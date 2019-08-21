貿易戰之下，英國科技初創企業迎來創紀錄海外投資

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有研究顯示，英國科技企業在今年前七個月得到創紀錄的55億英鎊海外投資總額。

英國數字化、文化、媒體和體育部（Department for Digital, Culture, Media and Sport, 簡稱DCMS）表示，這段時期英國科技業的人均投資額超過同一時段的美國科技產業。

有專家指，英鎊當前較為弱勢，這一點吸引了投資者，從而令英國科技產業成為全歐洲增長最快的部分。

其中，來自美國和亞洲的投資是這一時期最大的投資來源。

美國和亞洲對英國科技產業的投資在今年至目前為止總額達到37億美元（30.2億英鎊；33.1億歐元）。相比之下，去年全年的投資總額是29億美元。

這一形勢來臨，正值英國的外國直接投資（FDI）總體下滑之際。下滑是由於英國與歐盟未來的貿易協定仍然未有定論。

根據英國國家統計署，英國的外國直接投資在今年6月滑至六年以來的新低。

英國數字化、文化、媒體和體育大臣妮基·摩根（Nicky Morgan）在評論科技業投資數據時表示：「這些出色的數據顯示了海外投資者對英國科技業的信心，從美國和亞洲注入的投資達到歷史新高。」

「我們在革新方面有長久的聲譽，而數據也顯示我們是世界上最適合創辦數字商業的地方之一。」

英國公司也越來越多地轉向亞洲尋找資本來源。

總部位於新加坡的風險融資公司elev8.vc的創始人兼董事總經理阿迪蒂亞·馬瑟爾（Aditya Mathur）表示：「相比起一年前，我現在看到英國初創企業尋求亞洲資本的需求要多得多。」

「它們都想進入廣大而多元的亞洲市場，而這需要亞洲的投資者來幫助他們了解這個市場，並且提供他們所需要的財政支持。」

迴避貿易戰

有分析人士指出，英國科技產業也給亞洲投資者提供了一個躲避中美貿易戰的渠道。

「對美國和中國科技產業的投資都下降了，因為貿易戰，也因為歐洲最近提供好一些有吸引力的投資機會，」Dealroom的創始人及行政總裁約拉姆·維恩加德（Yoram Wijngaarde）說。該公司為研究課題搜集數據。

「英國給那些想要加大投資的人提供了有吸引力的機會。」

Image caption 英國金融科技領域的公司是較能吸引投資者的企業。

英國金融科技領域的公司是其中一類最吸引亞洲投資者的企業。

5月，日本軟銀集團（Softbank）收購了英國金融公司格林西爾（Greensill）8億的股權，該金融公司的業務是向企業提供短期貸款。

軟銀集團和新加坡的克萊蒙集團（Clermont Group）也向英國數字銀行OakNorth Bank投資4億美元，該數字銀行向中小型企業提供貸款。

另外，日本三菱商事株式會社（Mitsubishi Corporation）也出資2.2億美元收購了英國能源企業Ovo Energy的20%股權。

不過，美國仍然是英國科技產業當中遙遙領先的第一大投資國，數據顯示今年為止已經有價值20億美元的投資。

像網上外賣訂餐公司Deliveroo和各類數字支付平台這樣的公司，是最受美國投資者關注的領域。

投資者的信心

「今天的數字顯示了投資者對英國科技產業的信心，」英國亞太區貿易部長娜塔莉·布萊克（Natalie Black）說。

「通過吸引更廣泛多元的投資者，特別是來自亞洲的，我們正在表明，英國的科技產業是世界上最具競爭力的領域之一，它有穩固和光明的未來。」

不過，脫歐對於英國科技人才庫的影響也同樣令投資者和企業擔憂。他們擔心假如在無協議脫歐的情況下歐盟公民不能在英國工作，英國就會面臨人才流失。

「這是我們當前最大的擔憂，」倫敦科技倡導組（Tech London Advocates）的創始人拉斯·紹爾（Russ Shaw）說。該組織旨在推廣倫敦的科技產業。

「倫敦每五個科技業工作者當中就有一個來自歐盟國家。我們正在壯大這些業務，錢也正在流入，但是我們國內卻沒有足夠多的人才。」

「我們需要一個過渡計劃，公司需要知道10月31日之後要如何安排員工，否則這就會損害我們的信譽。」

紹爾表示，英國規避這些風險的途徑之一就是在未來令海外工作人員的移民程序更簡單，展現更多歡迎的態度。