跌幅限制，之後每日漲跌幅由主板的10%放寬至20%。

因此，周一上市的股票開盤漲幅介於57.52%-287.85%，截至收盤，25家公司首日平均漲幅約140%，漲幅最高的安集科技收漲約400%。

經濟放緩與貿易戰

中國這一最新開放舉措有兩個大背景——中國正經歷30年來最低的經濟增速，中美兩國頂著高額的關稅壓力仍未重啟貿易談判。

特朗普稱，中國經濟增長放緩是美國加徵關稅正在產生「重大影響」的證據，他還警告，與中國達成一項貿易協議，美國還有很長的路要走，但如果有必要，美國可能會對另外價值超過3000多億美元的中國商品加徵關稅。

路透社援引消息人士稱，中美貿易戰持續時間越來越長、成本越來越高，中國政府正將所有經濟政策工具保持在觸手可及的範圍內，但仍將降息等更為激進的舉措視為情況惡化時的最後手段。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國製造的特朗普面具，它們將被運往美國。

清華大學教授魏傑在公開講話中稱，中國在貿易戰中的反擊手段有限，應該採取"你打你的，我打我的"的策略，通過降低壁壘，提高供給水平，來抵抗貿易戰的影響。

凱源資本董事總經理陸修泉（Brock Silvers）稱，這些金融開放措施影響可能不及預期。北京方面一直試圖通過承諾增加農業和能源進口來安撫美國的談判者，但沒有成功。放開金融領域的投資限制，一開始將允許外資提交入華申請，隨即而來的審查程序將幾乎肯定是冗長而政治化的。因此，這些改革將難以帶來短期效益。

「按照中國政府的一貫行為模式，允許吸引外資到政府需要的地方，但是不允許中國資金融入全球市場。如果這些政策信號代表了中國的最新談判立場，那麼接下來僵局仍不可避免。」