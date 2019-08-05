中美貿易戰升級之際，人民幣匯率「破七」的聯想

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本周一（5日）上午，人民幣兌美元匯率破7元關口，最大跌幅千點，創逾11年新低。

2008年後，市場逐漸形成人民幣兌美元匯率「保七」的心理關口，市場認為中國央行會動用政策手段「保七」。因為一旦"破七"，可能導致外資加速撤離。

但分析師認為，特朗普上周五對中國3000億美元商品加徵關稅，此時中國央行允許人民幣貶值是合理的，可以促進出口。也有分析師認為，人民幣如果貶值過快可能引發資本外流，因此央行可能會稍後出手平穩匯率。

同時也有分析師指出，香港作為最大的離岸人民幣業務中心，周一陷入罷工和示威風波，對美元兌人民幣交易的流動性或有一定影響。

貿易戰的壓力

人民幣貶值的壓力來自貿易戰。中國央行相關負責人表示，人民幣匯率「破七」主要「受單邊主義和貿易保護主義措施及對中國加徵關稅預期等影響」。

去年貿易戰開打以來，人民幣持續面臨貶值壓力。儘管今年新上任的中國央行行長易綱不止一次表示，不會以貨幣貶值應對貿易爭端。但人民幣匯率還是在貿易戰的硝煙中一路下行。

對於本次「破七」，很多分析師認為是中國央行故意而為。凱投宏觀(Capital Economics)資深中國經濟分析師朱利安·埃文斯-普里查德(Julian Evans-Pritchard)認為，在特朗普宣佈關稅措施之後，在此時點發動此事是合理的。中國在報復關稅措施上沒有太多選項，出售美債或限制稀土出口等選項並非有力工具，匯率是威力最強大的工具。

因為，人民幣貶值有利於中國應對貿易戰帶來的壓力，提振出口，因為對於其他國家而言，人民幣貶值意味著中國商品變得更便宜。

也有分析師持反對意見。三菱日聯金融集團(MUFG)駐香港的東亞市場研究主管陳仲華(Cliff Tan)認為並沒有證據說明中國在貿易戰中希望將貨幣武器化，中國不想進一步激怒特朗普。

陳仲華還提到香港因素的影響。他表示，周一的人民幣中間價略弱於市場預期，再考慮到香港因素導致流動性偏低，讓市場有了很好的理由推動人民幣破七。

周一香港爆發大規模罷工，同時抗議者在不同地鐵站發起不合作運動，多條香港鐵路線一度停運，機場管理局網站顯示，二百多進出客運航班取消。而香港是全球最大的離岸人民幣業務中心。

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為什麼會「破七」？「保七」？

長期以來，人民幣兌美元匯率存在「保七」的心理關口。

2008年次貸危機時，人民幣大幅升值，匯率從7.8一路下跌到6.8。中國央行為了穩定人民幣匯率，盯住美元，使人民幣匯率穩定在6.8-6.89。2016年，人民幣面臨貶值壓力，美元兌人民幣中間價一度達6.96，中國央行動用大量外匯使匯率停在7元大關之前。

此後，市場對「保七」形成心理預期，認為央行會動用政策手段使匯率穩定低於這個數字。因為一旦突破這個關口，可能導致投資者對人民幣未來貶值的預期進一步放大，使外資加速撤離，屆時穩定匯率的難度將大大增加。

今年6月，中國人民銀行行長易綱稱，中國有能力應對中美貿易戰惡化對匯率的挑戰，人民幣匯率的某個具體數字並不一定特別重要。這句話被廣泛解讀為央行已不再把「保七」作為底線。

周一人民幣「破七」之後，央行相關負責人也出面淡化「破七」的意義。該負責人稱，這個「7」不是年齡，過去就回不來了，也不是堤壩，一旦被衝破大水就會一瀉千里；「7」更像水庫的水位，豐水期的時候高一些，到了枯水期的時候又會降下來，有漲有落，都是正常的。

不過去年底，央行調查統計司原司長盛松成撰文稱，人民幣匯率「七」是重要的心理關口，「破七」對人們心理預期的衝擊非常大，匯率跌破關鍵關口會引發大面積止損性的交易，人為地「製造」匯率貶值，導致匯率超調。因為做外匯的人都在看，也在看中央銀行的決心，一看原來可以不「保七」，那就去做空，本來不做空的現在也做空了，本來做多的現在也不做多了。到7就止住了？止不住的，7.1，7.2，7.3都會來的。

圖片版權 EPA Image caption 廣州一家餐館稱美國人來該餐廳用餐需加收25%服務費。

下一步會繼續跌嗎

跌過7的心理關口，人民幣會繼續貶值嗎？

路透社援引西太平洋銀行策略師Frances Cheung稱，人民幣破七表明沒有什麼點位不能破，但如果人民幣跌的太快，監管層很可能出手平滑一下市場走勢。

因為人民幣貶值可能激發資本外流，或者給資產泡沫帶來很大壓力，中國也不希望人民幣貶值過快。

路透社援引澳洲國民銀行亞洲市場策略主管Christy Tan表示，允許本幣過多過快貶值會付出代價，那就是資本外逃。中國當局很清楚這一點。中國人民銀行已經出面發表評論。政策傾向仍是保持穩定。

「中國經濟基本面並不意味著人民幣兌美元匯率在破7後會出現斷崖式下跌。」中國社科院世經政所研究員稱，短期內人民幣兌美元匯率仍將在7上下保持穩定，除非美國政府在今年下半年繼續加徵中國商品的進口關稅。如果美國方面繼續將貿易摩擦進行升級，那麼不排除中國政府通過讓人民幣兌美元匯率在順應市場壓力下進行貶值，來幫助出口企業對沖加稅壓力的可能性。