Image caption 特朗普總統的前首席經濟顧問科恩認為，中美貿易戰，對美國造成的傷害遠遠大過對中國的打擊。

中國和美國就經貿問題重啟的談判剛剛在上海結束之際，特朗普總統前首席經濟顧問科恩（Gary Cohn）向英國廣播公司BBC表示，向中國徵收高關稅，「對美國的經濟和投資造成巨大影響」。

科恩說：「我覺得（中美貿易戰）並沒有真正衝擊中國經濟。我認為中國經濟受信貸和信貸可用性的驅動，而信貸和信貸可用性都由中國中央政府決定，中央政府擁有中國的信貸機制和信貸渠道。他們可以開啟信貸也可停止信貸。」

「我認為與美國的貿易戰，是一個很方便的借口讓中國放緩經濟，而他們又有需要放緩過熱的經濟，因為物價和房價都出現失控狀況。」

「特朗普總統給中國提供了一個很好的借口。我覺得中國經濟不管有沒有貿易戰都會放緩。」

加利·科恩

圖片版權 Getty Images Image caption 作為特朗普總統的首席經濟顧問，科恩曾幫助特朗普政府簽署了30年來最大規模的減稅法案。

現年59歲的加利·科恩，一直是自由貿易的支持者。

2016年年底，特朗普當選美國總統，投資銀行高盛（ Goldman Sachs）的二號人物——總裁科恩被任命為美國國民經濟委員會主席，負責白宮的國際和國內經濟政策。

作為特朗普總統的首席經濟顧問，科恩曾幫助特朗普政府簽署了30年來最大規模的減稅法案，在刺激美國消費者需求、通過減免公司稅提升美國公司競爭力等方面可謂功勞顯著。

2018年3月，由於科恩對特朗普決定向進口鋼、鋁徵收關稅持反對意見辭職。

中美貿易戰「無贏家」

雖然科恩認為，美國經濟和投資在中美貿易戰中所受的衝擊更大，但他對特朗普政府應對中國侵犯美國知識產權以及阻止美國公司進入中國市場等問題表示支持。

不過，他警告，「貿易戰中，每個人都是輸家。我們是服務型經濟，八成是服務行業。經濟中的服務行業都不錯，可這個行業卻是沒有關稅可上的。」

科恩說，高關稅讓來自中國的關鍵進口產品非常昂貴，抵消了特朗普總統旨在刺激美國經濟的的減稅措施原本應該發揮的作用。

他舉例說：「你要建造工廠設備，要買鋼材、要買鋁材，你要買進口產品，可是你卻對這些產品徵收高關稅，所以就是這邊給你減稅優惠，那邊減稅優惠馬上就拿走了。」

「這就是我們為什麼看不到製造業增加工作職位。但如果我們走過這個關稅困境，就會有真正的機會看到美國製造業工作職位增加。」

BBC北美事務編輯索佩爾（Jon Sopel）分析：

科恩對美國總統的政策談不上任何溢美之詞。

他認為，貿易戰造成了地緣政治的不確定性，這讓各行各業都不再投資。更讓人震驚的是，他認為儘管各有說法，美中貿易戰給美國造成的傷害要大於中國。

特朗普總統不會願意看到這些評論，儘管科恩曾經為特朗普實現了減稅，刺激了美國經濟，使美國的失業率創下歷史低點，工資上升，消費者信心增強。

的確，減稅雖然給富人的幫助更大一些，也給美國公司很大的稅務好處，但是經濟走強，利率下降，富人得利公司得好處，這些似乎都不是什麼大問題。

美國商界看法

美國商界對特朗普發起的美中貿易戰又有什麼看法呢？

美國福特公司汽車業務總裁韓瑞麒(Joseph Hinrichs)向BBC表示，特朗普總統實施的鋼材和鋁材高關稅在去年曾經對業務造成很大的衝擊，現在這種衝擊正在減退中。

他說，現在仍然能看到貿易戰的影響，「我們還在為增加的關稅買單，但是已經比去年好了很多。」

圖片版權 MinkeeBlue Image caption 雪莉爾·莫西（Sherrill Mosee）向BBC表示，自中美貿易戰以來，MinkeeBlue手提包和背包的關稅增加了一倍以上。

像福特汽車這樣的巨頭公司都受到中美貿易戰衝擊的同時，美國更多的其他小型企業所受到的影響更為明顯。

在美國創立了MinkeeBlue手提包和背包公司的雪莉爾·莫西（Sherrill Mosee）也向BBC表示，自己多年來辛辛苦苦逐漸拓展的公司，現在卻在美中貿易戰中進退兩難。

這家設在費城的公司，產品在中國生產，再進口去美國。她介紹說，貿易戰之前，她的產品就要徵收17.6%的稅，現在則要上繳關稅42.6%。

她說，「作為小公司，我的資金本來就不寬鬆，我不得不考慮要怎麼去拿到錢把生意繼續下去。」

「除了中國，我們也都在為這個貿易戰付出代價。」

為了躲開高關稅，有的公司已經決定將工廠搬出中國。

最近美國在中國和上海的商會所做的調查發現，四成參加調查的公司表示，正在考慮離開或者已經開始搬遷工廠，絶大多數去東南亞國家。