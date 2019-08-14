圖片版權 Getty Images Image caption 假日期間繁忙的美國紐約商場，但關稅可能使不少來自中國的商品從貨架上消失。

在聖誕禮物面前，關稅也要繞著走。本周二，美國總統特朗普宣佈， 對部分中國商品的關稅將延遲執行，美中貿易戰意外展露近來少見的降溫跡象。

美國原定於9月1日起對中國剩餘3000億美元商品加徵10%關稅。這次延遲執行大概涉及其中一半商品，正對它們的關稅將押後到12月15日實施。

聖誕禮物

特朗普在新澤西對記者稱，這麼做是為了聖誕購物季，為了防止關稅對美國消費者產生影響。

美國貿易代表辦公室的聲明也顯示這一傾向。延遲執行關稅的商品包括，筆記本電腦、手機、電子遊戲機、玩具、電腦屏幕、鞋類服飾等，大多是聖誕購物季的熱銷商品。

推遲徵收關稅產品清單長達21頁，還包括嬰兒監視器和嬰兒車、微波爐、拍立得、門鈴、高腳椅、樂器、番茄醬擠壓瓶、嬰兒尿布、煙花、睡袋、耶穌誕生場景裝飾品、魚線輪、油漆滾筒和食品等。

此外，美國貿易代表辦公室稱，「基於健康、安全、國家安全和其他因素」，另一些產品也將被從商品清單中移除。

特朗普受訪時解釋，雖然這麼做是使關稅免於在聖誕購物季影響美國消費者。「然而目前關稅（對消費者）幾乎沒有任何影響。」

眾議院民主黨議員劉雲平則在推特上批評特朗普「再次說謊」。「美國並沒有從中國獲得數百萬美元的禮物，美國進口商支付美國的關稅，而非中國。」

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iPhone延遲，AirPods遭殃

消息宣佈後，美股各指數應聲上漲，道瓊斯指數、標凖普爾500指數和納斯達克綜合指數都上漲約2%。

蘋果公司估價應聲大漲，一度錄得5%升幅。蘋果預計9月會發佈新一代的iPhone，這意味著這款新產品在發佈後幾個月的關鍵銷售期內，將躲過關稅影響。同樣暫時倖免於難的還有蘋果的筆記本電腦MacBook。

但對蘋果而言也不都是好消息。AirPod、Apple Watch和HomePod沒有被列入特朗普政府的關稅緩徵名單，從9月1日開始將被課稅10%。

這些產品是蘋果近年來增長最快的業務板塊。蘋果並不對外公布AirPod、Apple Watch和HomePod的銷售數據， 而是將它們歸類為「可穿戴設備、家庭和配件」。根據上季度財報數據顯示，這部分業務的營收達到了 55 億美元，增速為 48%。相比之下，iPhone對該公司的營收貢獻七年來首次低於一半。

中美談判代表通話，貿易談判仍可能繼續

就在美國貿易代表辦公室宣佈這一決定前幾分鐘，中國商務部表示，國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美國貿易代表萊特希澤、財政部長努欽通話。

中國商務部表示，雙方約定在未來兩周內再次通話。

特朗普表示，雙方可能仍會按計劃在9月初舉行會談。

圖片版權 Getty Images Image caption 重大節日往往是政客們提升自我形像的契機。

這不是第一次美國延遲上漲對華關稅。

今年3月1日本是美國向中國加徵關稅的90天到期日，但在2月底特朗普在推特上宣佈，談判取得進展，因而推遲調整關稅。

特朗普也曾宣稱，如果中國國家主席習近平不在G20大阪峰會與他會面，就會向中國商品加徵25%關稅。

「習特會」最終成事，然而兩國達成的和解與共識，隨著美國宣佈加稅10%、兩國掀起"貨幣戰"而煙消雲散。白宮的新舉措會不會讓友好氣氛重回談判桌？目前仍不得而知。

給世界的聖誕禮物？

BBC中文駐美記者 馮兆音

美國之所以釋出讓步信號，一部分迫於國內商界壓力。6月，美國企業代表們曾齊聚華盛頓的貿易署聽證會，陳述對剩餘3000億美元中國商品徵稅，會對他們的生計帶來極大打擊。他們所在的行業五花八門，從服裝和鞋類品牌、石油鑽採業者、海鮮進口商到聖經出版商。

如果新一批關稅從9月初開始實施，將直接打擊聖誕假日的大量採購，影響到每家每戶美國人聖誕樹下的禮物。此次得到關稅推遲的貨品名單上，正是美國人的熱門聖誕禮物類別。

另一部分似乎也是向中國釋出好意，力求貿易談判回到正軌。在貿易署發出聲明之前，中國國務院副總理劉鶴與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）通話。雙方似乎已就延遲加稅事先溝通。