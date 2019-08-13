圖片版權 Reuters Image caption 從星期一抗議活動開始至星期二深夜，香港機場共取消超過530個進出港客運航班。

香港國際機場受反對《逃犯條例》修訂案示威影響停運大半天之後，陸續恢復航班，但仍有數百航班取消或延誤。

根據航班信息統計，自星期二（8月13日）06:00至23:59（22:00 GMT至15:59 GMT），香港機場共取消310趟進出港客運航班，另有五個進出港貨運航班取消。香港機場管理局此前宣佈從06:00起重新編配航班，疏運星期一（12日）示威期間積壓之旅客。

參與俗稱「反送中」抗議之示威者此前已在機場靜坐抗議三天，星期天晚間市內多處爆發激烈警民衝突後，運動支持者針對一名年輕女子右眼懷疑被警方布袋彈擊中重傷，在網上號召第四天到機場集會，迫使港府回應正式撤回修例、調查警察濫權等五大訴求。

針對持續兩個多月之示威，中國民用航空局頒令香港國泰航空禁用「參與和支持非法遊行示威、暴力衝擊活動，以及有過過激行為的人員」執飛往返或飛越中國大陸空域之航班。海南航空集團旗下之香港航空刊登聲明，公開響應北京提出之「止暴制亂」方針。

這篇星期二刊登於香港報章之聲明稱，港航強烈譴責各種公然挑戰「一國兩制」原則底線的暴力行為，堅決支持特區政府依法施政，堅決支持香港警隊嚴正執法，平息一切暴亂活動，守護香港繁榮穩定，助力香港早日恢復安寧。