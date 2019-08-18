圖片版權 Getty Images Image caption 美股大跌逾3%。

本周，一個巨大的警示牌閃爍在全球資本市場，警告一場全球經濟衰退的來臨。

這個警示牌是「美債收益率曲線倒掛」——意味著，美國10年期國債收益率跌破2年期國債收益率。

過去七次經濟衰退前都出現了這一現象，因此它被認為是經濟衰退的重要警示信號。

對於不斷放緩的中國經濟和面臨競選連任的特朗普而言，都不是好消息。分析人士認為，這一信號或許為雙方施加壓力，加快達成貿易協議。

衰退即將到來？

這是自2007年以來，10年期美債收益率首次低於2年期美債收益率。根據路孚特數據，周三10年期美債收益率一度比2年期美債收益率低了2.1個基點。

按理來說，在債券市場，越長期的債券收益率應該越高，越短期的收益率越低。道理跟儲蓄一樣，五年定存的利息肯定比一年定存的利息高。

然而，10年期債券一度比2年期債券的收益率低，反映大量投資者對短期經濟衰退的擔憂加大，於是拋售2年期債券，買入10年期債券。

投資者寧願等久一些，少賺點，以收回本金。

收益率曲線倒掛令投資者的不安加劇，他們擔心這些信號將終結美國股市持續十年的多頭市場。美國周三道瓊斯指數和納斯達克指數跌幅均超過3%。

路透社援引Seaport Global Holdings董事總經理湯姆•迪加洛瑪（Tom di Galoma）稱，「利率市場很少騙人，從全球來看，現在的市場狀況就好像在預言最終審判日即將到來。」

紐約道明證券（TD Securities）利率策略師根納季·戈爾德貝格（Gennadiy Goldberg）表示，大家越來越相信全球增長正趨於疲弱，也看到一些跡象表明美國投資者正受此觀點影響。

他認為，遠期收益率降低顯示出，外界對於央行是否真能做什麼來應對全球增長動能放緩信心不足。

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壞消息不斷

「我一直在擔心一場經濟衰退會在2020年到來。」致同會計師事務所（Grant Thornton）首席經濟學家戴安·斯旺克（Diane Swonk）向BBC表示，這場衰退不是由哪一次加徵關稅或哪項具體政策導致，更多的是一個滾雪球效應，不斷累積負面政策導致的。

中美貿易戰已開打一年，還在進一步升級。英國脫歐風險並未消除，新設定的10月31日的脫歐期限，提升了市場對硬脫歐風險的擔憂。

最新的壞消息來自德國和中國。

剛剛公布的數據顯示，德國國內生產總值今年第二季度萎縮0.1%，是6年來最差表現，也是德國經濟過去一年間第二次出現季度萎縮。

中國7月工業同比增速降至近17年半新低，疊加7月社融增量環比腰斬，進一步凸顯實體經濟有效需求的不足。

這兩個國家的經濟表現對全球市場影響甚大。中國不僅是全球第二大經濟體，還是全球最重要的增長引擎；德國則是歐盟經濟表現的脊樑。

此外，作為全球重要金融中心香港發生的長時間、大規模的示威活動，也影響市場預期。

多重風險疊加下，投資者的避險需求增加，而長期債券作為重要的避險資產，大量投資者買入，這就使債券收益率降低，以致一度低於中短期債券。

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中國和美國的壓力

特朗普把經濟增長作為2020年大選的主要綱領，但如果經濟發生衰退，他將很難說服選民自己取得了經濟成就。

對於衰退的擔憂，特朗普把板子打在美聯儲身上。他責怪美聯儲降息降得太慢，而自己的經濟政策沒有問題。

然而美聯儲經過多次升息後，只小幅降息一次。因此美聯儲在放寬金融條件方面，仍有降息空間，處境比其他許多央行要有利。

然而很多國家長期保持低利率，已經降無可降。

衰退信號顯現後，歐洲央行正在評估是否進一步調降已經是負值的利率，並啟動新的購債計劃。日本央行也在考慮調降已然為負的利率，並擴大資產購買。

其他央行也齊聲附和，印度、泰國與菲律賓央行也都參與降息的隊伍。

此時降息可以利用降低企業與消費者貸款成本來刺激經濟，與此同時，降息所導致的本幣貶值也能提振出口。

隨著越來越大面積的降息，中國很可能不得不跟隨。然而，這將為資產泡沫和國內過高的負債帶來壓力。分析人士認為，中國會有更大的動力與美國達成貿易協議，減少不確定性，以應對下一輪全球經濟衰退的到來。

不過路透社援引分析師提醒，隨著各國央行競相降息，有可能發生互相抵銷的情況，從而使得政策措施效果大打折扣。