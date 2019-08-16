圖片版權 Getty Images / South China Morning Post Image caption 何杲自2017年5月起出任國泰航空總裁。

以香港為基地之國泰航空突然宣佈，其英籍行政總裁何杲（Rupert Hogg）辭職，何杲稱此舉是「對公司近月所面對的事件負責」。

中國中央電視台星期五（8月16日）傍晚率先報道何杲辭職之消息，下星期一（8月19日）起生效，其職務由姊妹公司香港飛機工程（HAECO）董事鄧健榮接任。有關公告其後會依法在香港交易所網站發佈。

一周前，中國民用航空局向國泰發出整改「重大航空安全風險」之命令，其中要求將「參與和支持非法遊行示威、暴力衝擊活動，以及有過過激行為的人員」停職，輿論認為此舉乃針對國泰員工在反《逃犯條例》修訂案示威中被起訴而採取之行動。

國泰後將兩名分別被起訴暴動罪和被指不當使用企業信息的飛行員撤職，另有兩名僱員被解僱。