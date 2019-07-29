「瘋狂的石頭」：美國商人如何靠它淨賺百萬

圖片版權 Getty Images Image caption 加裏·達爾靠賣石頭寵物賺了上百萬

你聽說過加裏·達爾（Gary Dahl）這個美國人嗎？他是一個靠賣石頭寵物發了大財的聰明商人。這是怎麼回事？

20世紀70年代中期，寵物石頭（又稱岩石寵物，Pet Rock) 風靡美國。

本來加裏從事的是廣告業務。一天他和朋友去家附近的酒吧喝酒，人們聊到了寵物問題。

有人抱怨說養寵物太麻煩，不但要餵養、洗澡，而且休假時還不能帶走。

這時加裏脫口而出，他的寵物最完美，沒有任何麻煩。

賣的是「幽默」

其實，當時這不過是一句玩笑，但這也給了他一個創業的靈感。

他廉價購買了一種墨西哥海灘上的石頭，經過簡單包裝就推出上市了。每塊石頭當時售價是3.95美元。

每塊寵物石都配有一個有氣孔的硬紙箱，以便「寵物石」可以「喘氣呼吸」，裏面還有一份說明書，介紹應該如何照料寵物石。

圖片版權 Getty Images Image caption 寵物石仿製品

說明書寫道：「寵物石訓練起來容易。他們很快就會學會『坐下』、『留在原地不動』以及『裝死』等」。

說明書還告訴寵物石主人，他們「不需要食物就能茁壯成長」而且「相當懶惰」，在旅行度假是「喜歡呆在口袋裏」等。

為什麼人們願意掏錢購買這樣一個瘋狂產品呢？加裏在1975年接受美國《人物》雜誌採訪時表示，人們無聊的很，並厭倦了他們生活中的種種問題。這就好像給他們提供一個奇妙瘋狂的旅程一樣。

他還表示，與其說他賣的是寵物石頭，還不如說他賣的是幽默。

關鍵是，美國人願意上鉤。短短6個月，加裏就賣出了150萬個寵物石，賺了600萬美金。

但是，聖誕節過後，這股寵物石熱才慢慢降了溫。不過加裏那時已經成了百萬富翁。

有錢後，加裏換了豪車，搬進了有游泳池的豪宅。

圖片版權 Getty Images Image caption 雖然加裏對寵物石擁有版權，但卻無法杜絶別人的盜版。

中國紅土玩具

寵物石之後，加裏也曾發明過各種其他產品， 其中包括用從中國購買的紅土做成的玩具等，但都沒有成功。

後來，加裏還試圖開過沙龍以及做帆船經紀業務等，但都不了了之。

不但如此，加裏還被一些投資人起訴，說他給他們的回報太少。

與此同時，雖然加裏擁有對寵物石頭的版權，但卻無法阻止別人推銷他們自己的寵物石。

沒辦法，加裏不得不重操舊業，再回到廣告業。

圖片版權 Getty Images Image caption 加裏還打算賣沙子玩具，最後也沒有成功。

百感交集

由於寵物石產品的成功，加裏會經常收到各種各樣離奇古怪的發明點子。用加裏自己的話說，「都是一些瘋子」。

回首往事，加裏對自己發明的寵物石，以及由此給他帶來的財富喜憂參半。

1988年，他在接受美聯社採訪時表示，寵物石提高了他的知名度，但「有時當我回過頭看時不禁在想，如果沒有寵物石或許我的生活將會更簡單，」他說。

加裏於2015年去世，終年78歲。