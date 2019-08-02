圖片版權 Getty Images Image caption 北京時間周五凌晨美國總統特朗普通過推特表示，要向價值3000億美元的中國商品加徵10%關稅。圖為今年5月特朗普在白宮會見美國農民與農場主代表，表達對他們的支持。

即將過去的這周裏，中美貿易關係波瀾起伏。北京時間周二（7月30日）到周三（31日），美國貿易談判代表團在上海與中方進行了近三個月來的首次公開對話，周五（8月2日）凌晨，美國總統特朗普突然通過推特表示，要從9月1日起向價值3000億美元的中國商品加徵10%關稅。

這一轉折來得有些突然。就在周三，美中雙方都表示，這次磋商是「建設性的」，雙方將於9月在華盛頓進行下一輪談判。

雙方上一次貿易對話要退回到5月初，當時中國副總理劉鶴率隊前往美國，進行第11次中美貿易談判。而由於特朗普在劉鶴赴美前夕突然宣佈對中國商品加徵關稅，兩國貿易對話隨之中斷。今年6月的G20大阪峰會上，特朗普與中國主席習近平一致同意，重啟貿易談判。

但從「推特治國」的特朗普這周發表的推文來看，這次的舉動似乎有跡可循。特朗普本周每天都在推特上提及中國，且語氣一直不善。就在本次對話開始前他還表示，中國的問題是「不會做到底」，而且總在最後關頭將協議變得有利於中方。

那麼在宣佈加徵關稅前，特朗普對中國做出了哪些判斷？我們整理了他本周與中國有關的9條推文，或許可以為你提供一些思路。

7月29日：中國認為美國「好欺負」

7月29日是中美貿易對話重啟前一天，同時也是美聯儲7月議息會議前夕。一直要求美聯儲降息的特朗普表示，歐盟和中國會繼續降息，讓資金注入市場，為製造業銷售產品提供便利，但與之相比，十年來一直加息的美聯儲「什麼都沒做」。

「我們的對手知道如何跟美國競爭，」他在推特上說。「這本來就是歐盟成立的初衷，而對於中國來說，美國一直被視作『好欺負』。美聯儲的措施一直都是錯誤的。一次小幅度降息是不夠的，但無論如何我們都會贏！」

與此同時，中國官媒新華社28日報道稱，大阪「習特會」以來，中國企業已經採購數百萬噸美國大豆，但美國農業部數據顯示中國採購的美國大豆數量僅為100多萬噸。對此中國外交部新聞司司長華春瑩29日在例行記者會上表示，不了解中國購買美國農產品的情況，希望美方「採取具體措施落實好承諾，為雙方經貿合作和磋商取得進展營造有利條件」。而大豆採購話題也成為接下來特朗普推特的目標。

7月30日：特朗普的關稅讓中國損失200萬工作崗位

圖片版權 EPA Image caption 8月2日，一名中國投資者在股票交易所內。特朗普宣佈新一輪加徵關稅的決定後，中美股市均下跌。美股道瓊斯指數在消息宣佈五分鐘內應聲下跌200點，中國上證指數與深證成指2日跌幅均超過1個百分點。

北京時間7月30日下午，美國貿易代表團抵達上海，並出席中方凖備的晚宴。差不多同一時間，特朗普在推特上再次瞄凖中國。「中國現在情況很差，是27年來最差的一年，」特朗普發推稱。「他們現在本應開始購買我們的農產品，但沒有跡象表明他們正在做這件事」，「這就是中國的問題，他們不會做到底」。

「我的團隊正在跟他們磋商，但他們總在最後把協議朝有利於自己的方向改變」，特朗普說。他還表示，中國寄希望於明年的美國大選選出一位民主黨人後再簽協議，但如果自己當選，最終的協議將會對中國更苛刻，甚至可能會沒有協議。「所有的牌都在我們手上。」

一小時後，他再次發推稱，中國已經損失了500萬工作崗位，而「特朗普的關稅」讓中國喪失200萬製造業的工作機會。「特朗普讓中國坐立不安，而美國現在很好。」

中國今年二季度GDP增速為6.2%，創27年來最低。7月底，中國建設銀行等出資成立的中國國際金融股份有限公司（CICC）發表報告也表示，中國過去一年製造業總就業人數減少約500萬，其中約180萬到190萬與貿易戰有關。

對於特朗普對中國「出爾反爾」的指控，華春瑩31日在記者會回應稱，「我只想呵呵兩聲」。她還表示，美國二季度GDP增長率為2.1%，「6.2%和2.1%哪個更好、哪個更糟，大家不難作出清晰判斷」，而在中美經貿磋商時，無論是「放煙霧彈」還是「極限施壓」，都不是有建設性的方法。

美國今年二季度GDP增速回落至2.1%，錄得特朗普上任來的最低增長。

7月31日：不滿美聯儲降息幅度小，稱落後於中國

圖片版權 Reuters Image caption 今年6月的G20大阪峰會上，特朗普與中國主席習近平一致同意，重啟貿易談判。

北京時間7月31日下午，僅耗時半天的新一輪中美經貿磋商結束。美國彭博社援引消息人士報道稱，談判比計劃提早結束半小時，但中國官員對此表示否認。中國商務部發言人高峰當天稱，雙方的交流「坦誠、高效、建設性」，且時間按原計劃結束。

特朗普這天的推文沒有提及貿易談判，而是針對當天剛剛宣佈的美聯儲降息的消息。美國時間7月31日，美聯儲宣佈降息25個基點，將聯邦基金利率目標區間下調至2%-2.25%。這是美聯儲十年來首次降息。

特朗普稱，市場希望這次降息會是一連串大幅降息的開始，與中國及歐盟保持一致，但美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）讓他們「失望」了。

鮑威爾稱，此次降息是為防範全球經濟增長放緩和貿易政策不確定性帶來的下行風險，幫助抵消這些因素對美國經濟的不利影響。他提醒，「一次週期內的政策調整」，並不意味著長時間降息週期的開始。

8月1日：決定對中國商品加徵關稅，寄望民主黨「沒門」

美國貿易代表團剛一返回美國，特朗普便在美東時間8月1日發推稱，雙方的談判對未來達成協議是有「建設性」的。

他說，三個月前中國在雙方即將簽署協議時突然決定重新談判，承諾將大量購買美國農產品但沒有落實，而他的朋友習近平表示將停止向美國出售芬太尼，但許多美國人「仍在為之喪命」。

隨後他在推特上宣佈，將在貿易談判期間向價值3000億美元的中國商品加徵10%關稅，9月1日生效，與此同時期待與中國就達成全面貿易協議展開積極對話，認為兩國未來關係將「非常光明」。

之後他在白宮向記者表示，習近平想要達成一份協議，但「動作不夠快」。他還稱，「我們重建了中國，如果他們不想跟我們進行貿易，我們沒關係」。

當天稍早，他還在另一條推特中表示，中國、伊朗等一些國家都期望民主黨人會在美國大選中獲勝，但在他治下這「沒門」。

特朗普加徵關稅的決定尚未得到美國政府證實。華春瑩在2日回應稱，如果美國加徵關稅措施付諸實施，中國將「不得不」採取必要反制措施，「由此產生的一切後果將全部由美方承擔」。

華春瑩還說，希望美方「認清形勢，放棄幻想，糾正錯誤」，回到磋商解決問題的軌道上來。