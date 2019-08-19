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路透社援引兩名消息人士稱，美國商務部將延長中國科技巨頭華為採購美國企業產品的時間。預計將再延長90天。

禁令如果嚴格執行，將嚴重影響華為的供應鏈。但可能同時打擊華為正在服務的美國客戶，以及向華為供貨的供應商。

有鑒於此，美國在出台禁令後不久提出延遲執行的決定，不過該決定將在8月19日屆滿失效。

因此，美國將在本周一正式宣佈是否會延長華為的「暫時性全面授權」。

此前一天，特朗普對記者表示，現在看來很可能不會與華為做生意，「我根本不願意（跟華為）做生意，因為關乎國家安全。」特朗普稱，華為的一小部分業務免於禁令，但事情會變得「非常複雜」。他並未直接言明是否會延期。

早些時候，特朗普也曾表示，美國暫時不會與華為做生意。但當時路透社援引白宮官員稱，這一評論只是指聯邦政府採購華為設備的禁令。

同一天，白宮發出不同的信號。白宮國家經濟委員會主任庫德洛（Larry Kudlow）表示，美國商務部將展延對華為的授權時間三個月，以在與中國進行全面貿易談判之際展現「誠意」。

圖片版權 EPA Image caption 美國芯片公司高通是華為的主要供應商之一。

國內壓力

Agillic公司首席執行官邁克·維斯頓（Mike Weston）向BBC表示，此舉不僅對華為至關重要，對美國而言，也關係著數以十億計的訂單。

因此，對華為的禁令也面臨來自美國國內的反對聲。

華為作為全球第二大手機生產商，每年從美國供應商入口約110億美元的部件和材料，突然中斷將打擊相關美國企業的業務。

許多華為供應商已經要求頒發特別許可，以便繼續向華為供貨。美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）上月末對記者說，他已收到逾50宗申請，預計還會有更多。

邁克·維斯頓提醒，即便它們之間的業務恢復，華為也會試圖分流在美國的訂單，以減少未來潛在的風險。

更廣泛的壓力來自整體經濟衰退的壓力。上周，美國10年期國債收益率跌破2年期國債收益率，這通常意味著經濟衰退的風險驟增。

特朗普把經濟增長作為2020年大選的主要綱領，但如果經濟發生衰退，他將很難說服選民，稱自己取得了經濟成就。

圖片版權 Reuters Image caption 美國多次向盟國施壓排除華為在本國5G網絡供應商之列。

如何發展到這一步

今年5月16日，美國將華為列入「實體清單」，這意味著華為將無法採購美國公司生產的零部件。

很快，英特爾（Intel）、高通（Qualcomm）、賽靈斯（Xilinx）、博通（Broadcom）已經向員工發出通知，暫停向華為供應產品。

這些美國企業向華為提供基帶芯片、射頻芯片和存儲等產品，這些核心元器件不易找到替代品，在庫存零部件消耗完後將嚴重影響生產進度。

圖片版權 Reuters Image caption 華為首席執行官任正非稱，華為有備胎計劃，有能力應對美國」斷供「帶來的風險。

同時，谷歌宣佈暫停向華為提供服務，華為新手機將無法使用Gmail、YouTube、Chrome等谷歌軟件。此舉可使華為在海外市場受到打擊。

然而很快，5月21日，美國商務部實施90天的暫時性全面授權，允許華為購買部分美國產品。

6月29日，中美貿易戰後第二次「習特會」在日本大阪上演。會談後特朗普召開記者會，稱他已允許美國公司向中國科技巨頭華為繼續銷售產品。

不過，7月底中美剛剛恢復貿易談判就再陷僵局，會談幾天后特朗普宣佈對3000億美元的中國商品加徵10%的關稅。進一步升級的貿易戰為華為問題再添變數。

圖片版權 Reuters Image caption 華為在8月9日發佈自己的手機操作系統鴻蒙OS，以應對無法使用谷歌服務帶來的風險。

在此期間，華為推出了自己的手機操作系統「鴻蒙OS」，並聲稱在必要時可以隨時啟用。

邁克·維斯頓向BBC表示，對於手機操作系統而言，不是替換一下那麼簡單，關鍵是系統背後的生態，需要有很多開發者開發的軟件來支持。