美國把中國列為「匯率操縱國」會有什麼後果

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中美貿易戰開打超過一年。美國在8月1日宣佈對中國剩餘3000億美元商品加徵關稅，至此，中國出口美國的幾乎所有商品都加徵關稅。中國早已沒有空間加徵等量關稅來反擊美國。

「關稅彈藥庫」裏已經空了，中美交戰卻沒有止息。

4天後，中國央行不再像以前死死守著美元兌人民幣「七元」的心理關口，而是放手讓人民幣自由貶值。

貿易戰造成人民幣的貶值壓力。因為關稅使中國出口商收入減少，他們手裏的美元也就更少，相應地兌換更少的人民幣，人民幣需求減少，就會貶值。

但中國此前一直死守著不讓人民幣貶值「破七」。易綱去年4月表示中國不以貨幣貶值應對貿易戰。一方面，不額外增加中美談判的壓力；另一方面，貶值雖然短期促進外貿，但可能激發中國資本外流，得不償失。

因此，去年下半年，中國央行動用大筆外匯購買離岸人民幣，穩定匯率，使人民幣沒有繼續下跌，停在「七元」的關口前。

然而路透社引述分析師稱，貿易戰升級令北京維持人民幣匯率穩定的理由更少，放手讓市場把人民幣推過了「七元」大關。一些分析師認為，人民幣兌美元匯率將進一步貶至7.3。

凱投宏觀（Capital Economics）資深中國經濟分析師朱利安·埃文斯-普里查德（Julian Evans-Pritchard）認為，中國央行即使沒有直接干預人民幣貶值，也有效地把匯率武器化了。

特朗普也沒客氣，同一天就宣佈中國為匯率操縱國。中美貿易戰最終還是演變為貨幣戰 。

被列為匯率操縱國有何後果？

美國財政部認定中國為匯率操縱國的同時，還表示將於國際貨幣基金組織（IMF）合作消除來自中國的不公平競爭，並未提及具體的後果。

不過，通過匯率操縱國基於的法案，可以一窺端倪。

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美國在1988年出台《貿易和競爭力綜合法案》，要求財政部每半年提供一次報告，分析和評估主要貿易伙伴是否為了獲得不公平的競爭優勢而操縱本國貨幣。

根據上述法案第3004條規定，對於操縱匯率行為的界定，包括巨額的經常項目餘額，與美國有巨額貿易順差。2015年美國出台《貿易便利化和貿易執行法》，又添加了一條持久性的對外匯市場進行單方面干預。

符合三條才會被列為匯率操縱國，而中國只符合一至兩條，中國的經常項目餘額為0.4%，未超過美國設定2%的限制。此外，美國也打破半年更新一次的規定，5月提交報告時未把中國列入，本周一卻突然宣佈。很多分析師據此認為匯率問題已經「武器化」。

1988年法案出台後，中國連續多年被美國認定為匯率操縱國，台灣和韓國也多次被貼上這一標籤。但1994年後，至今25年內都未有國家獲此認定。

圖片版權 AFP Image caption 中美在上海貿易談判後，貿易戰突然升級。

認定中國操縱匯率後，姆努欽將與國際貨幣基金組織合作"以消除中國最新動作製造的不公平競爭優勢"。路透社稱，美國財政部會要求進行專門談判，旨在矯正被低估的貨幣匯率，並施以處罰，例如排除在美國政府採購合同之外。

法新社則認為，因為下一步是與已被認定的國家進行談判，因此這一認定很大程度上是象徵性的。

BBC駐紐約記者米歇爾·弗羅麗（Michelle Fleury）認為，從法律上講，並沒有改變很多。因為，當美國財政部把一個國家列為匯率操縱國，下一步通常是兩國間的談判，而目前貿易談判已經持續一年。但仍然很重要，這凸顯出全球最大的兩個經濟體之間事態惡化的速度，並將產生重大的政治影響，不利於雙方達成貿易協議，損害投資者的信心。

對於中國而言，台灣和韓國可作為前車之鑒。興證宏觀團隊發佈研究報告稱，韓國和台灣被認定為匯率操縱國後，美國提出了停止央行干預外匯市場、放開資本項目等要求。此後，韓元和台幣都經歷了升值的過程，對美貿易順差也明顯收窄。

有鑒於此，該報告認為，當前的中國被列入匯率操縱國之後，此後可能也面臨來自美國要求人民幣升值的壓力，中國需要警惕人民幣貶值過程中本國資產有所「打折」，而外資在對外開放過程中低價購入中國資產，並在此後要求人民幣升值的風險。