為什麼我們不願承認退休的事實

圖片版權 Getty Images Image caption 對許多人而言，退休生活並不像這張照片那麼美好。

在網上搜索「退休」，你的屏幕將會充斥著銀髮長者在他們的廚房裏跳舞、衝浪，做出令人難以置信的瑜伽動作，或是懷抱著孫子孫女。

然而，現實可能大不相同。哈佛商學院教授特蕾莎·阿瑪貝爾（Teresa Amabile）說，對許多人而言， 退休後的頭幾個月往往可能引發一場危機。

「這可能會是個非常戲劇性的時刻，」她補充說。

過去四年，阿瑪貝爾教授與團隊合作，在全美不同地點訪問了三家企業的120名專業人士，了解他們對退休的看法。

受訪者處於不同的職業階段。

初步調查結果非常明顯。儘管退休生活也許會在心安理得的放鬆中開始，但這種新鮮感很快就會消失。

Image caption 阿瑪貝爾教授說，我們不能把退休只看成是一種經濟上的變化。

「這對許多人來說是個驚人的結果，」她說。

「人們把退休看作是一種經濟上的變化，僅此而已。它其實還是一種心理和人際關係上的變化。」

「我們需要考慮我們將會成為誰——我們想在職業生涯結束之時成為什麼樣的人。我們調查當中能做到這一點的人，往往能夠更順暢地過渡。」

「昨日黃花」

調查中最具啟發性的其中一部分是研究人員詢問退休人士如何描述他們自己。

「他們通常會說，『我是一名已退休的圖書管理員』，或者『我是一名已退休的教育工作者』，或者『我是一名已退休的化學研究人員』。他們仍然會把職業加在身份認同上，」阿瑪貝爾教授說。

「有趣的是，有的人會否認已經退休。他們會說出自己的職業是什麼，儘管他們已不再從事這一職業。」

「我們問他們為什麼這麼做。他們說，因為他們不想被人認為老了，不中用了。有一個人說，『我不想被人看作是昨日黃花，我想要如日中天。』」

Image caption 諾貝爾獎獲得者埃德蒙·菲爾普斯（Edmund Phelps）已經八十多歲了，完全沒有放慢節奏。

「工作的奇境」

阿瑪貝爾教授和我在一場諾貝爾基金會主辦的活動期間交談，活動上諾貝爾獎得主和其他專家正在討論老齡化的未來。

埃德蒙·菲爾普斯（Edmund Phelps）在2006年獲得諾貝爾經濟學獎，如今80多歲的他完全沒有放慢節奏。他在馬德里停留短短幾日，到大學開講座，做小組演示，接受媒體採訪，行程滿滿。

「工作對美好生活至關重要，」他說。

「大多數人存在的意義主要源於工作。一對父母也許會在幾十年間忙於撫養孩子，但不能永遠如此。」

「工作對幾乎所有人而言，都對發現新事物起著至關重要的作用。」

「工作的環境是一個充滿活力的地方，它是你測試自己，展現你的能力，取得成就和探索發現的絶佳場所，所有這一切都在工作的奇境中延續。」

他認為，拒絶讓老年人留在這個「奇境」中是錯誤的，尤其是在強制退休年齡的國家。

Image caption 馬里奧·巴爾加斯·略薩堅持每天寫作，但是從事體力勞動的人也能像他一樣延遲退休嗎？

其他諾貝爾獎得主也認同這個觀點。小說家馬里奧·巴爾加斯·略薩（Mario Vargas Llosa）同樣已經80幾歲，他每天從上午10點到下午2點伏案工作。

他告訴BBC，「我每周工作七天，全年無休。」

「而且我不覺得這是一份工作。事實上，寫作於我是一種樂趣，即使我曾有過非常艱難的時期。」

「我認為很重要的一點是，要努力好好利用這種生活，而不是浪費機會。我覺得擁有一份事業並且能夠實現它是很重要的，當然也有許多人做不到。」

銀髮騷亂?

世界上許多國家正在推遲退休年齡，這將在許多方面影響人們的生活。

如果你是一名作家或者經濟學家，那麼你比從事體力勞動的人更有可能延長工作年限。

但是，哈佛大學公共衛生學院的經濟學和人口學教授大衛·布魯姆（David Bloom）警告說，如果政府和企業決定推遲發放養老金和其他退休福利，結果甚至可能導致內亂。

「我覺得每個人都還記得幾年前的『阿拉伯之春』，它與許多國家尚未能實現人們的願望和訴求有關。」

「我認為同樣的事情也會發生在老年人身上。」

圖片版權 AFP Image caption 大衛·布魯姆說，老年人之間的不平等可能會引起類似「阿拉伯之春」的社會動亂。

「有時我們談起正在發生的灰發騷亂或是銀髮騷亂。如果你延遲退休年齡，那麼原本預計將在一年、兩年、三年或四年後退休的人（突然）就不能夠退休了，因為你已經改變了他們能夠領取養老金的年齡。」

「我們在很多國家都見過這種狀況，尤其是在歐洲。我覺得情況可能會變得更糟，」布魯姆教授說。

他說，和那些「從事腦力勞動或是提供服務」的人不同，從事體力勞動的人沒有同等的機會在六七十歲時繼續工作。

「這一政策將只服務於部分人口，而忽略其他人。」

「這種不平等必須要解決，否則我們很可能導致老年藍領和白領階層之間的摩擦。」

退休問題是發展中經濟體面臨的最大挑戰之一，政府和企業都在制定新政策以應對人口老齡化，我們許多人也在為個人和職業發展找出路。

但到目前為止，已有的解決方案少之又少。

本文是BBC和Nobel Media AB的聯合製作