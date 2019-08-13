圖片版權 AFP

美國總統特朗普指責美聯儲，一直把利息保持在高位，讓美元「過強」。

特朗普在推特上說，自己對這個結果不是很爽。

特朗普稱，強勢美元使美國那些「偉大的生產商」無法在公平的環境下競爭。

經濟學家擔心，中國讓人民幣匯率降至11年來最低點，再加上特朗普的言論，種種因素將引發一場貨幣戰。

人民幣「破七」之後，全球股市都有不同程度下跌，作為避險資產的黃金價格不斷上漲，一度達到六年來的新高。

「破七」之舉被外界視為中美貿易戰進一步升級。

美國認定中國為「匯率操縱國」後，市場努力想要看清未來的方向。

什麼是貨幣戰爭？

貨幣戰爭，指一個國家刻意操控本國貨幣來適應其經濟政策。

一些國家使其貨幣貶值，這樣本國出口的商品就更便宜，更有競爭力，可以刺激整體經濟增長。

而中國政府過去曾經大量買入人民幣，防止其貶值。

最近這項政策似乎發生改變，中國不再這麼做，一些經濟學家認為此前的政策讓人民幣匯率處在一個人為的高位。

當然，這也不是第一次關於匯率的紛爭。美國在1994年曾把中國列為匯率操縱國。

更近的一次在2010年，巴西的財政大臣警告，由於日本、韓國、台灣試圖讓本國貨幣貶值，一場「國際貨幣戰爭」正在發酵。

那麼，貨幣戰即將到來？

一些經濟學家認為，一場全面攤牌的貨幣戰不會發生。因為，中國和美國都沒有正式在市場上大量出售本國貨幣——這是典型的使貨幣貶值的方法。

但是荷蘭國際集團全球戰略總監克里斯·特納（Chris Turner）表示，2015年至2016年，中國政府花費了1萬億美元，阻止人民幣兌美元匯率跌破7元。

如果一個國家買入大量的本國貨幣，結果是加強本國貨幣，使其在國際貨幣市場上升值。

但是本周，這樣的情景沒有再現。

特納表示，在中國和美國貿易關係最緊張的時刻，這一舉動很不得了。

凱投宏觀（Capital Economics）集團首席經濟學家尼爾·希林（Neil Shearing）指出，如果不是中國央行一直出手阻止，人民幣早就貶值了。

圖片版權 Getty Images

導火索是什麼？

中美貿易戰打得如火如荼，經濟學家們把允許本國貨幣貶值的舉動看作一種武器。

因為特朗普宣佈對中國價值3000億美元商品徵收關稅後，人民幣「破七」接踵而至。

中國央行更是直接把「破七」與關稅掛上鉤，責怪「受單邊主義和貿易保護主義措施及對中國加徵關稅預期等影響」。

貿易戰似乎對中國的進出口產生影響，雖然數據顯示，7月中國的出口再次開始增長。

為何「破七」如此重要？

人民幣貶值已經在全球產生連鎖反應。新西蘭央行、印度央行、泰國央行都宣佈降息。這一舉措將造成本國貨幣貶值。以新西蘭為例，上周三貨幣貶值2.6%。

哈佛大學肯尼迪學院經濟學家梅根·格林（Megan Greene）向BBC表示，有的人認為「這是一場貨幣戰爭的開始」。「如果真是如此，我們將看到各個國家都在爭相貶值本國貨幣。當然，如果都貶值，相對而言，誰也沒有真正貶值。」

「但後果就是，經濟增長受阻，更高的通脹，國際貨幣市場會產生巨幅震蕩。」

圖片版權 Getty Images

特朗普什麼反應？

在上述三家央行宣佈降息後，特朗普再次喊話美聯儲，要求大幅降息。

降息不僅可以刺激經濟增長，而且在理論上至少可以使越來越強的美元貶值。

上個月，美聯儲自2008年以來首次降息0.25%至2%-2.5%。

還有一種方法，美國可以大量拋售美元，買進其他貨幣，但是格林稱雖然美國有1000億美元的儲備，可以用於使美元貶值，但是不足以帶來多大的改變。

「如果美國在等著打一場貨幣戰爭，它實際上沒有什麼武器來贏得戰鬥。」

下一步會發生什麼？

美國財長姆努欽將會與國際貨幣基金組織（IMF）商討，美國試圖「消除中國最新舉動造成的不公平競爭優勢」。

格林指出，國際貨幣基金組織此前曾說過中國沒有操縱匯率，他警告找國際貨幣基金組織商討可能是個「死胡同」。

經濟學家們很好奇美國接下來會怎麼做，因為特朗普的推特已經顯露跡象，美國可能直接干預。

摩根大通跨資產基本面策略主管諾曼德（John Normand）表示，他不認為一場貨幣戰爭將會來臨，因為人民幣「破七」更多地是市場上的國際投資者從中國撤資的結果，是私營部門驅動下發生的。

「在特朗普之前，人們不會想像一場貨幣戰爭將爆發。」他表示，然而這位美國總統「可以拋棄任何固有傳統」。

以前類似事件如何法發展？

不同國家經常和主要貿易伙伴簽訂協議，約定不操縱本國匯率。但也有國家簽訂協議，約定共同干預匯率。

舉例而言，1985年簽訂的廣場協議，由日本、法國、德國、英國和美國共同簽署，約定主動誘導美元貶值。

2000年，歐元匯率降至史上最低點，歐盟央行主動干預，提振歐元。

2011年，日元不斷升值至二戰後的最高點，多個國家隨即一起干預國際貨幣市場，使日元貶值。

卡斯商學院國際金融學教授凱特·菲拉克提斯（Kate Phylaktis）指出，即便沒有直接干預市場，政府可以使用間接手段來干預，比如控制貨幣量，以及其他貨幣政策。

領導人的言論甚至也可能影響本國貨幣匯率漲跌。

尼爾·希林指出，一些例子可以證明長期而言本國貨幣大幅貶值可以推動經濟體發展，例如2001年的阿根廷和1992年「黑色星期三」後的英國。

如果政府讓本國貨幣自由浮動，也可能造成嚴重破壞。比如2015年，瑞士央行取消了2011年以來設定的瑞士法郎對歐元的匯率上限，隨即瑞士法郎在混亂的交易中飆升了30%。