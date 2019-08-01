圖片版權 AFP Image caption 中美第12輪經貿磋商在上海西郊賓館舉行，1972年周恩來在這裏接待尼克松，並在此共同發佈了中美聯合公報。

停滯近三個月後，中美重啟貿易談判。7月31日，僅耗時半天的第12輪中美經貿磋商在上海西郊賓館結束。

會後，白宮發言人在一份聲明中稱，會談是建設性的，期待9月初在華盛頓繼續就一項可執行的貿易協議進行談判。

中國官媒也用「建設性」來形容會談，並表示雙方討論了中國增購美國農產品的事宜，美方亦同意為此創造優惠條件。

與此同時，身在巴西的美國商務部長羅斯表示，最早可能在下周就美國企業提出的部分恢復對華為銷售的許可申請做出決定。

談判進行的同時，場外的「嘴仗」也未停歇。美國總統特朗普周二警告中國不要等到他的第一個任期結束後才敲定任何貿易協議。特朗普稱，如果他在2020年11月的美國總統選舉中贏得連任，結果可能是沒有協議，或者更糟。

中國外交部發言人華春瑩隨即回應，美方在此時試圖「極限施壓」是沒意義的，又形容「自己生病去讓別人吃藥沒有任何用」；中國官媒《人民日報》也發表評論稱，想同中方談，就要誠心誠意談，不要無事生非。

此外，中國和美國都在應對表現不佳的經濟。會談前後，中國舉行政治局會議，一改此前的樂觀估計，對下半年的經濟提出「六穩」；美聯儲則宣佈十年來首次降息，「預防性」應對經濟的下行風險。

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 中美談判代表劉鶴、萊特希澤和姆努欽

美國：十年來首次降息

中美本輪談判剛一結束，美聯儲就宣佈降息25個基點，將聯邦基金利率目標區間下調至2%-2.25%。

這是美聯儲十年來首次降息。上次降息還是2008年12月，當時為了應對金融危機，美聯儲將聯邦基金基凖利率下調至0-0.25%。此後，利率在底部持續多年，直到2015年底再次上調至0.25%。此後美國進入長達三年的加息通道，到2018年底共經歷9次加息。

美聯儲的目標是促進美國最大限度的就業和價格穩定。通過加息和降息來調節經濟——在經濟疲軟時降息，向市場注入更多流動性資金，刺激經濟。在經濟強勁時加息，減少貨幣供應，防止經濟過熱。

特朗普上任後，一改總統不干預美聯儲的慣例，多次批評美聯儲的加息舉動（美聯儲在2018年加息四次），呼籲降息刺激經濟。

圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普曾威脅「炒掉」美聯儲主席鮑威爾。

雖然美聯儲此次如特朗普所願降息，但他依然對降息幅度太小而失望。

美國今年二季度GDP增速大幅回落至2.1%，這是特朗普上任來的最低增長。耐用品訂單、製造業採購經理人指數(PMI)等指標也已經出現下行趨勢。

美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）稱，此次降息是為防範全球經濟增長放緩和貿易政策不確定性帶來的下行風險，幫助抵消這些因素對美國經濟的不利影響。他提醒，「一次週期內的政策調整」，並不意味著長時間降息週期的開始。

實際上，「預防性」降息是前任美聯儲主席格林斯潘屢試不爽的一招。1995年和1998年，沒有明顯跡象表明經濟衰退的情況下，美聯儲分別進行三次預防性降息，維持住當時創紀錄的經濟擴張勢頭。

中國：不刺激樓市

美聯儲降息前一天，北京召開中共中央政治局會議。會議由習近平主持，目的是分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。

會議上透露出對中國面臨經濟形勢的悲觀判斷。一改四月份政治局會議上「良好開端」的判斷，承認經濟面臨的風險。

會議指出，當前我國經濟發展面臨新的風險挑戰，國內經濟下行壓力加大，必須增強憂患意識，把握長期大勢，抓住主要矛盾，善於化危為機，辦好自己的事。

中國此前公布二季度經濟增長6.2%，為三十年來最低增速。此外，剛剛公布的7月PMI指數顯示，工廠活動連續三個月萎縮，突顯出中國經濟面臨的壓力加大。

圖片版權 AFP Image caption 美國貿易談判代表的車出現在上海。

去年7月，中美貿易戰正式開打，當月召開的中共中央政治局會議上就提出「六穩」，即穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期。

隨即，中國實施多年的「去槓桿」政策，在官方表述中變為「穩槓桿」，為了應對經濟下行壓力，放緩了改革步伐。

今年4月的政治局會議上則沒有出現「六穩」的表述，而是認為經濟形勢比較樂觀。

7月的中共政治局會議上再次提出，為了有效應對經貿摩擦，全面做好「六穩」工作。

廣發證券首席宏觀分析師郭磊認為，指出「有效應對經貿摩擦」，重提「六穩」等細節體現出本次會議趨於穩增長。

值得注意的是，這次會議特別提到，不將房地產作為短期刺激經濟的手段。

路透社援引聯訊證券分析認為，此次會議強調「房住不炒」符合預期。但超預期的是，在以往提法的基礎上，還明確指出「不將房地產作為短期刺激經濟的手段」，這有助於居民對房價形成良性預期，減少投機性和恐慌性的購房需求。預計針對房企融資的監管不會放鬆，繼續收緊的概率更大。