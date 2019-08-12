中美貿易戰：IMF暗示中國沒有操縱匯率，但經濟凸顯脆弱性

圖片版權 Getty Images Image caption 中國安徽一家工廠正在縫製美國國旗

中國到底是不是匯率操縱國？在這個問題上，特朗普和國際貨幣基金組織（IMF）似乎產生了分歧。

一周前，人民幣匯率「破七」，特朗普發推特指責中國操縱匯率。美國財政部緊接著宣佈中國為匯率操縱國，並表示將與國際貨幣基金組織（IMF）合作消除來自中國的不公平競爭。

不過，上周五IMF官員表示，中國經常賬戶順差下降，人民幣沒有被大幅低估或高估，與基本面相符。

在經濟學家看來，這意味著IMF並不認為中國是匯率操縱國。不過，IMF同時警告，如果中美貿易警長局勢惡化，危機經濟和金融穩定，中國可能需要更多的財政刺激措施。

IMF說了什麼

根據國際貨幣基金組織的規定，每年將派出一個工作小組訪問成員國，收集經濟和金融信息並與該國官員討論經濟發展的情況和政策。

隨後，根據小組報告，IMF將發佈一份代表官方觀點的正式報告。上述觀點就來自於IMF在8月9日發佈的中國2019年的國別報告。

IMF報告稱，人民幣雖然對美元貶值，但相對於貨幣籃子大體穩定，自去年磋商以來，實際有效匯率貶值約2.5%。

「估計結果顯示，人民銀行幾乎沒有進行外匯干預。中國約有3.2萬億美元的外匯儲備，仍然足以繼續向浮動匯率轉型。」

美國財政部判定某國為匯率操縱國的三個指標之一為經常賬戶順差是否佔GDP比例3%以上。IMF報告稱，中國投資增長強勁、實施有效匯率升值，2018年經常賬戶順差繼續下降約1個百分點至GDP的0.4%。遠低於美國的標凖。

IMF的這些表述被中國媒體視為與美國唱反調，承認中國並非匯率操縱國。

不過，值得注意的是，這份報告在6月5日結束與中國官員會面後撰寫，7月12日撰寫完畢，7月31日IMF執董會討論通過。而特朗普在8月1日才宣佈加徵關稅，8月5日人民幣匯率「破七」，隨即美國宣佈中國為匯率操縱國。報告是在這一連串事件之前就已編撰完畢。

IMF還在報告中鼓勵人民幣貶值。報告稱，如果貿易緊張局勢進一步升級，使經濟和金融穩定面臨風險，中國有必要實施額外的刺激措施，同時允許匯率貶值。

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中國經濟的脆弱性

IMF的報告印證了外界的另一個觀察：由於貿易戰的影響中國停止或暫緩了「去槓桿」等改革措施。

報告稱，2017和2018年度中國的債務累積速度與十年前相比慢得多。但在2019年第一季度由於政府放鬆措施，導致債務累積急劇加快，家庭和企業債務與GDP之比分別上升了1個百分點和3個百分點。

信貸也面臨類似的趨勢。2018年信貸增長減緩，但2019年開始回升，5月加快到10.6%。在2018年銀行對企業部門的貸款繼續強勁擴張，但相比私營企業，銀行更願意貸款給國有企業，並且對中小企業的貸款增速尤其放緩。

雖然這些措施暫緩了中國旨在降低金融風險的「去槓桿」改革，但能夠抵禦住貿易戰的衝擊。IMF認為，當前中國無須實施額外的政策寬鬆，因為已宣佈的措施足以穩定2019年的經濟增長。然而，如果貿易緊張局勢進一步升級，使經濟和金融穩定面臨風險，有必要實施額外的刺激措施。

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根據IMF報告，中國經濟可能會延續每個季度都會發佈「三十年來最低增速」。

報告預測中國2019年的經濟增長率將較上年下降0.4個百分點至6.2%，2020年、2021年將跌至6.0%，2022年將跌至5.7%。

美國國家貿易委員會主任納瓦羅周五表示，美國仍計劃與中國談判代表舉行新一輪貿易談判。

如果貿易局勢繼續惡化，IMF測算，如果美國將中國剩餘出口的關稅上調至25%，會導致中國需求驟減、金融條件收緊，在接下來的12個月內使經濟增速降低約0.8個百分點，並給全球帶來嚴重的負面溢出效應。

2030年中國的經濟什麼樣？

中國央行前行長、中國金融學會會長周小川認為，美國開始打貿易戰以後，使用關稅以及其它的壁壘。現在看起來不僅限於貿易，後面還有很多其它方面的考慮，包括政治、軍事、價值觀、科技等等各個方面，這一過程有可能具有長期性。

儘管如此，IMF的報告對中國經濟增長較為樂觀。中國的生產率增長距世界前沿水平還有一定距離，未來十年有可能保持強勁增長。

服務業佔比到2030年將上升到62%。GDP增長將從目前的6.5%下降到2030年的4%-4.5%。

IMF提醒，國有企業改革的加快和服務業的開放可以促進生產率增長，從而使經濟增長減速過程放緩。