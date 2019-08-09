圖片版權 Getty Images Image caption 今夏來英國的中國遊客總數可能創下新紀錄

炎炎夏日，把「匯率」一詞烤到最熱。

在中國，在岸、離岸人民幣兌美元雙雙突破7元大關，創下11年來新低。在英倫，面臨「無協議」脫歐風險加大的威脅，英鎊兌美元跌到31個月的最低點，兌歐元、兌人民幣早已是一路下滑......

匯率波動不僅影響市場、經濟，也會波及你我他，無論是出國度假的遊客、留學生還是商家，投資者。

圖片版權 Reuters Image caption 人民幣兌美元「破7」掀起一場巨大衝擊波

中國人為什麼也盯緊英鎊？

8月正值英國人出國旅遊的高峰，人們自然要認真掂量手中英鎊的含金量。但是，一眾中國人不僅僅只關注破7，也在緊盯著英鎊的起伏。

比如說遊客。最新數據顯示，今夏來英國度假的中國遊客幾乎增加了20%。負責調研的ForwardKey公司發言人塔什（David Tarsh）稱，今年中國遊客之多可能達到「前所未有」。

渣打銀行歐美首席經濟師賀文（Sarah Hewin）說，英鎊貶值意味著，過去3個月，中國遊客在英國的購買力上漲大約5%。

另外，幾個星期後，暑假結束，數以千、萬計的中國學子即將踏上英倫留學路。除了收拾行裝，眼下也正是換錢的「節骨眼」。英鎊、人民幣都是一時升、一時貶，到底什麼時候出手入手才最好呢？

圖片版權 Getty Images Image caption 哪些因素決定匯率呢？

貨幣的價值是怎麼決定的？

說貨幣「貶值」或者「升值」，意思是匯率變了，你手裏的本國錢能買入的外國錢將增加或是減少。

在英國，英鎊通常是和美元比，因為美國經濟規模龐大。此外就是和歐元比，因為英國和歐盟的貿易關係十分緊密。

當然，理論上，英鎊也可以和任何其它貨幣--包括中國的人民幣--加以比較。

現在大多數國家使用浮動匯率制。也就是說，貨幣的價格取決於某一刻、多少人、要買哪一種貨幣。

匯率是「活」的，波動不停，反映著世界各地對某個國家貨幣的需求不斷變化。

Image caption 2016年至今英鎊兌美元走向

哪些因素影響匯率？

以英鎊為例。本周早些時候，英鎊跌到30個月的最低點，一英鎊兌換1.2101美元，對歐元曾一度跌到1：1.0881。

2016年6月英國公投脫離歐盟時，英鎊兌美元的匯率是1:1.5。

影響匯率的一個重要因素是「供求」關係。對英鎊的需求增加，英鎊的含金量就會提高--升值。

除此之外還有其他許多因素，包括：

經濟： 經濟強勢，貨幣就會堅挺，因為其他國家要來投資，需要當地貨幣才能實現，這就會提升需求。

經濟強勢，貨幣就會堅挺，因為其他國家要來投資，需要當地貨幣才能實現，這就會提升需求。 儲蓄： 比如，英國銀行漲利率，英鎊儲蓄和投資的吸引力就會增強，因為回報率高。這樣，對英鎊的需求就會增加。

比如，英國銀行漲利率，英鎊儲蓄和投資的吸引力就會增強，因為回報率高。這樣，對英鎊的需求就會增加。 國庫： 官方銀行的帳目狀況——或者說存了多少錢、欠了多少債——也會影響匯率。

官方銀行的帳目狀況——或者說存了多少錢、欠了多少債——也會影響匯率。 投機：匯率受貨幣投機者——根據對未來事件的期待值買賣貨幣的人——影響相當大。匯率的當日浮動絶大多數都取決於投機者的動作，或者他們對一個國家經濟前景的信心。

圖片版權 Getty Images Image caption 英格蘭央行決定英國的利率

匯率如何影響你我他？

這要取決於你是誰。

世界各地投資者每天成交的外匯數目巨大。他們易手的兌換率決定著你我在銀行櫃台、貨幣兌換服務點等地拿到的兌換率。

不過，絶大多數人不到出國度假或是留學那一瞬間，通常並不過分關注匯率。但其實，貨幣貶值，直接影響千家萬戶。

比如英鎊。如果英鎊貶值，進口貨的價碼就會提高；原油是以美元定價的，英鎊疲軟，意味著油價更貴。

Image caption 悲觀預測：一英鎊兌換一歐元？

那麼，什麼時候買進英鎊合適呢？

共識是：現在很難、很難預測英鎊兌各種主要貨幣的走向。

英國專家給英國遊客提出的建議是：出門前一段時間先換一半，臨出門前最後一刻再換一部分。

賭一把，也是平攤風險。

那英鎊還能收復失地嗎？

有分析人士說，英鎊可能會繼續跌，跌到和歐元等值：1英鎊兌1歐元。

至於美元。英國外匯交易集團公司City Index的資深市場分析師欣可塔（Fiona Cincotta）說，「擔心無協議脫歐的風險，英鎊兌美元可能跌到1:1.1650。」

「如果英國無秩序地離開歐洲，最終我們可能還會看到英鎊和美元等值。」

不過她又說，如果英國和歐盟談成新的脫歐協議、協議獲英國議會的通過，那麼，英鎊「很快就能收復失地」。